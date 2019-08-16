Россия: повышение пенсионного возраста не решило никаких проблем?

Спустя год после повышения возраста выхода на пенсию пенсионная система России продолжает нуждаться в дальнейшем реформировании для достижения финансовой устойчивости. К такому выводу можно было прийти по результатам прошедшей недавно дискуссионной встречи #НеФОРМАТ, в которой приняли участие государственные чиновники, представители рынка частных пенсионных накоплений и эксперты.

Правительство России обнародовало решение повысить пенсионный возраст в июне 2018 года: изначально его увеличение должно было начаться с 2019 года, и к 2026 году вырасти на пять лет до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Из-за начавшихся в стране протестов, позднее президент Владимир Путин смягчил инициативу, позволив тем, кто готовился выйти на пенсию этом году, все-таки это сделать, а также сохранив права россиян на социальные льготы от государства в пределах прежнего пенсионного возраста.

Главной причиной для повышения пенсионного возраста правительство называло растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда и сокращающиеся пенсии нынешним пенсионерам. Сейчас минимальный международный норматив по уровню пенсии, который РФ ратифицировала в прошлом году — 40% утраченного заработка. Он был установлен Международной организацией труда в 50-е годы прошлого века. В РФ этот показатель колеблется на уровне 35-36%, а к 2030 году при неизменном возрасте выхода на пенсию он упал бы до 30%. Повышение пенсионного возраста, по расчетам Министерства труда РФ, позволяет сохранить его на нынешнем уровне.

Впрочем, как заявил финансовый омбудсмен РФ Юрий Воронин, ранее занимавший посты в Министерстве социального развития, решение повысить пенсионный возраст в России не решило ни одной из проблем, перед которой сейчас стоит пенсионная система, а только позволило отложить их рассмотрение.

«Посредством увеличения пенсионного возраста нельзя сократить накопленные пенсионные обязательства государства перед человеком — просто их исполнение отодвигается во времени, причем, к тому моменту, когда он все же выйдет на пенсию, платить ему нужно будет больше», – сказал он.

По словам Воронина, более продуктивный путь решения проблемы сокращения числа плательщиков взносов на фоне роста числа пенсионеров – добиваться роста производительности и зарплаты работников на российском рынке труда.

Сейчас, по данным Росстата, около половины работников в РФ получают зарплату ниже 34 тыс. руб. По итогам 2018 года Россия заняла только 67 место в мировом рейтинге зарплат, который составила Международная организация труда. В ближайшие годы, по оценкам ЦБ, при нынешних темпах увеличения ВВП, ее ежегодный прирост в реальном выражении не превысит 2-3% в год по самым оптимистичным прогнозам.

Как пояснил Евгений Якушев, гендиректор консалтинговой компании «Пенсионные и актуарные консультации», проблему усугубляющегося соотношения работающих и получающих пенсию также должен был решить проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

«Изначально ИПК был предложен Банком России как дополнительная составляющая к государственной пенсии. Ее основой должны были стать взносы самого работника, а не работодателя, которые аккумулировались бы на индивидуальном счету, аналогичном банковскому. Эти средства можно было бы инвестировать с помощью управляющей кампании или негосударственного пенсионного фонда и после выхода на пенсию потратить разом или постепенно», – отметил он.

О проекте ИПК в правительстве впервые заговорили еще в 2016 году и, на фоне прекращения формирования накопительной пенсии в государственном формате, он казался ее альтернативой в рамках частного сектора.

Однако окончательный вариант ИПК так и не утвержден на сегодняшний день. Основные разногласия между членами финансово-экономического блока правительства касаются того, должно ли участие в проекте быть обязательным для всех россиян или добровольным.

Против обязательного формата в ходе правительственных обсуждений выступил лично Владимир Путин, однако при добровольном, сказал Юрий Воронин, ИПК никогда не станет массовым.

«Опыт различных стран, которые пытались внедрять частную накопительную пенсию, показывает, что она пользуется популярностью у 10-20% населения», – отметил Воронин.

Это объясняется тем, что у большинства населения на фоне ограниченных доходов другие приоритеты – покупка жилья, платное образование для детей, частные медицинские услуги, сказал советник Банка России Степан Кузнецов, в связи с чем «средств на накопления для обеспеченной старости не остается».

В целом, во всем мире существует только три основных источника пенсионных накоплений – это сам работник, его работодатель и государство, отметил Иван Волков, заместитель гендиректора негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». Поэтому наиболее устойчивыми пенсионными системами, по мнению Всемирного банка, являются те, которые сочетают в себе солидарную пенсию и накопительные пенсии, основа которой – взносы работодателей за нынешних работников, и частные, в состав которой входят личные средства будущего пенсионера.

Однако сейчас в РФ государство не стимулирует развитие частных пенсий, и единственная в истории страны государственная программа софинансирования таких накоплений граждан закрылась еще в 2010 году.

«Ряд крупных российских компаний, таких как “Российские железные дороги”, предлагает своим сотрудникам участвовать на принципах софинансирования в корпоративных пенсионных программах, однако в целом в таких проектах в стране участвует около 10 млн. человек, и их численность перестала расти еще несколько лет назад», – сообщил Иван Волков.

Нельзя также забывать, сказал Евгений Якушев, что за последние 15 лет государство меняло условия работы пенсионной системы в РФ такое количество раз, что население потеряло к ней доверие.

«Стало нормой, когда значительная часть населения старается не платить или минимизировать страховые взносы, предпочитая жить здесь и сейчас», – отметил он.

В результате, по его словам, все дальнейшие изменения, которые потребуется внести правительству, могут встретить еще больше недовольства со стороны граждан РФ и вызвать новые протесты, аналогичные тем, которые уже происходили в 2018 году после повышения пенсионного возраста.