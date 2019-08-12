Россия: поток студентов в заграничные вузы растет, возвращается лишь малая часть

Ежегодно число обучающихся за границей граждан России растет: за последние 10 лет их количество выросло на треть. Судя по разным данным, большинство из них не возвращаются в Россию. По мнению специалистов, их прельщают открывающиеся после выпуска возможности, и отталкивает упадок российской экономики.

Сами российские студенты рассказали Eurasianet.org, что хотят остаться в Европе по разным соображениям, среди которых — экономическая стабильность, карьерные перспективы, возможность быть средним классом, хорошая экология и внутреннее чувство защищенности. В России, говорят они, способным и талантливым людям «трудно идти вперед, так как страна стоит на месте».

Сколько уезжают учиться

Количество российских граждан, обучающихся за границей, по последним доступным данным ЮНЕСКО, с 2012 по 2016 год выросло на 12% до 56,8 тыс. человек (что составляет около 1% всех студентов в России). Это на 32% больше 2007 года (43 тыс.) и на 127% — 2000-го (25 тыс.).

В Евросоюзе в 2018 году число впервые выданных российским гражданам разрешений на проживание с целью обучения составило 12,7 тыс. Между 2014 и 2018 годами ежегодно в ЕС приезжали на учебу примерно от 12-16 тыс. россиян, следует из статистики Евростата. Кроме того, учиться в Европе остаются и многие из тех, кто получил разрешение на проживание на других основаниях (например, в 2018 году по семейным, рабочим и прочим причинам в ЕС на длительные сроки приехали около 56 тыс россиян).

В Германии с 2017 на 2018 год обучались 13 тыс. российских студентов, в Чехии — 5,2 тыс., во Франции — 3,5 тыс., в Великобритании — 2,6 тыс. Такие данные газете «Коммерсантъ» приводил сооснователь онлайн-школы английского языка «Инглиш шоу» Артур Ганиев.

В США в 2017-2018 учебном году учились 5,5 тыс. российских граждан — на 12,7% больше учебного года 2012-2013 годов, следует из данных Института международного образования США.

В Канаде с 2010-2011 по 2015-2016 учебные годы на 71% выросло число студентов из России (до 1,1 тыс. человек), говорится в данных Немецкой службы академических обменов со ссылкой на Статистическое управление Канады.

Иногда они возвращаются

Статистики по гражданам, которые после обучения за границей вернулись в Россию, не существует. Однако есть основания полагать, что большинство из них все же остаются за границей.

Согласно исследованию аналитического центра «Атлантический совет», 25% проживающих за рубежом россиян получили право на постоянное проживание в стране именно после обучения в ней. Учитывая, что, по данным центра, с 2000 по 2019 год РФ покинули в общей сложности 1,6-2 млн российских граждан, в течение этого периода остаться за границей после обучения могли около 400-500 тыс. человек.

По данным Алексея Макарова, президента компании АТОЛ (среди прочего она занимается исследованиями в сфере образования), в 2012-2017 годах количество оставшихся жить за границей после обучения выросло, однако он не приводит цифры.

По его мнению, этому способствует ухудшение российской экономики и открывающиеся после выпуска из вуза возможности за границей.

По данным правительственной «Парламентской газеты», источник которых не указан, в Россию после получения зарубежного образования возвращается лишь четверть выпускников. Глава Российского центра содействию молодежному предпринимательству Михаил Колтунов сообщил изданию, что студенты едут за границу в первую очередь не за образованием, а за карьерными и зарплатными перспективами.

В пользу этого тезиса говорит и то, что образование за границей иногда мыслится в качестве средства для иммиграции, и компании, оказывающие помощь в переезде, нередко предлагают клиентам смотреть на обучение именно в такой перспективе.

На фоне этого в России в 2018 году оказался достигнут пятилетний максимум по количеству 18-24-летних граждан, желающих уехать за границу на постоянное место жительства. Таковых, по данным ВЦИОМ на июль 2018 года, 31%.

