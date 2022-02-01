Россия: политическая напряженность выливается в экономические проблемы

Дайджест основных экономических событий в январе 2022 года.

Геополитические риски стали основными для экономики России: эскалация напряженности на российско-украинской границе ударила по бизнесу и населению.

В январе 2022 года в России усиливаются инфляционные ожидания. Эксперты не исключают увеличение ключевой ставки ЦБ до 10% уже в ближайшее время. Граждане РФ, которые в прошлом году вложились в российский фондовый рынок, спасая деньги от инфляции, в январе потеряли свыше 31 млрд долларов в связи с рекордным падением стоимости акций, включая российские «голубые фишки».

Иностранные инвесторы продолжают вывод денег с российского рынка, напуганные разговорами о войне с Украиной и ожиданиями усиления антироссийских санкций. Несмотря на рост стоимости нефти и газа, рубль продолжает демонстрировать слабость по отношению к другим валютам. В 2021 году Россия поручила рекордную выручку от торговли энергоресурсами, однако значительная ее часть была выведена из страны.

Обострение риска санкций как угроза экономике

В январе вырос риск введения против России самых жестких санкций за всю их историю.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков от имени властей на протяжении нескольких месяцев говорит, что вся информация о планах нападения России на Украину является «пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, и Россия ни для кого не представляет угрозы». Но это не спасло фондовый рынок и рубль от падения из-за геополитических рисков. По данным Forbes, 104 российских миллиардера только за январь потеряли $27,9 млрд из-за обострения ситуации между Россией и Украиной.

Иностранные инвесторы и компании, судя по всему, тоже считают риски вполне обоснованными. Так, крупнейший американский банк по размеру активов JPMorgan 24 января распространил сообщение о своем «полном выходе» из рублевых активов с убытком для себя. В JPMorgan сослались на непрогнозируемые риски в связи с угрозой войны с Украиной. «Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу», – цитирует Reuters заявление банка.

Фондовый рынок разоряет частных инвесторов

В январе 2022 года произошел сильнейший обвал фондового рынка РФ с 2014 года. Пострадали в первую очередь частные инвесторы, которые «вложились» в бумаги в конце 2021 года, чтобы сберечь деньги от растущей инфляции.

Падение российского рынка акций произошло на фоне обострения геополитической ситуации вокруг Украины, а также событий в Казахстане. В перерасчете на капитализацию индекса РТС, январское падение рынка «сожгло» 31 млрд долларов и ударило в первую очередь по физлицам – новичкам рынка, пишет издание finanz.ru. За 2021 год, по данным Московской фондовой биржи, стало вдвое больше физлиц с брокерскими счетами, их количество выросло до 17 млн. Это более 22% от всего работающего населения России (75 млн).

За 2021 год частные инвесторы вложили в российские акции на МосБирже 1,35 трлн рублей, открыв 27,7 млн брокерских счетов. Совокупный портфель физлиц в акциях российских компаний в октябре 2021 года достиг 7,7 трлн рублей, передает ЦБ.

Акции торговались в максимуме за последние восемнадцать лет, но в конце года наметилось снижение котировок. В январе 2022 года начался полноценный обвал, который к 19 января составил 14% к началу января и 24% к октябрьскому периоду максимальных показателей. Снизились котировки самых популярных бумаг: «Газпром», «Сбербанк», «Норникель», «Лукойл», ВТБ, которые входят в топ «голубых фишек» российского фондового рынка.

«Сбербанк», после рекордного падения стоимости акций на 38% за три месяца, заявил о планах выкупа своих ценных бумаг на 50 млрд рублей в 2022-2025 годах. За ноябрь, декабрь и первые 18 дней января акции Сбера рухнули с 356,15 рубля до 221,03 рубля. Похожий обвал акции Сбербанка показали в начале 2009 года, когда потеряли 42% стоимости.

Сильно подешевели российские технологические компании, пишет The Bell. В январе Ozon рухнул почти на 40%, «Яндекс» подешевел на 27%, а VK — на 31%. Кроме геополитических причин здесь оказал влияние общемировой тренд: акции технокомпаний падают на фоне ужесточения монетарной политики США.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, считает, что «российский рынок акций, как и экономика в целом, выглядят очень слабо и уязвимо». Инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов говорит, что в случае дальнейшей эскалации ситуации на российско-украинской границе фондовые индексы могут обвалиться еще на десятки процентов.

