Россия: почему не угасает интерес к Сталину, Грозному и Николаю II

В России как грибы после дождя растут памятники авторитарным правителям прошлого.

В российских городах установлено более сотни памятников Сталину, подсчитал телеканал «Настоящее время». Большинство из них появилось после 2005 года. Всплеск культа личности беспрецедентен со времен хрущевской оттепели, когда демонтировали памятники, поставленные при жизни диктатора.

Прославление Сталина соседствует с почитанием других спорных персонажей российской истории, включая Николая II и Ивана Грозного.

По мнению специалистов, войны памяти являются одним из инструментов для достижения политических целей.

Как общество относится к бывшим авторитарным правителям

Согласно опросам, Иосифу Сталину и Николаю II симпатизирует примерно одинаковое число россиян. При этом рейтинги обоих растут. В 2017-м генсека и императора одобряли 46% и 43% соответственно, в 2018-м — 51 и 54%.

По мнению социолога «Левада-центра» Карины Пипия, оценки Сталина за так называемую «эпоху Путина» менялись от преимущественно негативных в 2001-2006 годах и безразличных в 2008-2012-х к положительным в 2014-2018 годах. В 2018 году образ Сталина воспринимался многими как представитель желаемого типа руководителя страны, который «придет и наведет порядок», утверждает она.

Монументальной пропагандой сталинизма обычно занимается Коммунистическая партия РФ.

Только в 2018 году инициативные группы по увековечиванию памяти Сталина заявили о себе в Новосибирске, Уфе, Дубне, Сургуте, Орле, Кирове и Комсомольске-на-Амуре, в котором такой памятник недавно был открыт.

Коммунисты стремятся вынести Сталина на публичное обозрение, организуя кампании за установку памятников на городских площадях, а при неудаче сооружают их на своей земле или вблизи своих отделений.

Как отмечает новосибирский историк Михаил Пискунов, КПРФ и местные деятели «вряд ли заинтересованы в "войнах памяти" вокруг Сталина». «Это похоже на позицию государства — не восхвалять Сталина прямо, но одновременно делать реверансы сталиниствующей публике», — считает он.

Например, памятник «ялтинской тройке» — Рузвельту, Черчиллю и Сталину у Ливадийского дворца в Крыму — в 2015 году открыл тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин. «В советское послесталинское время такое событие не могло бы состояться», — убежден глава общества «Мемориал» Ян Рачинский.

Строительством монументов занимается и РПЦ. Памятник Николаю II и царевичу Алексею в Новосибирске возник на открытой площадке, прилегающей к собору. Необходимых в таких случаях согласований проведено не было, утверждает издание «Сибкрай.ру». Таким же образом иногда поступают и другие приходы.

Увековечивание последнего российского императора тоже вызывает споры, но, в отличие от культа Сталина, находит прямую поддержку у государства. В декабре имя Николая II получил аэропорт Мурманска, а соорудить памятник царю в Москве предложил зампред думского комитета по делам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев. Памятников удостоились и другие правители, иногда со спорной репутацией, в числе которых Иван Грозный и руководитель Белого движения в годы Гражданской войны адмирал Александр Колчак.

«Матильда» и царебожие

Агрессия, сопровождавшая выход на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», по мнению некоторых депутатов оскорбляющего память государя, подняла вопрос о том, что почитание последнего русского царя как святого, набирающее обороты с подачи РПЦ, может стать опасным. Самой известной почитательницей Николая II в рядах российской элиты считается бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ее позиция вызвала критику даже среди таких государственных деятелей, как Владимир Мединский и Станислав Говорухин.

Но у монархистов есть и более влиятельные союзники, например, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Георгий Шевкунов), считающийся духовником Путина. В 2017-м он заявил, что расстрел царской семьи, возможно, был ритуальным убийством. Следственный комитет изъявил готовность расследовать эту версию. Некоторые посчитали, что под убийцами он имел в виду евреев. Позднее Тихон открестился от обвинений в антисемитизме, заявив, что имел в виду «ритуальное возмездие» со стороны большевиков-атеистов.

По его убеждению Григория Михнова-Вайтенко, епископа Апостольской православной церкви и члена Правозащитного совета Санкт-Петербурга, за подобными заявлениями служащих РПЦ стоит растущее влияние так называемого «царебожия». «Это вполне сектантское учение, внешне сохраняющее православную атрибутику. Оно основано на ветхозаветном представлении о договоре народа с богом, важным элементом которого является царская власть. Жертва царя в этом учении становится сакральной. Коль скоро народ нарушил завет, бог насылает на него кары. Поэтому первое, что необходимо, это всенародное покаяние за цареубийство», — объясняет священник.

