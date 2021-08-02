Россия: после выборов цены взлетят на все

Дайджест ключевых событий в экономике в июле 2021 года.

Производители хлеба и соли предупредили о росте цен, автодилеры прогнозируют дальнейшее подорожание автомобилей. Эксперты уверены: в четвертом квартале Россию ждет новая волна инфляции. Ритейлеры придерживают цены до выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Но инфляция отыграет свое.

Правительственные ведомства и эксперты расходятся в прогнозах по росту потребительских цен. Минэкономразвития ждет 5% по итогам года, Банк России – 5,7-6,2%, эксперты подняли прогноз до 6,3%. ЦБ в очередной раз повысило ключевую ставку сразу на 1 п.п.

На фоне общего снижение благосостояния население ставит новые рекорды по кредитованию: объем займов приближается к объему рублевых счетов и вкладов. Крупный бизнес недоволен политикой по «изыманию» сверхприбылей и грозится приостановить нерентабельные производства. Только сейчас становится понятен реальный масштаб катастрофы в малом бизнесе: ФНС «почистила» реестр от «брошенных» ИП.

Правительственный оптимизм

Минэкономразвития резко повысило ожидания по росту российской экономики в 2021 году, узнал РБК. Прогноз социально-экономического развития страны на 2022-2024 год ведомство должно представить в сентябре, но предварительные параметры были разосланы в регионы в июле. Так, рост ВВП в 2021 году предполагается на уровне 3,8% вместо 2,9%, ожидаемых в апреле. Прогноз на 2022-2023 год не изменился – рост на 3,2% и 3% соответственно. В 2024 году ожидается +3%.

Инфляция в 2021 году составит 5%, говорится в письме регионам. Среднегодовая цена на нефть составит $66 за баррель (в апреле ожидалось $60).

Банк России повысил ключевую ставку

В июне и июле 2021 года инфляция выросла до 6,5%, по оценкам Банка России. Для того, чтобы сдержать рост цен, ведомство подняло ключевую ставку на заседании 23 июля сразу на 1 п.п. – до 6,5% годовых. Однако вернуть инфляцию к целевому значению в 4% в 2021 году Центробанк уже не надеется: к концу года она составит 5,7-6,2%. Только в 2022 году ожидается ее снижение до 4-4,5%.

Разгон инфляции ЦБ объясняет высоким внутренним спросом, который опережает возможности производителей. При этом экономика страны во втором квартале вышла на докризисный уровень, говорится в сообщении ведомства. По итогам 2021 года рост ВВП прогнозируется на уровне 4-4,5%.

Эксперты предупреждают о разгоне инфляции к концу года

Альфа-Банк еще в начале июля повысил прогноз по инфляции до 6,3% в 2021 году и ожидает, что к концу года ключевая ставка Центробанка поднимется до 7%. В обзоре Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка говорится, что рисков слишком много – на инфляцию влияют как внутренние, так и внешние факторы. Скачок цен на сырье (металлы) и продукты питания на мировом рынке, подорожание контейнерных перевозок, риск ужесточения политики ФРС оказывают влияние на прогноз инфляции. В первом квартале 2021 года рост цен на импортируемую продукцию составил 15% – это максимум за все время таргетирования инфляции ЦБ.

В числе внутренних инфляционных рисков названо снижение безработицы, рост потребительского кредитования и ограничение международного туризма. Дополнительный фактор – выборы в Госдуму в сентябре: ожидаются социальные выплаты и сдерживание цен со стороны розничных сетей, которые отыграют его после выборов. Таким образом, эксперты предупреждают о разгоне инфляции в четвертом квартале.

Бизнес бьет тревогу

В июле представители различных отраслей анонсировали повышение цен. Производители хлеба предупредили о подорожании своей продукции на 7-12% из-за роста цен на сырье и упаковку, сообщил «Коммерсант». По данным хлебопеков, подорожали маргарин, подсолнечное масло, сахар, а также упаковочный материал (на 40%).

Соль может подорожать на 32% из-за роста цен на железнодорожные перевозки, говорится в письме ассоциации «Роспродсоюз». Логистические расходы внесут свой вклад усиление инфляции в стране, считают в организации.

Из-за колебвания курса валют, инфляции и дефицита некоторых марок цены на автомобили продолжат расти, пишет ТАСС со ссылкой на крупных игроков рынка. В первой половине года машины уже подорожали на 5-10%.