Из России продолжается бегство капитала

В январе 2022 года продолжился отток капитала из России, ставший рекордным со времен аннексии Крыма в 2014 году – тогда вывели 152,1 млрд долларов. По итогам 2021 года вывоз капитала из России частным сектором составил 72 млрд долларов, следует из данных ЦБ. Это почти в полтора раза больше, чем в 2020 году. Вывозу капитала способствуют геополитические риски и рост валютной выручки российской экономики.

В 2021 году в полтора-два раза выросли доходы от продажи нефтегазовых продуктов, общая экспортная валютная выручка России составила 489,8 млрд долларов, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦБ. 60% валютной выручки (303,9 млрд долларов) потрачено на покупку импортных товаров, но все равно в 2021 году экономика России получила рекордную в истории валютную прибыль в размере 120,3 млрд долларов. Однако почти две трети этих денег выведено за рубеж (и это только по официальным каналам).

В криптовалюте увидели угрозу

ЦБ РФ предложил запретить майнинг, выпуск и обращение криптовалюты внутри страны и ее резидентами, ссылаясь на высокие риски этого инструмента, а также неоправданную нагрузку на энергосети для ее производства.

По данным ЦБ, граждане России вложили в криптовалюту порядка 7 трлн рублей, это почти вдвое больше чем национальный фондовый рынок, который оценивают в 2,6 трлн. ЦБ предлагает ввести тотальный запрет на все операции с участием криптовалют, включая покупку фьючерсов на биткоин, а также операций обмена денег на криптовалюту на всех мировых рынках для резидентов РФ. Однако граждане РФ могут держать криптовалюту в иностранных юрисдикциях, разъяснил Центробанк.

Против запрета крипотвалют выступил Минфин РФ, президент РФ Путин предложил ведомствам сначала договориться и заявил, что у России большой потенциал в майнинге криптовалют: есть специалисты и профицит электроэнергии.

Трубы пустуют

За первую половину января «Газпром» поставил на внешний рынок на всего 5,4 млрд м3 газа, что на 41% меньше, чем за это же время в прошлом году, сообщили в компании. Газопровод «Ямал-Европа» из России в Германию, проходящий через Польшу и Белоруссию, уже больше месяца работает в реверсном режиме, поставляя газ из Германии, купленный заранее по низким ценам, в другие страны Европы.

Президент Путин на своей пресс-конференции в конце декабря 2021 года сказал, что поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» не производятся в связи с отсутствием заявок со стороны потребителей. Известно, что ОАО «Газпром» на январь забронировал 21,6% мощностей по этому газопроводу, но пока поставок не производилось. На февраль «Газпром» пока не стал бронировать мощностей этой трубы.

Однако дело в том, что Европа ищет и находит замену дорогому российскому газу. Так, в январе европейские потребители купили рекордный в истории объем СПГ, посчитал «Коммерсант» на основе данных европейской ассоциации GIE. Это 10,36 млрд кубометров против 7,3 млрд кубометров в декабре 2021 года.

Кроме этого Европейский Союз, чтобы избежать дефицита газа, в начале февраля проведет переговоры с Азербайджаном об увеличении поставок газа в Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП), сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

При этом стало известно, что Россия резко подняла стоимость газа для Молдавии: с января она выросла с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров, сообщил ТАСС руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан. Контракт на поставку газа в Молдавию продлен «Газпромом» на пять лет, стоимость газа рассчитывается с учетом текущих рыночных цен.

В России разработали закон о «национализации»

Российские власти подготовили проект фактической конфискации активов в России у иностранных акционеров. Это предусматривают поправки к закону 57-ФЗ («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»). Речь идет о законодательном разрешении изымать в пользу государства акции предприятий, имеющих «стратегическое» значение и которые были акционированы с нарушениями. Действующий закон 57-ФЗ обязывает государство выкупить акции у иностранного владельца, внесенные поправки разрешают обойтись без этого. Партнер Forward Legal Карим Файзрахманов, в интервью finanz.ru назвал это национализацией в «чистом виде».

