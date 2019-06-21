Россия: последствия обмеления Волги для экономики и природы

В первой части серии материалов об обмелении Волги Eurasianet.org рассказывает о последствиях для природы и экономики приволжских регионов. Во второй части мы проанализируем технологические проблемы, которые привели к этой ситуации.

Обмеление Волги повлекло за собой целый ряд последствий для природы и экономики. В частности, под угрозой оказалось выживание и размножение рыбы. Также на реке начались проблемы с навигацией: судоходные компании отменили пассажирские рейсы, что в результате может повлиять на прибывающий в приволжские города турпоток. Кроме того, проблема может привести к ухудшению качества питьевой воды, хотя ее дефицита пока не наблюдается.

Конкретных оценок общего ущерба для регионов Волги пока нет, но несколько лет назад ущерб от менее масштабного обмеления был оценен в 48 млрд рублей в одной лишь Волгоградской области.

Как все происходило

В середине мая жителей нескольких регионов Средней и Нижней Волги встревожило рекордное обмеление реки. В первой половине мая уровень воды в крупнейшем искусственном озере Европы — Куйбышевском водохранилище объемом 58 кв. км — упал на три с лишним метра ниже оптимального — до 49,9 м (по Балтийской системе высот), следует из данных госкомпании «Русгидро», которая владеет расположенной там Жигулевской ГЭС. Также, по данным Росрыболовства, снизился уровень воды в Саратовском водохранилище.

В последний раз подобное наблюдалось в 1996-м, когда вода опустилась до отметки 49,8 метров. По данным на 18 июня, уровень воды в Куйбышевском водохранилище повысился до 52,5 м, что почти соответствует норме.

В результате обмеления на реке появились острова и мели, соответствующие фотографии публиковали жители Поволжья, в частности, Татарстана. В некоторых районах линия воды отступила от берега на сотни метров. По свидетельству местных жителей, пересохли волжские притоки — реки Казанка и Свияга.

Обнажились затопленные при строительстве водохранилища пещеры, а также старинный мощеный тракт. По сообщениям СМИ, в Самарской области жители находили на отмелях человеческие останки на ранее затопленных кладбищах. По словам председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, едва не оказались выше уровня воды водозаборы городов на Волге и Каме, обеспечивающие население питьевой водой.

Из-за спада воды под угрозой оказался нерест щуки, сорожки и других промысловых рыб. Очевидцы говорят о гибели икры на пересохшем мелководье.

Угроза для экологии, рыбного и сельского хозяйства

Председатель Федерации рыболовного спорта Татарстана Олег Гарипов называет произошедшее экологической катастрофой. «Сейчас [в Волге] еще есть крупные экземпляры рыбы, но через два-три года, когда товарного размера должна будет достигнуть рыба, [выросшая] из икры этого года, улов уменьшится в разы», — считает рыболов.

Безрыбье и засуха угрожают и лежащим ниже по течению Волгоградской и Астраханской областям, откуда приходят известия о массовой гибели рыбы.

Особенно тревожна ситуация в районе Волго-Ахтубинской поймы, богатого флорой и фауной междуречья в дельте Волги, где расположены биосферные заповедники и природные парки. Местные жители утверждают, что в пойме пересыхают озера и колодцы, а вода не заполняет заливные луга, необходимые для урожая трав.

«Ерики (протоки) не заполнились водой. Рыба не успела отметать икру, [возникли] проблемы на заливных лугах и, как следствие, у скотоводов. В Волго-Ахтубинской пойме проживает около 50 тыс. жителей. В основном они занимаются скотоводством и овощеводством», — говорит координатор проекта защиты Волго-Ахтубинской поймы Михаил Колбяшкин.

Метеорологи менее резки в оценках. По словам Сергея Захарова, начальника Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана (филиал Росгидромета), ссылающегося на исследование Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, нерест на Волге начался позже обычного, но это не приведет к серьезным последствиям.

«Рыбное стадо очень пластично и [хорошо] приспосабливается [к условиям среды]», — полагает глава метеослужбы.

При этом сам Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии опровергает как факт гибели рыбы, так и возможные угрозы для нереста. Внести ясность в вопрос о том, как нехватка воды повлияла на рыбные запасы, должно начатое Росрыболовством расследование.

