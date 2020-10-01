Россия: почему закрывают роддома по всей стране?

В России снижение рождаемости сопровождается сокращением мест в родильных домах. По последним данным Росстата, на 2018 год насчитывалось 62,1 тыс. коек для «беременных женщин, рожениц и родильниц» (что примерно равно уровню 1945 года). На пике в 1970-м году коек было почти в два раза больше — 110,3 тыс.

В основном закрываются роддома в отдаленных районах и сельской местности, которые принимают небольшое количество рожениц и считаются не соответствующими современным требованиям родовспоможения. Однако закрытие роддомов вызывают протесты местных жителей, которые считают более опасным и неудобным дальний переезд в больницы соседних районов и городов.

Казалось бы, закрытие родильных отделений противоречит национальной цели по повышению рождаемости. Однако другая задача — снижение младенческой смертности — как раз достигается за счет перераспределения рожениц в более квалифицированные медучреждения, уверены чиновники и медики.

Сокращение роддомов в сельской местности

В 2014 году Минздрав разработал нормативы, с помощью которых регионы определяют необходимое количество коек для рожениц. Одним из критериев является абсолютное число родившихся в предыдущем году. Сверяясь с нормативами, региональные власти закрывают роддома в тех населенных пунктах, где рождаемость снижается. Например, в августе 2020 года представитель Минздрава Башкирии объяснил закрытие районных роддомов снижением рождаемости в республике.

С 2012 года родильные дома разделили на три категории по уровню оснащения и квалификации персонала. Первая — для рожениц с низким уровнем риска осложнений у ребенка и матери (как правило, это небольшие роддома и отделения в районных больницах, максимально приближенных к местам проживания людей). Вторая — для случаев с умеренным риском, которые расположены в городских и районных больницах, где есть реанимационные отделения. Третья — перинатальные центры с высокотехнологичным оборудованием и высококвалифицированным персоналом в городах для случаев с высоким уровнем риска здоровью ребенка и женщины. В случае снижения рождаемости и достаточности коек в роддомах второй и третьей категории разрешили закрывать «маловостребованные» роддома первой категории.

Кроме этого, федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предполагает сокращение детской смертности, в том числе новорожденных младенцев. До 2024 года планируется снизить младенческую смертность до 4,5 случаев на одну тыс. в среднем по стране (сейчас 4,9). В каждом регионе разработана своя подпрограмма с поправками на местную действительность и собственными целевыми показателями.

Именно в отдаленных регионах происходит больше всего случаев неудачных родов. Например, в Петербурге в 2019 году число умерших детей на 1000 родившихся живыми составило 3,6, а в Чукотском автономном округе — 10,5. В Республике Алтай младенческая смертность находится на уровне 10,5, Камчатском крае — 8,7, Еврейской автономной области — 8,2, Омской области — 6,9.

По официальным данным, за время «оптимизации» системы родовспоможения улучшаются показатели младенческой смертности: в 2013 году число умерших детей до года составило 8,2 на 1000 младенцев, а в 2019-м — 4,9.

Медицинская логика

Высокопоставленные медики поддерживают реформу. По мнению главного внештатного неонатолога Минздрава России, ректора Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, доктора медицинских наук Дмитрия Иванова, которое он высказал в интервью «Российской газете», все реформы в сфере родильных домов призваны сберечь здоровье матери и ребенка.

«Представьте себе родильный дом, принимающий 100 родов в год, где пяти детям понадобится реанимационная помощь. Это даже не один ребенок в месяц. Чтобы оказывать им помощь, нужна квалификация. Она подтверждается тем, что врач постоянно занимается своим делом. Например, хирург каждый день оперирует, а акушер каждый день принимает роды. А в маленьких поселках врач не занимается такой работой регулярно. Поэтому вероятность его ошибки многократно возрастает», — считает Иванов.

По его мнению, если отделение принимает меньше 500 родов в год, оно становится потенциально опасным.

«Закрытие маленьких родильных домов с медицинской точки зрения полностью оправдано, — продолжает Иванов. — С социальной — да, протестующих можно понять. Но это делается исключительно в интересах ребенка и матери».

Врач акушер-гинеколог родильного отделения одной из больниц Ленинградской области, попросивший не называть своего имени, в беседе с корреспондентом Eurasianet.org отметил еще две причины закрытия роддомов в глубинке. Первая — экономическая: государству нецелесообразно содержать персонал мало востребованных медучреждений, ремонтировать здания и обновлять оборудование. Вторая причина — отсутствие кадров и нежелание врачей ехать в сельскую местность, часто в небольших роддомах просто некому работать.

«Многие даже более крупные больницы в регионах — городские, районные — укомплектованы на 50-70%, в сельских — огромная проблема с кадрами», — отметил собеседник Eurasianet.org.

Руководитель одной из частных клиник, при которой есть родильное отделение, обратил внимание на то, что с 2011 года женщины имеют право выбирать роддом, в котором планируют рожать (это регламентировано Федеральным законом №323-ФЗ). Многие сельские жительницы предпочитают лечебные учреждения в городах и районных центрах, если они расположены достаточно близко, поэтому некоторые сельские роддома действительно оказываются мало востребованными.

«Не имеет смысла содержать сельский роддом, если в пределах 50-70 км есть городская или районная больница, — считает он. — Однако если расстояние до роддома больше, или дороги оставляют желать лучшего, это может быть опасным».

Семьи из глубинки протестуют

Между тем реформы не находят понимания у многих российских женщин и их семей. Закрытие роддомов часто вызывает протесты и прочие проявления недовольства в регионах.

Например, письма президенту писали жители Каширского городского округа. Они приводят расчеты, согласно которым время прибытия в «альтернативный» роддом в городе Ступино составляет от 1 часа 25 минут до 3 часов 10 минут. Это нарушает приказ Минздрава РФ №388н, в котором сказано, что «место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи устанавливаются <...> с учетом 20-минутной транспортной доступности».

Акции протеста также проходили, например, в Архангельской области, Онеге и Кемерово.

Кроме того, на сайте Change.org, где любой человек может создать петицию, собрать под ней подписи и передать чиновникам, создано несколько десятков петиций против закрытия родильных домов в разных регионах России. В списке Москва, Барнаул, Курск, Кемерово, Ивановская, Мурманская, Ленинградская область и др.

Вскоре после начала реформы Центр экономических и политических реформ опубликовал исследование под названием «Тяжелые роды: К чему приводит оптимизация российских роддомов». В нем делается вывод, который приводят и все протестующие: закрытие районных родильных отделений привело к низкой территориальной и транспортной доступности роддомов для людей, живущих за пределами крупных городов. «Закрытие районных роддомов увеличивает опасность осложнений при преждевременных родах, когда женщину необходимо срочно доставить в родильное отделение», — говорится в исследовании.

Между тем перспективы представляются малоутешительными. Согласно умеренному прогнозу Росстата, рождаемость в РФ снизится с 1 млн 433 тыс. детей в 2020 году до 1 млн 182 тыс. детей в 2027-м. Реальное положение еще хуже: в первом полугодии текущего года рождаемость оставила всего 681 тыс. детей, что заметно ниже прогноза. А если рождаемость продолжит падать, то и роддома, скорее всего, продолжат закрывать.