Россия: почему работники стали больше бояться роботов?

Автоматизированный диагностический комплекс в Москве. Роботы произвели революцию в диагностике, хирургии, уходе за пациентами и ряде других областей, что в перспективе может оставить без работы часть персонала больниц в России. (Фото: Mos.ru)

Доля работников, верящих, что в ближайшие десять лет их трудовые функции полностью или частично перейдут к роботам, резко возросла по сравнению с 2016 годом, выяснили специалисты рекрутингового портала Superjob.ru, опросившие по сотне представителей 25-ти профессий во всех федеральных округах.

В среднем 45% опрошенных считают, что роботизация может отразиться на их профессиональной деятельности.

Около 7% думают, что роботы способны полностью заменить труд людей в их области; 37% считают, что произойдет частичное перераспределение обязанностей между людьми и умными машинами.

Еще недавно настроения в обществе были иными. В прошлом году лишь 21% респондентов ВЦИОМ опасались конкуренции со стороны роботов (исследование не уточняет, сколько из них допускало полную, а сколько – частичную роботизацию).

В 2017-м 10% трудящихся, обследованных ВЦИОМ, заявили, что робот может заменить их на работе полностью или в значительной мере, а 15% -- что это возможно в незначительной степени.

Чем объясняется пессимизм бюджетников

Разительнее всего изменились настроения бюджетников: учителей, врачей, медсестер.

Четыре года назад лишь 3% педагогов верили, что их труд со временем полностью вытеснит автоматика; 16% полагали, что подобная замена возможна отчасти.

Сегодня крайний пессимизм относительно будущего профессии испытывает немногим большее число преподавателей, чем раньше – 5%. Зато количество умеренных пессимистов выросло почти вдвое – до 29%.

Искусственный интеллект способен взять на себя некоторые функции учителя: проверять ученические работы и домашние задания, выставлять оценки, бороться со списыванием, корректировать подачу материала с учетом потребностей и уровня подготовки конкретного учащегося. Однако подобные технические решения пока не получили распространения в школах.

Беспокойство учителей, скорее всего, связано с цифровизацией процесса обучения, получившей мощный импульс в период самоизоляции, когда российские школы перешли на дистанционное образование. Многие учителя оказались к этому не готовы, в том числе из-за отсутствия технических возможностей и низкой компьютерной грамотности.

Пока рано говорить о том, вернется ли удаленка в школы после 1 сентября. Известно, что в Москве и некоторых других регионах родителям дали право выбрать между традиционными и онлайн-уроками для детей. Однако некоторые эксперты полагают, что дистант может стать не только временной мерой.

В правительстве уже обсуждают проект постановления, согласно которому в школах 14 регионов проведут эксперимент по внедрению «цифровой образовательной среды».

По мнению критиков, речь идет о попытке сделать дистанционное обучение нормой. Это может привести к сокращению числа преподавателей как в школах, так и в вузах, что гармонирует с курсом на оптимизацию системы образования.

Рост пессимизма наблюдается и среди медработников. В полное исчезновение своей специальности под влиянием автоматизации верят немногие (3% врачей, как и в 2016-м). А вот опасающихся частичного замещения искусственным интеллектом стало почти вдвое больше (31% против 18%).

Сильнее всего изменились настроения медсестер: полного исчезновения профессии ждут 6% из них, вдвое больше, чем в 2016-м; частичного – 22%, то есть в полтора раза больше прежнего.

Новые технологии, действительно, меняют облик мировой медицины. Роботы произвели революцию в диагностике, хирургии, уходе за пациентами и ряде других областей, что в перспективе может оставить без работы часть персонала больниц.

Некоторые виды медицинских роботов, например, кибер-ножи, есть в арсенале нескольких передовых российских клиник.