Недавний пример такой национализации: иск об «истребовании в пользу государства акций Соликамского магниевого завода, на долю которого приходится почти 100% редкоземельной промышленности РФ». В иске говорится, что приватизация завода в 1994-96 гг. была проведена с нарушением действующего на тот момент законодательства.

Цены продолжают расти

В России продолжили дорожать новые автомобили: за прошлый год рост цен составил 30-60% в зависимости от модели. Продолжение удорожания объясняют дефицитом новых машин, что, в свою очередь, вызвано нехваткой полупроводников. Спрос на новые иномарки подстегивают инфляционные ожидания россиян, которые таким образом стараются сохранить сбережения. Сейчас подержанную двух-трех-летнюю бюджетную иномарку продают дороже, чем покупали новой.

Потребительские цены, по данным Росстата, на 21 января 2022 года выросли на 0,88%, что в 4 раза выше, чем за весь январь 2021 года (0,22%). По итогам 2021 года инфляция в России составила по Росстату 8,4%, а по данным «Ромир» 17%. Опросы ЦБ показали, что каждый пятый россиянин увидел инфляцию в 30%.

Глава Минфина Антон Силуанов в середине января 2022 года заявил, что пик инфляции в России пройден и теперь она начнет замедляться. Однако эксперты менее оптимистичны и не исключают дальнейшее увеличение ставки рефинансирования ЦБ с 8,5% до 9,75-10%. Именно такие показатели закладывают в свои расчеты участники рынка.

Перевозки станут дороже

Власти России продолжают изыскивать возможности для пополнения бюджета, решив увеличить сборы с водителей-дальнобойщиков в системе «Платон». С февраля 2022 года тарифы для грузовиков массой больше 12 тонн за проезд по федеральным автотрассам вырастут на 20 копеек за километр, сообщает Федеральное дорожное агентство. Перевозчикам придется платить 2,54 рубля за километр пути. Повышение вдвое превышает плановое, озвученное Росавтодором в июле 2021 года (10 копеек за км). Резкий рост стоимости проезда в Росавтодоре объяснили ускорением инфляции и данных Росстата об индексе потребительских цен.

По данным Росавтодора, в системе «Платон» сейчас зарегистрировано более 1,5 млн большегрузных машин и около 700 тысяч российских и иностранных перевозчиков. За шесть лет «Платон» собрал в бюджет порядка 160 млрд рублей, которые должны тратиться на ремонт дорог.

Прогнозы развития

В 2021 году ВВП в России вырос на 4,5%, заявил Владимир Путин. Официальных оценок от Росстата еще нет. По предварительным подсчетам PwC, экономика РФ выросла в прошлом году на 3,9%. Прогноз на текущий год – 3% с дальнейшим замедлением до 1,7%. Мировая экономика показала рост на 5,9% в 2021 году, и слегка замедлится в 2022-м – до 4,5%, считают в PwC.

Всемирный банк оценил рост ВВП в России в 2021 году на уровне 4,3%, на 2022 год снизил прогноз до в 2,4% роста, на 2023 год – 1,8%. Аналитики, опрошенные агентством Интерфакс, считают, что в 2022 году ВВП вырастет на 2,4%. Минэкономразвития в последнем сентябрьском прогнозе ожидал 3% в 2022-24 годах. Эксперты «Альфа-Банка» прогнозируют рост ВВП только на 1,5% в текущем году. Таким образом, отставание российской экономики от мировой продолжит нарастать.

Минус миллион человек за 2021 год

В России продолжает снижаться численность населения. Росстат в январе опубликовал данные за декабрь 2021 года, согласно которым за месяц в стране зарегистрировали 215,5 тыс. смертей, что на 17% больше, чем год назад. Всего за 2021 годы в России родилось 1 402 834 человека, а умерло 2 445 509 человек. По отношению к 2020 году смертность в России выросла на 15,1%, естественная убыль населения превысила миллион человек, следует из отчета Росстата.