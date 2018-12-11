Россия: половина населения живет в деградирующих городах и селах

Низкое качество жизни в селах и малых городах выталкивает людей в крупные города для учебы, работы и профессионального роста. В результате малые территории теряют наиболее способных и экономически активных граждан, а государство для экономии денег закрывает «ненужные» школы, поликлиники и прочие объекты.

Вследствие обвального сокращения объектов экономической и социальной инфраструктуры — деловой, образовательной, медицинской, транспортной, телекоммуникационной, досуговой — у населения малонаселенных пунктов крайне мало возможностей для развития, что еще более закрепляет создавшийся порочный круг.

Учитывая, что в селах и малых городах проживает половина населения России, отсутствие там достаточной инфраструктуры для развития и реализации человеческого капитала представляет огромную угрозу для будущего страны.

Куда уезжают сельские жители

Доля городского населения в России к 2017 году достигла около 75%, отмечается в данных Росстата и ООН. Согласно прогнозу ООН, к 2030 году этот показатель может вырасти до 84%.

В 2017 году из 4,7 млн прибывших мигрантов 4,1 млн составляют переселенцы внутри России. Основной приток таких приезжих приходится на Москву, Подмосковье, Петербург и Краснодарский край.

В результате этих тенденций пустеют деревни и деградируют малые города, растут мегаполисы.

Согласно последней переписи населения, в России было 19,4 тыс. «мертвых» деревень — без единого жителя. Еще в 23 тыс. сел проживало менее 6 человек.

В целом 57,7% населенных пунктов имели менее 50 жителей (88,4 тыс. из 153,1 тыс. населенных пунктов). Схожие данные были озвучены одним из министров в 2017 году.

«Это уми­рающие деревни, в которых осталось несколько бабушек, — пишет в своей статье Татьяна Нефедова, доктор географических наук, главный научный сотрудник Института географии РАН».

Как утверждает Нефедова, в деревнях, где проживает менее 100 человек, а это преимущественно пенсионеры, почти не осталось социальной инфраструктуры. И только в селах с населением более 100 жители есть магазин, клуб, начальная школа.

Лечиться стало негде

В ходе муниципальной реформы 2006 года появились городские и сельские поселения, в состав которых могут входить несколько населенных пунктов. Объединение малых деревень в одно муниципальное образование привело к «оптимизации» социальной инфраструктуры: теперь можно было оставить одну школу и один медицинский пункт на всех.

Так, по данным Минздрава РФ, с тех пор количество сельских медицинских учреждений уменьшилось почти в восемь раз: с 8,2 тыс. в 2005 году до 1,1 тыс. в 2017-м.

Но даже те медпункты, которые есть, зачастую находятся в плачевном состоянии. Активисты прокремлевского Народного фронта в 2018 году дважды проводили рейды по сельским фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП) и пришли к выводу, что ни один из них не соответствует в полной мере стандартам оснащения медицинских организаций либо рекомендуемым нормативам по обеспеченности кадрами.

Осенью активисты проверили около 1,5 тыс. объектов в малых поселениях, в каждом из которых проживают до 2 тыс. человек, на территории 83 регионов. Выяснилось, что до 96 медучреждений трудно или невозможно добраться, так как с ними нет транспортного сообщения. Кроме того, 433 медорганизации расположены дальше 6 км от населенных пунктов. Во многих ФАПах нет туалета, воды, отопления.

По данным исследования ВШЭ, в 2017 году в России из 80 тыс. населенных пунктов с численностью до 100 человек 8,7 тыс. не имели доступа к первичной помощи в шаговой доступности хотя бы в течение часа.

Количество школ сокращается, секций и кружков нет

Количество государственных школ с 2005 года уменьшилось на треть с 61,5 тыс. до 41,8 тыс. В документах Росстата эта тенденция называется «совершенствованием системы образования», которое предполагает объединение образовательных организаций «в целях оптимизации бюджетных расходов на образование».

«Массовое закрытие общеобразовательных учреждений привело к снижению плотности их размещения по сельским территориям и увеличению радиуса доступности», — пишет в своей статье доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра социального развития сельских территорий Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства Людмила Бондаренко.