Царебожия придерживается целый ряд общественных организаций. Некоторые из них занимаются мирной деятельностью, вроде установки билбордов с надписью «Прости нас, государь». Однако движение «Сорок сороков», которое называют царебожным, обвиняют в нападениях на противников строительства храма в московском парке Торфянка.

Еще более радикальные методы, по сообщениям, практиковала организация «Христианское государство — Святая Русь», которую также считают царебожной. По версии следствия, из-за недовольства фильмом «Матильда» ее члены поджигали машины у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. Лидера организации Александра Калинина с двумя сообщниками осудили на 2 года, писал РБК.

По мнению Михнова-Вайтенко, официальная церковь, хотя и не поддерживает царебожников, избегает открытого конфликта с ними. «Люди, занимающиеся созданием новых религиозных учений, харизматичны. В РПЦ не так много храмов и монастырей, куда народ валит валом. А к этим ребятам он валит. Официальная церковь их не поддерживает, но и бороться не пытается, а получает с такого прихода усиленные отчисления и закрывает глаза», — полагает собеседник.

Почему власть заигрывает с сомнительными идеологиями

Просталинские симпатии демонстрируют высокопоставленные лица, например, глава ФСБ Александр Бортников, заявивший, что объектом репрессий 1930-х годов были реальные заговорщики, шпионы и коррупционеры.

Министр культуры Владимир Мединский, выступающий за вынос тела Ленина из мавзолея, судя по всему, проявляет симпатию к Сталину. После того как Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической картины режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина», Мединский заявил РБК, что фильм нарушает «нравственную границу между критическим анализом истории и глумлением над ней». При этом министр значится автором идеи и куратором съемок патриотического блокбастера Кима Дружинина «Танки», в котором, по оценке кинокритика Антона Долина, Сталин предстает как «величественный монумент самому себе».

Официальная политика памяти использует феномен народного сталинизма, существовавший еще в хрущевско-брежневскую эпоху, считает историк и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Илья Будрайтскис. «Сталин — символ того, что может быть названо мифическим насилием, когда сверху, брутальным образом, восстанавливается справедливость. В тот момент, когда бедный, лишенный прав и уязвленный в своем чувстве справедливости средний россиянин видит очередные проявления социального неравенства и произвола, он обращается к образу Сталина как карающей десницы. Этот образ является удобным и важным для властей, ведь люди выражают свое недовольство не через самоорганизацию, а через надежду на государство», — говорит Будрайтскис.

Основная причина популярности Сталина в России — представления о его личном вкладе в победу СССР во Второй мировой войне. «Победа — почти единственное событие, которое безоговорочно признается большинством россиян в качестве стартовой точки солидарности с российским государством. Поэтому Кремлю политически целесообразно не порывать с образом Сталина, а скорее "придерживать" его в качестве подачки [сочувствующей] части населения», — полагает историк Михаил Пискунов.

Память может выйти из-под контроля

Для нынешних властей огромное значение играет идея величия государства, в том числе в прошлом, объясняет Ян Рачинский. Невозможно признать, что «государство на каком-то отрезке истории было преступным, потому что это дает основания сомневаться в качествах государства на других временных отрезках», убежден он.

Привлекательность образа Сталина для части российской элиты сочетается с неприятием ею революции 1917 года и коммунистической идеологии. Если Сталин для Путина — «продукт своей эпохи», который не стоит демонизировать, поскольку жестких диктаторов в тот период было достаточно и в других странах (об этом он завил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну), то Ленин — человек, который «заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией». При этом, по словам Путина, «излишняя демонизация Сталина — один из способов атаки на Советский Союз и на Россию».

«Политика памяти — это инструментализация истории ради конкретных политических целей. Элиты стремятся убрать из сложного прошлого моменты несогласия, конфликтов, восстаний. В сегодняшнем историко-политическом нарративе о Сталине прочитывается именно это стремление. Сталин воспринимается как тот, кто возродил, хотя и под красным флагом, традицию русской имперской государственности. Такое сосуществование советского и антисоветского в одном взгляде на историю соответствует представлению о преемственности государственных форм», — отмечает Илья Будрайтскис.

С другой стороны, образ Сталина может стать опасным для власти, считает Михаил Пискунов. «Народный сталинизм» сегодня — это своего рода утопия из прошлого. В каком-то смысле он имеет одну природу с рассуждениями Алексея Навального о "прекрасной России будущего"», — полагает историк.

Не вполне контролирует ситуацию и РПЦ. «Церковь впитывает идеи, популярные в обществе. А поскольку у части общества есть запрос на сильную руку, всплывает идея царя. При этом для многих чиновников "царь" — это Путин, — считает Михнов-Вайтенко. — Отмашки на такую идеологию, конечно, нет, но, если госструктуры будут и дальше закручивать гайки, выстраивая квазиимперскую структуру, этот культ будет развиваться».