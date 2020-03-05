Россия: почему миллионы россиян бросились играть на бирже, и к чему это может привести?

В 2019 году россияне массового понесли накопления на фондовый рынок – биржи зафиксировали рекордный приток частных инвесторов с небольшими суммами. Эксперты беспокоятся, что новички по неопытности получат убытки и спровоцируют панику на рынке. Власти в свою очередь намерены ввести ограничения для желающих приобрести ценные бумаги.

Почему россияне массово понесли деньги на биржу

Новые счета на Московской бирже (там торгуются акции российских компаний) в течение 2019 года открыли 1,9 млн россиян. Благодаря этому число клиентов основанной 28 лет назад биржи удвоилось.

Ажиотаж продолжился и в 2020 году: к середине января число ежедневно совершающих сделки впервые превысило 100 тыс. человек, отчитались в Мосбирже.

Санкт-Петербургская биржа (специализируется на торгах акциями иностранных компаний) и вовсе зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 3,06 млн шт.

Стоимость чистых активов граждан на фондовом рынке по итогам 2019 года составила более 3,2 трлн рублей против 2 трлн рублей годом ранее, выяснили в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Активно шли на фондовый рынок люди с относительно небольшими суммами. Так, доля инвесторов с суммой счета от 50 тыс. до 100 тыс. руб. выросла вдвое.

«Впервые в новейшей российской истории широкие слои населения входят в эффективные активы», – отметил в разговоре с eurasianet.org ведущий аналитик инвесткомпании QBF Олег Богданов.

К взрывному росту интереса граждан к инвестициям привели сразу несколько факторов.

Падение ставок по депозитам. С начала 2019 года Центробанк шесть раз снижал ключевую ставку, из-за чего проценты по вкладам упали с 6-7% до 4-5%.

Доходность. В 2019 году российский фондовый рынок был одним из самых прибыльных среди развивающихся стран: рублевый индекс Московской биржи вырос за год на 29%, а долларовый РТС – на 45%.

Цифровизация. Банковские и небанковские брокеры запустили мобильные приложения для частных инвесторов. Открыть счет и управлять им стало намного проще.

Государственные стимулы. Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) могут рассчитывать на налоговый вычет в 13% (но не более 52 тыс. рублей в год). За последние два года количесто ИИС выросло в 8 раз и составляет почти 40% от общего числа счетов частных инвесторов.

К каким последствиям это может привести

В целом эксперты позитивно оценивают всплеск интереса россиян к акциям и облигациям.

«Приток новых инвесторов – выгодное событие для всех игроков рынка, – считает начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. – Брокеры зарабатывают, биржа повышает свою роль в качестве одного из институтов рыночной экономики, а для компаний это “открытие” нового источника финансирования. Развитый фондовый рынок – это также стимул внедрять более прозрачные механизмы корпоративного управления: многие публичные компании привязывают KPI высшего руководства к биржевым индикаторам».

Однако массовый приход неопытных инвесторов чреват и рисками. В СМИ периодически появляются сообщения о масштабных потерях частными лицами денег.

Еще один из рисков – возможный пузырь на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Дело в том, что на биржу активнее пошел малый и средний бизнес, для которого выпуск ценных бумаг стал альтернативой кредитованию. Доходность их облигаций составляет порядка 14-15%. Замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Павел Самиев ожидает бума дефолтов по подобным обязательствам.

«Российский промышленный индекс деловой активности в промышленном секторе опустился до минимальных с 2009 года значений. Иными словами, бизнес чувствует себя не очень, выручка сокращается, людей увольняют. Почему? Потому что мы имеем дело с затухающим спросом, который отражается на всех без исключения сегментах малого и среднего предпринимательства. И на этом фоне мы видим растущий спрос на ВДО, причем в основном со стороны физических лиц, – рассуждает Самиев. – Нет оснований надеяться на то, что при ухудшении экономической конъюнктуры не произойдет обвал».

Из-за низкой финансовой грамотности часть клиентов обратятся к активам с большим уровнем риска и понесут убытки, согласен Олег Богданов.

О другой проблеме предупреждает исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиций» Владимир Потапов. Как пишет с его слов деловое издание «Ведомости», «в случае возникновения страхов на рынке розничные инвесторы могут стать фактором дополнительных и весьма существенных колебаний».

Розничные инвесторы – самые большие паникеры, подтверждает доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе.

«Но неопытные инвесторы не сильно влияют на рынок, потому что у них чеки не очень большие», – добавляет он.

«Негативные последствия могут выразиться в надувании спекулятивных пузырей, а также в массовом недовольстве начинающих инвесторов, когда они зафиксируют свои первые убытки», – резюмирует Мурад Шихмагомедов.

Как хотят изменить правила игры для инвесторов

Быстрый рост рынка действительно создает «определенные риски», признала в интервью «Интерфаксу» председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Чтобы их минимизировать, регулятор разработал проект закона о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах. Он ужесточит требования к начинающим.

В первоначальной версии документа предполагалось, что новички смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 000 рублей в год. После критики со стороны участников рынка от такого ограничения отказались. Вместо этого Центробанк предлагает ввести тестирование для тех, кто хочет вложиться в рискованные активы. Набиуллина настаивает на том, чтобы законопроект поскорее приняли в том или виде, чтобы дальше «можно настраивать эту систему по мере наработки опыта».

Опрошенные Eurasianet.org эксперты разошлись в оценках того, насколько целесообразны такие ограничения.

Теймураз Вашакмадзе из РАНХиГС считает их правильными и отмечает, что подобные меры действуют во многих странах.

Мурад Шихмагомедов из «Фридом Финанс» говорит, что инициатива Банка России неоднозначна.

«Это может казаться попыткой контролировать субъекты, выходящие за круг компетенции Центробанка, – рассуждает он. – Физических лиц ограничивают в дееспособности несмотря на то, что все начинающие инвесторы совершеннолетние граждане. Они уже могут зарабатывать какие-то средства, накапливать сбережения и распоряжаться ими по своему усмотрению».

С ним солидарен Олег Богданов из QBF: «Ограничения могут существенно перегрузить инвестиционный процесс. С моей точки зрения, у запретительной политики слишком серьезные недостатки».

Что будет дальше

Никто из собеседников Eurasianet.org не сомневается, что приток россиян на фондовый рынок продолжится. И даже падение котировок ценных бумаг на фоне коронавируса этот процесс едва ли остановит.

В последнюю неделю февраля индекс Мосбиржи упал на 10,3%, а долларовый индекс РТС – на 14,8%. Однако март начался с восстановления котировок.

Центробанк объявил, что намерен и дальше снижать ключевую ставку. Это значит, что доходность депозитов будет еще ниже. Это подтолкнет вкладчиков искать альтернативу, считает Мурад Шихмагомедов. Об этом же говорит Теймураз Вашакмадзе, и добавляет, что рынок недвижимости тоже не привлекателен для инвесторов, так как он не растет.

Колебание на рынке ценных бумаг из-за коронавируса может на время отбить аппетит у инвесторов к российским акциям и облигациям, рассуждает Олег Богданов.

«Но я не думаю, что стоит ожидать серьезных последствий, – говорит он. – Тем более именно в моменты снижения выгодно приобретать дешевые качественные активы, которые впоследствии могут вырасти в цене».

«Я думаю, что рынок напугает неподготовленных инвесторов, которые не привыкли к тому, что он может падать на 5-10%, и будет определенная остановка, – говорит Вашакмадзе. – Но если эффект коронавируса не будет глобальным и коррекция не превысит 20%, а падение рынка восстановится в течение следующего квартала или полугода, то приток инвесторов продолжится».