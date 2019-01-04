Россия подняла для Армении цену на газ

Премьер-министр Армении Николь Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 27 декабря. Буквально через несколько дней Россия объявила о повышении цены на поставляемый Армении природный газ. (Фото: kremlin.ru)

Россия подняла цену на поставляемый Армении природный газ на 10 процентов. Переговоры о цене рассматривались как проверка способности нового правительства в Ереване вести дела со своим часто властно ведущим себя союзником в Москве.

В 2019 году российская государственная газовая компания «Газпром» будет продавать газ Армении по цене 165 долларов за тысячу кубометров, говорится в заявлении «Газпрома», опубликованном после состоявшейся 31 декабря встречи между ее председателем Алексеем Миллером и вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Прежняя цена составляла 150 долларов за тысячу кубометров.

Между тем армянские власти ранее неоднократно заявляли о попытках добиться снижения цены на газ. «Ведутся переговоры о снижении» расценок, сказал в ноябре министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян. Буквально 27 декабря он заявил: «Переговоры с российскими коллегами продолжаются, и мы работаем над снижением тарифов. О предложениях российской стороны я не знаю. Естественно, что нашим лучшим результатом было бы снижение цены».

То, что цена не только не упала, а, наоборот, выросла, является очередной из растущего списка неприятностей в отношениях Армении с Россией. Армения импортирует большую часть необходимого ей газа из РФ. Единственным альтернативным поставщиком является Иран, но официальные лица в США добиваются от Еревана ограничения связей с Ираном.

Объявление о росте стоимости газа было сделано всего через несколько дней после встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николем Пашиняном в Москве. На следующий день после встречи Путин подчеркнуто и публично отправил письмо с новогодними поздравлениями врагу Пашиняна, экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, находящемуся в тюрьме по обвинениям в злоупотреблении властью.

Повышение цены является «симптомом того, как Кремль эксплуатирует острую зависимость Армении от российских углеводородов, используя поставки газа в качестве политического инструмента для оказания давления на правительство Пашиняна», – сказал Eurasianet.org лондонский аналитик Эдуард Абрамян, специализирующийся на вопросах, касающихся Армении.

Враги Пашиняна в бывшей правящей Республиканской партии Армении не преминули воспользоваться этой его неудачей. «Мы завершаем год не совсем гордо и плодотворно, – написал пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов на своей странице в Facebook. – Никол, который месяцами обвинял нас в искусственном повышении цены на газ, создании коррупционных газовых схем, отмечавший, что после его прихода на должность премьер-министра армяно-российские отношения стали блестящими, сегодня объявил, что – цена на газ на границе для Армении повысится».

Сам Пашинян постарался отнестись к данной новости спокойно, заявив, что цены для конечных потребителей газа в Армении останутся неизменными «благодаря определенным нашим внутренним регулировкам». Он при этом не уточнил, о каких конкретно «регулировках» идет речь.