Тотальная экономия

В июле опубликовано несколько новых исследований об уровне жизни в России. По данным ежегодного доклада о продовольственной безопасности ЮНИСЕФ, 8,8 млн человек недоедают: им приходится есть меньше и потреблять низкокачественные продукты. В 2018-2020 году, по данным организации, в России голодало 400 тыс. человек, но в прошлом году правительство РФ отчиталось о ликвидации голода в стране.

Исследование компании NielsenIQ показало, что 71% потребителей продолжают экономить. В основном, на развлечениях вне дома, в том числе походах в рестораны и кафе, а также на покупке новой одежды. Около половины опрошенных заявили, что ограничивают себя в ежегодном отпуске, покупке электроники и готовой еды на вынос, передает ТАСС.

60,4% россиян тратят на продукты половину своего дохода, 16% могут позволить себе только еду. Итоги исследования аналитического центра Университета «Синергия» цитирует РИА Новости.

Новые рекорды кредитования

В июне 2021 года установлен рекорд по количеству выданных потребительских кредитов, сообщили в «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ). Банки выдали 1,7 млн займов — это на 53% больше, чем в июне 2020 года. Таких масштабов кредитования не было за всю историю наблюдений с 1991 года. Эксперты объясняют это несколькими факторами. На фоне роста ключевой ставки банки стараются нарастить кредитный портфель. С 1 июля повысились надбавки по коэффициентам риска для необеспеченных займов, поэтому банки стремились выдать больше кредитов до этой даты. Сработал также сезонный фактор: летом повышается спрос на кредиты из-за отпусков.

Кроме того, население, похоже, пытается компенсировать при помощи кредитов падение уровня доходов и рост цен. Даже по данным «Росстата», реальные располагаемые доходы населения сократились более чем на 10% за последние восемь лет, и особенно сильно в последнее время.

Долг населения перед банками составил 22,756 трлн рублей. Он превысил доходы федерального бюджета — 18,765 трлн в 2021 года. Объем займов приблизился к сумме рублевых счетов и вкладов (25,667 трлн рублей).

Крупнейший производитель алюминия готовится к убыткам

Компания «РусАл», один из крупнейших в мире производителей алюминия, может законсервировать ряд производств и инвестиционных проектов из-за введения пошлины на экспорт металлов. С 1 августа правительство вводит пошлины на экспорт черных и цветных металлов, которые сильно выросли в цене на мировом рынке. Компании-экспортеры получают сверхприбыли, считают в правительстве.

Руководство «РусАла» ответило, что производители алюминия не получают сверхприбылей, потому что цены на этот металл на внутреннем рынке регламентирует ФАС. Стоимость алюминия находится на уровне средних значений за последние 10 лет.

В этом году компании придется сократить экспорт, так как продажи за границу станут нерентабельными, потери составят сотни миллионов долларов. Это вынудит «РусАл» законсервировать низкорентабельные предприятия и снизить темпы ввода Тайшетского алюминиевого завода, передает «Интерфакс» слова замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Романа Андрюшина.

«Брошенный» бизнес

В первом полугодии 2021 года почти 546 тыс. индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность. Это стало рекордным показателем за последние восемь лет, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По сравнению с первым полугодием 2020 года количество закрытий увеличилось в 1,8 раз. По данным ФНС, на 1 июля 2021 года в России работало 3,14 млн индивидуальных предпринимателей.

51,4% предприятий ликвидированы по собственной инициативе. 47,1% – по решению налоговых органов. С 1 сентября 2020 года ФНС получила право самостоятельно закрывать ИП (ранее могли инициировать ликвидацию через суд), если предприниматель в течение 15 месяцев не сдавал отчетность или прошло более 15 месяцев с момента окончания срока действия патента на предпринимательскую деятельность.

Таким образом, такой рост закрытий ИП в 2021 году отражает глубину кризиса в малом бизнесе в 2020 году: реестр почистили от брошенного бизнеса. «Масштабный рост закрытий ИП в первом полугодии 2021 года объясняется именно чисткой реестра от "брошенных" бизнесов», – пишет FinExpertiza. Эти предприятия фактически прекратили свою деятельность еще в прошлом году, оставшись без поддержки на фоне кризиса.