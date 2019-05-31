Россия: переселенцы превратили Краснодар в мегаполис, но он оказался к этому не готов

Больше 4 млн граждан ежегодно меняют место жительства, 2 млн из них перемещаются внутри своего региона, еще 2 млн переезжают в другие субъекты. Одним из самых привлекательных для переезда регионов, судя по данным 2017 года (итоги миграции в 2018 году Росстат еще не опубликовал), является Краснодарский край.

Население столицы края — Краснодара — за 10 лет удвоилось. Краснодарстат сообщает об 1 млн жителей (на 1 января 2019 года), однако власти заявляли об 1,4 млн еще по итогам 2017 года. Видимо, статистический орган учитывает только официально зарегистрированных граждан. Есть мнение, что в реальности население Краснодара приближается к 2 млн.

Город оказался не готов к такому росту: развитие инженерных коммуникаций не успевает за объемом вводимого жилья, объекты социальной инфраструктуры не справляются с обслуживанием жителей, дороги не выдерживают растущий поток транспорта.

В аудиторской компании EY («Эрнст энд Янг»), которая разрабатывает стратегию социально-экономического развития Краснодара до 2030 года по заказу администрации города, одной из самых злободневных проблем считают транспортную. Как рассказали корреспонденту Eurasianet.org в EY, в Краснодаре нет широкого выбора альтернативного транспорта, что приводит к росту автомобилизации.

«Существенную проблему представляет также ежедневный трудовой поток соседствующих населенных пунктов, увеличивающий количество автомобилей на территории города», — отметили в компании.

Во всемирном рейтинге Global Traffic Scorecard за 2018 год Краснодар занимал 19 место среди городов планеты с самыми большими пробками и пятое место среди европейских городов после Москвы, Лондона, Парижа и Стамбула.

Есть серьезные проблемы и в жилищной сфере. Краснодарский край по итогам 2018 года оказался на втором месте по объему вводимого жилья после Московской области, опередив Москву и Петербург. Ежегодно в Краснодаре в 2015-2017 годах вводилось больше 2 млн кв.м жилья. В 2018 году, по данным мэра Евгения Первышова, построено 3 млн кв. м, из которых 1 млн пришелся на «проблемные» дома — бывшие долгострои.

По данным Дениса Серикова, заместителя генерального директора по маркетингу в группе компаний АСК, в Краснодаре на этапе строительства находится 5,4 млн кв. м только малоэтажного жилья, из них 32% или 1,7 млн кв. м «формируется проблемными и замороженными объектами, сроки сдачи которых либо затягиваются, либо вовсе неизвестны».

«Затоваривание рынка привело к демпингу, который в свою очередь [привел] к появлению долгостроев. Краснодарский край занимает первое место в России по количеству обманутых дольщиков», — утверждает Денис Сериков.

Другая проблема рынка недвижимости — районы, застроенные в 1990-е и 2000-е годы так называемыми «частными застройщиками». Это небольшие компании или индивидуальные предприниматели, которые строили единичные многоквартирные дома на небольших участках.

Иногда на участке, выданном под индивидуальное строительство, вырастала высотка, которую потом узаконивали через суд. В подобных районах дома стоят плотно, узкие дворы заставлены машинами, социальной инфраструктуры (детсадов, школ, поликлиник) нет. Случаются отключения электричества и воды из-за того, что коммуникации не были предназначены для такого количества домов. Во время сильных дождей улицы затапливает из-за отсутствия ливневой канализации.

«Районы, построенные частными застройщиками, продолжают оставаться неблагоустроенными как в плане транспортно-коммунальной, так и социальной инфраструктуры, — сообщил Eurasianet.org генеральный директор краснодарской консалтинговой компании Macon Илья Володько. — Глобально ситуацию в них изменить невозможно, поскольку нужные решения не были заложены на этапах строительства и проектирования».

Кроме того, по данным администрации города, с 2012 по 2018 год в Краснодаре годовое потребление электроэнергии увеличилось на 48%, тепловой энергии — на 45%, воды — на 24%. Начиная с 2017 года, Краснодар потребляет 4 тераватта электроэнергии в год.

По информации EY, в Краснодаре фактическая мощность электросетей ниже нормативной, и наблюдается высокий износ сетей. Объем фактического водоснабжения в 1,6 раза ниже нормативного значения, 48% уличной водопроводной сети нуждается в замене, ливневыми канализациями обеспечено около 60% улиц города, более 50% сетей хозяйственно-бытовой канализации требуют замены.

Также одной из наиболее острых проблем города является дефицит школ и дошкольных учреждений, говорят в EY: количество вводимых в эксплуатацию учреждений не поспевает за ростом населения. По данным компании, дефицит мест в детских садах составляет около 40%, нехватка мощностей поликлиник — порядка 30%.

Из-за ограниченности бюджетных средств городская власть не сможет решить инфраструктурные проблемы даже в долгосрочной перспективе, считает Илья Володько. «Это значит, что проблемы в инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре будут сохраняться, и проблема останется таковой на десятилетия», — говорит он.

«Внутренние переселенцы в Краснодар создают огромные проблемы, — считает Сергей Саблин, политолог, руководитель экспедиционного центра «Белый дракон». — Город был не готов к такому запросу на новое жилье, социальную инфраструктуру и новые инженерные коммуникации. Более того, как любой старый город, Краснодар оказался не готов к всплеску транспортной активности и росту автопарка».

По его мнению, нет быстрых способов решения этих проблем. Выходом мог бы стать перенос административного и делового центра на окраины города, но это потребует огромных финансовых вложений и нового взгляда на перспективное развитие Краснодара.