Проблемы судоходства

В мае было отменено более 20 рейсов туристических теплоходов к историческим городам Татарстана: Великий Болгар, Свияжск и Тетюши, сообщал медиахолдинг РБК. «Сильное падение воды повлияло на заход четырехпалубных, трехпалубных [туристических] теплоходов в Тетюши. Теплоходы подойти не могут [к берегу] из-за того, что имеют осадку 3,6 м, а глубина у Тетюшей 1,8 м всего», — комментировал ситуацию исполнительный директор судоходной компании «Татфлот» Марс Хамидуллин.

С обмелением реки СМИ связывали аварию баржи, севшей на мель около Казани 14 мая. Власти Татарстана не исключили, что ограничат судоходство, если продолжится снижение уровня воды в Волге и Каме. Региональное министерство транспорта сообщало о переносе открытия скоростного судового сообщения возле Великих Болгар и Тетушей.

Туроператоры, организующие круизы по Волге, ситуацию не драматизируют. «Нам пообещали, что [летом] с навигацией проблем не будет. [Если бы обмеление затянулось], мы постарались бы предоставить пассажирам альтернативные рейсы с хорошими скидками», — говорит гендиректор туристической компании Astarta group Ольга Смычковская.

Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана Сергей Захаров уверен, что реальной угрозы навигации не было. «Согласно положению о порядке эксплуатации Куйбышевского водохранилища, критической для судоходства является отметка [уровня воды] 49 м Балтийской системы высот, а в этом году было — 50,12», — говорит он. Впрочем, власти приводят меньшую цифру — 49,9 м.

По словам Захарова, затруднения возникли лишь у «омиков» (небольших теплоходов серии ОМ, совершающих рейсы местного значения), да и то потому, что пристани, построенные еще в советские годы, оказались не приспособлены к маловодью. Как сообщалось, пассажирам приходилось добираться до берега вброд, сходя с трапа прямо в воду.

Оценка ущерба

Оценкой нанесенного в результате обмеления Волги ущерба занимаются Росрыболовство и по крайней мере одно региональное ведомство — министерство природы Ульяновской области, но конкретные выводы пока не опубликованы. Институт экологии Волжского бассейна РАН сейчас занимается оценкой влияния обмелений на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил «Коммерсанту», что власти региона не намерены обращаться в суд. Чиновники Ульяновской области намерены определиться с этим, когда закончат оценку ущерба.

Чтобы понять приблизительный порядок цифр, можно привести оценку ущерба от менее масштабного маловодья на Волге, которое наблюдалось в 2015 году. Тогда Волгоградский государственный аграрный университет оценил в 48 млрд рублей экономический ущерб для Волгоградской области. Иногда после подтверждения ущерба федеральные власти выделяют регионам дотации, которые частично покрывают расходы на мероприятия по его нивелированию.

По аналогии с 2015 годом проблемы судоходства могут привести к снижению турпотока, который прибывает в города на судах. Четыре года назад во время мелководья о таком риске для Волгограда заявляли представители расположенного там пассажирского порта.

По мнению экологов, последствия для биологических ресурсов оценить очень сложно. По словам врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН Сергея Саксонова, Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства давно не проводит учет численности рыбы, поэтому снижение улова рыбы на Волге, которое наблюдается в последние годы, не с чем сопоставить.

«Нужно идти по берегу смотреть икру, которая была высушена. Это инерционная система. О последствиях мы узнаем через год… Помимо того, что нерест сорвали, все равно качество воды неудовлетворительное», — сказал он «Коммерсанту».

Дефицит воды в районе Волго-Ахтубинской поймы приводит к нехватке полива, недобору кормов, падению уровня колодцев, говорит Михаил Колбяшкин: «Для природы это — гибель деревьев, в том числе дубовых рощ, высаженных еще по приказу Екатерины II. Для городов Волгограда и Волжского, где летом из-за застоя воздушных масс выбросы промышленных предприятий не удаляются, а повисают смогом, это еще и проблема чистого воздуха».

Некоторые специалисты утверждают, что из-за недостаточного объема воды в Куйбышевском водохранилище вода прогреется раньше, зацветет водорослями, которые отнимают у рыб кислород, и все это будет способствовать росту концентрации вредных веществ. Это может привести к ухудшению качества и нехватке питьевой воды.