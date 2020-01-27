Россия: план космических пусков на 2019 год оказался выполнен лишь наполовину

Роскосмос по итогам 2019 года выполнил 25 космических пусков, что на пять пусков больше 2018 года, однако составляет лишь 55,6% от плана, говорится в данных ведомства. В начале 2019 года его руководитель Дмитрий Рогозин докладывал президенту РФ Владимиру Путину о намерении выполнить 45 пусков по итогам года. «Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся», — обещал чиновник.

Впоследствии Рогозин несколько раз снижал свой прогноз. В мае, когда начали появляться первые сомнения в реалистичности плана, Роскосмос официально опровергал возможность отклонения от него. Однако в августе Рогозин снизил прогноз до 40 пусков, а в октябре — сократил до 29.

Невыполнение плана глава корпорации объяснил несколькими причинами. Во-первых, пишет ТАСС со ссылкой на Рогозина, часть пусков пришлось отложить на 2020 год из-за неготовности спутников одного из клиентов — британской компании OneWeb, которая строит сеть спутникового интернета.

Во-вторых, некоторые спутники Минобороны РФ оказались не готовы к запуску из-за санкций США на поставку необходимых для их производства компонентов.

Третья причина — организационные проблемы, начавшиеся, по словам чиновника, в последние годы.

«Например, физически в 2019 году не мог быть проведен запуск к МКС лабораторного модуля "Наука", так как требовались дополнительные испытания топливных баков. Сейчас они завершены, аппарат будет передан на Байконур в 2020 году», — цитирует его ТАСС.

Строящийся с 1995 года модуль нужен для проведения научных испытаний в российском сегменте международной космической станции. Первый запуск модуля «Наука» был запланирован еще на 2007 год, но впоследствии по разным причинам откладывался, пишет РИА «Новости». Очередной план — запустить его в ноябре 2020 года.

Наконец, еще одна причина невыполнения плана — конкуренция с космическими предприятиями других стран, которую Россия в последнее время начала проигрывать.

«Здесь проблема, конечно… и в самом рынке — запусках, которые ушли в руки иностранных конкурентов», — цитирует ТАСС Рогозина.

Роскосмос в 2019 году выполнил всего шесть пусков в интересах иностранцев. Среди них, помимо запуска ракеты-носителя с шестью спутниками OneWeb, — запуски аппарата правительства Египта для фотосъемки Земли, властей Италии для радиолокационного наблюдения за планетой, спутников операторов связи Люксембурга и Франции. Еще несколько аппаратов американских и европейских заказчиков были выведены на орбиту в качестве полезной нагрузки (дополнительного груза) в ходе пуска метеорологического спутника Росгидромета и Роскосмоса.

Доля России на мировом рынке коммерческих пусков (то есть оплаченных заказчиками) по итогам 2019 года составила 24% (КНР – 33%, США – 26%). Это выше, чем в 2018 году (18%), однако значительно ниже периода 2009-2015 годов, когда доля России держалась на уровне 35-40%.

Утрата Россией лидерских позиций на этом рынке связана с постепенной переориентацией заказчиков на европейских и американских конкурентов Роскосмоса, которые в последние десятилетия активно развивались, а российские пуски при этом периодически сопровождались неудачами. Рогозин признавал, что российский парк ракет-носителей давно не обновлялся.

В частности, долю на мировом рынке активно наращивают частные американские компании. Например, SpaceX за прошедшее десятилетие выбилась с нуля в лидеры, осуществив в 2019 году большую часть американских запусков. Другой пример – компания Rocket Lab, запустившая свою первую ракету-носитель в 2017 году, а в 2019-м уже контролировавшая долю запусков, равную доле Евросоюза. Учитывая полноценный ввод в эксплуатацию новой пусковой площадки компании в США в 2020 году, это, видимо, не предел.

Также следует отметить взрывной рост космической отрасли в КНР. Десять лет назад по числу пусков Китай находился на четвертом месте в мире, довольствуясь скромной долей в 8%. В 2019 году страна заняла первое место, осуществив 34 запуска, что составило 33% от общего их числа в мире. Теперь КНР не только полностью покрывает собственные нужды, но и оттягивает на себя часть платных услуг на международном рынке.

Объясняя сложившуюся ситуацию, глава Роскосмоса также добавил, что ожидания общества от отечественной космонавтики превосходят возможности отрасли.

«Главный вызов, который испытывает сегодня ракетно-космическая промышленность, — это ощущение того, что запрос в обществе на эффективную космическую политику и самоощущение страны как великой космической державы во многом выше тех возможностей, которые на сегодняшний момент, в том числе и по финансовым соображениям, имеет ракетно-космическая промышленность страны», — сказал он.

В 2020 году Роскосмос запланировал около 50 пусков, сообщили СМИ со ссылкой на фильм ведомства об итогах предыдущего года. Пресс-служба Роскосмоса впоследствии скорректировала эту цифру на «более сорока».