Россия: поможет ли новый закон воспитывать патриотов?

Насаждение патриотизма (как его понимают власти), похоже, станет такой же важной миссией системы образования, как и преподавание новых знаний. Путинский законопроект, уточняющий понятие «воспитание» с учетом поправок в Конституцию, был на днях одобрен Госдумой в первом чтении.

Однако опрошенные эксперты уверены, что школьное воспитание останется формальным и казенным, а консервативная версия патриотизма не найдет отклика у подрастающего поколения. При этом качество образования может пострадать, так как на учителей свалится дополнительный груз бюрократической отчетности.

Возымеет ли обновленная конституция воспитательный эффект?

До сих пор воспитание, согласно закону об образовании, рассматривалось как деятельность, направленная на развитие личности через усвоение «социокультурных, духовно-нравственных ценностей» и норм поведения «в интересах человека, семьи, общества и государства».

Новая версия провозглашает целями воспитания формирование «чувства патриотизма и гражданственности», уважение к подвигам и памяти героев Отечества, людям труда, старшему поколению, закону и правопорядку, культурному наследию, традициям многонационального народа, а также к окружающей среде.

Изменения повторяют идеологические поправки в Конституцию, среди которых тоже есть почитание героев, предков, трудящихся, культуры, а также воспитание в детях «патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Стоит отметить, что законопроект, ссылающийся на обновленную версию основного закона, внесен в Думу за месяц до конституционного плебисцита.

«Это декоративные добавления, и большая часть учителей наверняка не будет обращать на них внимания (как не обращает внимания на нынешнее определение)», – считает педагог Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза «Учитель».

Другие эксперты уверены: законодательно закрепляя консервативные идеалы, государство стремится усилить идеологический контроль над обществом (и, в частности, подрастающим поколением).

«Власть [ошибочно] считает, что, чем больше навязывать те или иные ценности, тем более популярны они будут; а если это ценности консервативные, то тем сильнее они укрепят существующий порядок. Мы знаем из множества примеров, что это не так. Взять хотя бы… навязывание социалистических ценностей в позднем СССР, которое приводило многих, в лучшем случае, к стремлению жить вне зоны досягаемости официальной идеологии, а в худшем – к ее агрессивному отторжению», – полагает писатель и публицист Кирилл Медведев, изучающий феномен постсоветского патриотизма.

В Кремле заблуждаются, считая российскую оппозицию антипатриотичной и думая, что воспитание в традиционном духе может быть противоядием, убежден собеседник.

«Прошли времена, когда радикальное западничество, порой граничащее с русофобией, считалось хорошим тоном в либеральных кругах… Формируется новая патриотическая оптика и риторика. Патриотизм в ней все больше ассоциируется не с реставрацией и консервацией, а с активным и свободным выбором, с желанием строить свободную и справедливую “Россию будущего”. Поэтому расходящиеся с реальной практикой патриотические декларации власть имущих… станут, скорее, поводом для дискредитации режима, чем способом уберечь его от потрясений», – предсказывает Медведев.

Надзирать и воспитывать

Школы, средне-специальные и высшие учебные заведения обяжут составлять особые воспитательные программы и календарные планы, опираясь на государственные нормативы. По мнению сторонников законопроекта, это позволит устранить пробел, существующий де-юре и де-факто.

«Что касается обучения, об этом у нас много написано в законе [об образовании]… Процесс обучения строится на основе федеральных государственных образовательных стандартов, программ… Что касается воспитания…, то здесь ситуация… гораздо хуже. И президент предлагает заполнить эту законодательную лакуну с тем, чтобы создать реально систему воспитательной работы с подрастающим поколением», – объяснял необходимость поправок председатель думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Критики инициативы уверены, что никакого дефицита воспитания в школе нет, а новые требования приведут лишь к дополнительной бюрократической отчетности, которой и так завалены педагоги.

«Никогда воспитание не было только формальной составляющей… Другое дело, что [теперь] формальные отчеты о воспитании будут требовать не только от классных руководителей, но и от учителей-предметников... Как вам понравится учитель физики, который будет писать о том, как он на своих уроках воспитывает патриотизм? Вероятно, это будут отдельные уроки о знаменитых русских и советских физиках, [которые придется] оформлять в специальные программы и сдавать [отчеты]. Это увеличение бессмысленной, никому не нужной работы», – полагает Всеволод Луховицкий.

По мнению профлидера, это сделает педагогов более уязвимыми: бумажная работа вряд ли будет оплачиваться, а у начальства появятся новые поводы для придирок.

«Допустим, классный руководитель сдает отчет о своей работе. А завуч по воспитательной работе, который хочет к чему-то придраться, его спрашивает: “Какие мероприятия вы проводили относительно памяти предков? Докажите, что эти мероприятия действительно были воспитательного характера”. Это лишняя возможность учителя приструнить»? – считает собеседник.

Как к патриотическому воспитанию относится молодежь?

Патриотическое воспитание могло бы иметь успех, если бы ориентировалось на реальные дела, а не проводилось «для галочки», считает социолог Светлана Ерпылева, исследующая гражданскую активность подростков.

«Я брала много интервью у ребят в Тюмени, Петербурге и Москве. По моим данным, у старшеклассников есть запрос на что-то, что кажется им “настоящим”…, на что-то, что они делают для людей. Если это выглядит как формальность, это им не нравится», – говорит она.

«Зумеры» не только более оппозиционны, чем их предшественники, многие из них стремятся принести конкретную пользу обществу.

По наблюдениям Ерпылевой, некоторые молодые сторонники политика Алексея Навального, с которыми ей довелось общаться, одновременно участвовали в волонтерских проектах «Молодой гвардии Единой России» (например, помогая детским домам). При этом они уклонялись от мероприятий, несущих печать официоза.

Молодежь увлекают содержательные формы досуга, где они могут проявить инициативу – например, викторины и дебаты, отмечает исследовательница.

«Если школа через патриотическое воспитание сможет это дать, а не просто [сказать школьникам]: “Давайте вспомним войну, выучим стихотворение”, это [будет им] интересно», – полагает она.

Однако новый закон вряд ли сделает процесс воспитания менее формальным и казенным, считает Всеволод Луховицкий.

«Никто не даст на это (воспитательную работу) дополнительного времени. Ведь никто не думает, что это будет реализовано на практике. Это для бумажки, чтобы сказать, что мы теперь воспитываем патриотов», – говорит учитель.