Для стимулирования граждан, получивших образование за границей, вернуться в Россию, правительство создало программу «Глобальное образование», в рамках которой оплачивает их обучение в иностранном вузе. Главное условие программы — возвращение в Россию, трудоустройство и работа здесь в течение не менее трех лет.

Правда, показатели этой программы весьма скромные. В 2014-2018 годах через программу прошли всего 718 человек, из которых, по данным на июль 2019 года, трудоустроились в России 325.

Почему они не возвращаются

Выпускница журфака СПбГУ Галина Борисова летом 2018 года поступила по программе двойного диплома в Aarhus University и Danish School of Media and Journalism в датском городе Орхус, получив грант европейской программы Erasmus Mundus Journalism. Первый год обучения прошел в этих двух университетах в Дании, на второй год ей необходимо было выбрать университет другой страны, в числе которых были вузы в Лондоне, Амстердаме и Гамбурге.

Борисова выбрала университет в Амстердаме. Возвращаться в Россию после обучения она пока не планирует и хочет остаться в Европе. «Здесь я получу не просто высокую зарплату, которая в общем-то была у меня в Москве, а уверенность в завтрашнем дне — стабильность и спокойствие. В том числе стабильные курсы валют, развитый частный сектор бизнеса — большой рынок, много компаний, множество возможностей», — говорит она.

Кроме того, ее привлекает в Европе бережное отношение к природе и перспектива избежать вероятности остаться низшим классом в России. «В Дании я пью из-под крана. Здесь чистые леса. Здесь города, которые не доминируют над природой, а органично встроены в нее. Еще одна причина — возможность быть средним классом. Он здесь есть, и это бросается в глаза. Тебе не нужно зарабатывать миллионы, чтобы жить достойно. Наконец, последнее — пенсия. Здесь всюду люди в возрасте 60-65 лет путешествуют с детьми, что подчас недоступно российским пенсионерам», — объясняет она свой выбор.

Хотя есть и негативные факторы в жизни в Европе. «Все здесь чужое. Это никогда не будет Россией. Менталитет совершенно другой. Ты никогда не будешь своим. Иногда ты не понимаешь, почему люди ведут себя так или иначе, как следует реагировать. Языковая среда — совсем другая. Особенно, если ты работаешь на английском, живя в стране, где говорят на другом языке. Это психологически сложно. Наконец, здесь тебя никто не ждет, и это порой сильно ощущается», — сказала она.

Выпускника журфака МГУ Ани Оганесян уехала учиться в Европу летом 2017 года также по программе двойного диплома в тех же датских университетах. В качестве третьего университета она выбрала University of Amsterdam со специализацией «политические коммуникации».

По ее словам, ей всегда хотелось пожить в Голландии (ранее она приезжала в эту страну по обмену), кроме того, ее привлекли предметы этой специализации и возможность попасть в лидирующий в мире центр исследования СМИ и коммуникаций, которым является школа коммуникаций университета Амстердама.

«Мне также многое не нравилось в России. Самое главное, наверное, я не видела для себя долгосрочных перспектив на 10-20 лет вперед: я могла представить себе, как опасно в России воплощать творческие проекты, которыми мне в будущем хочется заняться. Есть только одна причина, по которой я захочу вернуться — это очень интересная работа и хорошие условия. Я сама такую работу себе пока не очень представляю. Мне очень комфортно за границей, тут мне кажется, что все имеет смысл, плюс я чувствую себя защищенной. В России мне каждый день приходилось доказывать даже посторонним людям, что я человек, я всем была должна. Здесь я чувствую себя человеком, мне для этого не нужно хорошо выглядеть или быть тем, кем общество хочет меня видеть», — говорит она.

По ее ощущениям, правительства России и Голландии среди прочего по-разному относятся к образованным людям. В Голландии ценят идеи, творчество, поощряют талантливых людей и помогают им развиваться и идти вперед, в то время как в России «трудно идти вперед, [так как] эта страна стоит на месте».

«На государственной повестке [России] чаще всего стоят [вопросы] других стран, а не собственные проблемы. Как я могу применить свои знания в политических коммуникациях, работая в России, если там нет политической сцены и общественной сферы?» — объясняет Оганесян.