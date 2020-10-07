Россия: повышение налогов не закроет дыру в бюджете

Правительство РФ с начала 2021 года намерено повысить налоги для состоятельных граждан и крупных предприятий. Планируется, что за три года это принесет в бюджет около 1,8 трлн рублей дополнительных доходов. Данные меры принимаются на фоне одобрения в конце сентября плана восстановления экономики в 2020-2021 году стоимостью 6,4 трлн рублей при дефиците бюджета на 2021-2023 годы в 5,41 трлн рублей.

Эксперты уверены, что повышение налогов для добывающих компаний негативно скажется на нескольких отраслях, а первый опыт введения прогрессивной шкалы НДФЛ может существенно расшириться в будущем.

Какие налоги повысят в 2021 году

В Налоговый Кодекс РФ вносится ряд поправок. Так, 30 сентября в третьем чтении принят законопроект, уточняющий порядок уплаты налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Повышение НДПИ в 3,5 раза коснется сырья для удобрений и некоторых руд. Ожидается, что это обеспечит поступление в бюджет 237 млрд рублей в год. Авторы поправок также рассчитывают, что отмена налоговых льгот (нынешний коэффициент 0,7% к ставке НДПИ) для месторождений, разработанных за счет собственных средств компаний, принесет еще 3 млрд рублей в год.

Другой законопроект, принятый в третьем чтении в этот же день, предусматривает отмену налоговых льгот на экспорт свервязких видов нефти. Эта мера принесет бюджету 73,5 млрд рублей в 2021-2023 годах, говорится в финансово-экономическом обосновании.

В следующем году на 20% вырастут акцизы на табачную продукцию: сигареты, папиросы, вейпы и электронные сигареты, все виды табака. Законопроект прошел три чтения в Госдуме и отправлен на утверждение в Совет Федерации. Эта мера должна принести в бюджет 70 млрд рублей в 2021 году, оценил Минфин.

Повышение налогов коснется и состоятельных граждан. Подоходный налог на суммы свыше 5 млн рублей в год вырастет с 13% до 15%. Законопроект находится в Госдуме на стадии рассмотрения в первом чтении. Согласно финансово-экономическому обоснованию, это принесет в бюджет 60 млрд рублей. Эти деньги планируют потратить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

С 2021 года вырастут налоги на доходы от депозитов и ценных бумаг на сумму свыше 1 млн рублей. Закон об этом принят в марте 2020 года, идею озвучил президент Владимир Путин во время телеобращения в связи с пандемией коронавируса.

Цепочка негативных эффектов

Повышение НДПИ участники рынка встретили негативно. Против выступила ассоциация «Русская сталь», куда входят крупнейшие металлургические предприятия.

«Само по себе понятие "рента" означает пассивный доход, получаемый с земли или иного имущества собственника. Однако с учетом того, что налогоплательщики уже уплачивают НДПИ, земельный налог, налог на имущество и лицензионные платежи, введение дополнительного рентного коэффициента избыточно и не имеет объективного экономического обоснования»,— говорится в письме ассоциации в адрес Минпромторга, которое цитирует «Коммерсант».

Валерия Минчичова, кандидат экономических наук, доцент Департамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, в интервью Eurasianet.org сказала, что важнейшим итогом повышения НДПИ станет отказ от низкомаржинальных месторождений, сокращение программ модернизации отрасли и программ корпоративной социальной ответственности. Это повлечет увольнение работников, уменьшение корпоративных социальных выплат, снижение темпов развития отрасли в целом.

Негативный эффект по цепочке может затронуть несколько отраслей, отмечает она. Сырье, которое не добудет российский производитель, химическим и металлургическим предприятиям придется – или может стать выгоднее – закупать за рубежом. К примеру, в отрасли фосфатных агроудобрений. А рост импорта – это зависимость от курса евро и доллара, задержки поставок из-за угрозы пандемии и локдауна, повышение уязвимости отрасли.

«Те же риски несёт и следующая фаза добавления стоимости – сельское хозяйство, которое зависит от химической промышленности», – говорит Минчичова.

По ее словам, снижение доходов в отраслях приведет к сокращению инновационных программ, НИОКР.

«Сигнал значительного повышения ставки налога может просто отвернуть иностранных инвесторов от российских металлургических и химических отраслей. В том числе и из-за снижения экологичности производств. А ЕС, например, планирует введение "углеродного налога", и "грязные" производства останутся за бортом списка поставщиков», – говорит эксперт.

Минчичова уверена, что рост НДПИ, который ляжет на операционную прибыль бизнеса, губителен. Единственный оптимистичный сценарий развития связан с отказом владельцев предприятий от сверхприбылей и бонусов. Тогда повышение налогов пройдет для отрасли без потерь.

Налог для «богатых» – популизм?

Под прогрессивную ставку НДФЛ попадут россияне, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, при этом повышенную ставку они заплатят только с доходов, выше этой цифры. Эта мера коснется людей, зарабатывающих больше 417 тыс. рублей в месяц.

Президент Путин упомянул, что власти рассчитывают получить таким собрать дополнительно 60 млрд рублей в год, но не уточнил, сколько в России таких плательщиков.

Согласно данным международной «Базы всемирного неравенства», налогооблагаемый доход в 5 млн рублей в год получают 0,5% взрослых россиян.

Тем временем, по данным Росстата за июнь 2020 года, средненачисленная зарплата в России составила 52 123 рублей. В 2020 году наблюдается сильное падение реальных располагаемых доходов населения, которое, по оценке экспертов Высшей школы экономики, составит от 8,2% до 12,1% по итогам года. На этом фоне 63% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения россиян поддержали инициативу повышения НДФЛ.

По мнению политолога Александра Пожалова, которое он высказал в интервью РБК, повышение подоходного налога «для богатых» – это «ответ на возрастающий запрос победневшего за последние годы общества на социальную справедливость».

Оксана Васильева, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор ООО «Мариокс центр», в беседе с корреспондентом Eurasianet.org предположила, что повышение НДФЛ имеет высокий потенциал расширения в будущем. Вполне вероятно, что после «обкатки» частично прогрессивной шкалы на небольшом числе налогоплательщиков произойдет ее дальнейшее «расслоение» с одновременным снижением планки доходов, облагаемых по повышенной ставке. По ее мнению, не исключено, что доходы от 50 млн рублей в год могут облагаться налогом в 20-25%, от 100 млн в год – в 30%.

Продолжение следует?

Один из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России, глава Сбербанка Герман Греф, считает неправильным повышение налогов.

«Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки», — сказал Герман Греф в интервью телеканалу «Россия24». Он уверен, что повышение налогов снижает «конкурентные преимущества России».

Не одобряет повышения налогов также глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, который считает, что бюджет можно наполнить другим путем – распродавая государственное имущество, т.е. продолжая приватизацию. В течение ближайших пяти-шести лет за счет приватизации госимущества можно получать по 200-300 млрд рублей ежегодно, заявил чиновник «Ведомостям».

Согласно проекту бюджета на 2021-2023 годы, его дефицит на этот период составит 5,41 трлн рублей. Таким образом, государству придется и дальше искать источники компенсации этой «бреши» в казне.