Однако в целом темпы роботизации здравоохранения в РФ невысоки, так как средняя цена такого оборудования превышает полмиллиона долларов, отмечает исследование Минкомсвязи и Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

Пандемия COVID-19 усилила спрос на подобные устройства. Так, в Москве установлен первый роботизированный рентгеновский комплекс, а в некоторых МФЦ появились роботы для бесконтактной диагностики. Но как далеко зайдет эта тенденция в условиях, когда государственным больницам подчас не хватает самого необходимого, сказать сложно.

Транспорт на пороге революции

Нерадостно смотрят в будущее и водители, одна из самых массовых рабочих профессий (в 2017-м шоферами работали 5 млн человек или 7% занятых в экономике).

Почти половина из них (45%) ждут частичной, а 7% -- полной замены роботами в течение ближайших десяти лет. В середине 2010-х в это верили только 18% и 2% шоферов соответственно.

Перспективы развития беспилотного транспорта активно обсуждаются последние пять лет. Экспериментальные разработки в этой области (которыми занимается десяток отечественных компаний) поддерживает правительство.

Дальше других продвинулся «Яндекс» (компания владеет одной из крупнейших в России служб такси), однако собственные модели авто без водителя представили также «Камаз», «ГАЗ» и другие производители.

Концепцию безопасности дорожного движения с участием беспилотников правительство утвердило в конце марта. Тестирование самоуправляемых машин без контроля инженера, сидящего в кабине, должно состояться в 2021-м, сообщили «Ведомости».

К 2024-му беспилотные такси могут выехать на улицы Москвы, обещают в Минтрансе. Это может окончательно выбить почву из-под ног таксистов, и без того страдающих из-за низких тарифов, устанавливаемых онлайн-агрегаторами.

В перспективе можно ожидать появления на дорогах беспилотных автобусов, грузовиков, пожарных машин, поездов и трамваев. Вероятно, это приведет к заметному росту безработицы.

Офисная работа под угрозой

Некоторые «белые воротнички» тоже стремительно теряют уверенность. Перспективу полного «вымирания» своей специальности считают реалистичной 15% бухгалтеров, вдвое больше, чем в середине десятилетия, а частичного – 45%, в полтора раза больше. Так же думают 10% и 42% секретарей (+3% и +13% к 2016-му), и 6% и 33% юристов (+5% и +12%).

Для этих настроений есть основания. Среди работодателей, опрошенных в этом году компанией «Делойт», 42% уже частично роботизировали бизнес-процессы, а 39% планируют это сделать. В авангарде тенденции – банки, в арьергарде – образование, здравоохранение и торговля недвижимостью.

Чаще всего фирмы стремятся автоматизировать бухучет и управление персоналом. Иногда роботов используют, чтобы оптимизировать работу юротделов или процесс закупок.

Один из главных стимулов к модернизации – возможность сократить штаты. Не удивительно, что 35% работодателей, опрошенных «Делойт», говорят о сопротивлении сотрудников как тормозе роботизации.

В прошлом году Банк России избавился от 6 тыс. клерков, заменив их роботами. Профсоюз угрожал забастовкой, однако администрация погасила протесты, «сослав» активистов в отдаленное подразделение, расположенное в Новой Москве.

Кто чувствует себя увереннее

Представители некоторых профессий стали меньше опасаться конкуренции роботов.

Лишь 4% программистов считают, что со временем их полностью заменит искусственный интеллект, 27% -- что это возможно отчасти. В 2016-м так думали 6% и 30% айтишников соответственно.

Хотя подобные разработки существуют, эксперты (как четыре года назад, так и сегодня) считают, что конкуренцию своим создателям роботы составят еще не скоро.

Частичную автоматизацию в своих областях предвидит 45% сварщиков, 43% пекарей и 32% строителей, столько же или немного меньше, чем в 2016-м.

Хотя все эти профессии вполне возможно роботизировать, на практике это происходит довольно редко. Спрос на промышленных роботов в России невелик, главным образом, из-за дешевизны рабочей силы.

Последствия коронокризиса и падения курса рубля, вероятно, сделают закупку дорогого промышленного оборудования импортного производства еще менее привлекательной, чем обычно.