По ее расчетам, с 1990 по 2015 год радиус доступности таких учреждений вырос с 12,6 км до 16 км. А по данным Счетной палаты, на которую ссылается Бондаренко, в девяти регионах в 940 селах с населением до 1,5 тыс. жителей ближайшая школа находилась в 25 км.

В России каждый пятый сельский населенный пункт (СНП) не имеет связи с дорогами с твердым покрытием, пишет Татьяна Нефедова еще одной своей в статье. Только 88 тыс. из 153 тыс. сел обслуживаются общественным транспортом, при этом длина автобусных маршрутов в сельской местности достигает 969 км.

Треть сельских домов используют печное отопление. А вот телевидение добралось практически до каждого сельского дома, им охвачено 96% населения, правда, они показывают, в основном, государственные телеканалы.

«В современный век электроники телевизора уже недостаточно, а к сети интернет подключены лишь 24% сельских домохозяйств и даже к мобильной сотовой связи – 76%. Факторы бытового обустройства жизни в сельской местности приобретают гораздо большее значение, чем в ХХ веке, особенно для молодежи, которая не желает жить в таких условиях», — считает Нефедова.

В сельской местности живет до 40% бедного населения страны, при том что две трети бедных — семьи работающих людей. «Все это на фоне гламурных представлений о больших городах, которые люди получают из телевизоров, стимулирует миграционный отток из сельской местности», — считает она.

Возможностей получения дополнительного, внешкольного образования для детей в регионах практически нет. Причины — отсутствие средств для строительства и содержания таких учреждений, недостаточное количество детей для комплектации кружков и секций, также не хватает специалистов, перечисляет кандидат педагогических наук, сотрудник Костромского областного Дворца творчества Татьяна Астафова в своей статье.

Отсутствие системы послевузовского образования в сельской местности и малых городах ограничивает возможности для профессионального роста и сдерживает развитие человеческого капитала.

Малые города пустеют из-за отсутствия работы

Татьяна Нефедова отмечает, что к оттоку сельских жителей все больше добавляется отток населения из малых городов и прекращение роста средних городов.

Об этой же проблеме говорит в интервью «Общей газете» директор Института территориального маркетинга и брендинга Андрей Стась. По его словам, в городах с населением до 100 тыс. человек проживает почти 37 млн человек, это 25% населения России, или 35% населения городов. В основном их покидают молодые люди по причинам безработицы, отсутствия возможностей для профессионального роста, низкого качества жилищного фонда и социальной инфраструктуры, отсутствия мест для досуга. «Это ведет к криминализации одной части молодежи, а вторая часть хочет побыстрее уехать», — считает Стась.

По его словам, в малых городах в принципе отсутствуют рабочие места. Это связано с тем, что старые предприятия, если они и выжили, проходят активную модернизацию производства. «Соответственно, те тысячи человек, которые там работали раньше, больше не нужны. Малый бизнес, к сожалению, практически не развивается, а он как раз и мог бы давать рабочие места», — говорит Стась.

Отток молодежи связан еще и с отсутствием перспектив профессионального роста: получив образование, человек не сможет сделать карьеру в этом городе. «Там есть социальные лифты, но они предназначены для очень узкого круга лиц. Поэтому многие уезжают получать образование в более крупный город и уже оттуда не возвращаются», — считает Стась.

Следует отметить, что в малых городах и деревнях также отсутствуют учреждения повышения квалификации. Даже есть человек смог найти работу, перспективы карьерного роста туманны, поскольку ему негде получить дополнительные знания.

Что делать

Чтобы сохранить сельское расселение, Татьяна Нефедова считает, что региональные власти должны проявлять больше инициативы для этого. Кроме того, государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса должны учитывать интересы сельских населенных пунктов, а само государство должно финансировать социальную и сохранять дорожную инфраструктуру.

Развитие населенного пункта, не включенного в агломерации, возможно в большей степени в случаях, когда он выполняет определенную функцию — например города-курорта, «штаб-квартиры» компании национального масштаба, места приграничной торговли и тому подобное, считает Вячеслав Шулаев, директор по продвижению территорий коммуникативного агентства «АГТ».

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2019 года представить программу по развитию сельских территорий. Принесет ли она пользу, не известно, но перелом сложившихся в последние десятилетия тенденций представляется крайне сложной задачей.