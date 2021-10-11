Россия: почему растет популярность вегетарианства и веганства

Недавние опросы населения указывают на значительный – в разы – рост числа россиян, отказывающихся от мяса и молочной продукции, или ограничивающих их потребление.

Опрошенные Eurasianet.org эксперты тоже отметили, что веганов, вегетарианцев и флекситарианцев среди россиян становится больше. Почему это происходит?

Что говорят цифры

Соцопросы на тему отношения к мясу проводятся в России нерегулярно и дают фрагментарную картину, однако определенные тренды просматриваются.

За последние полтора года жители российских городов стали в три раза чаще употреблять в пищу растительные продукты-заменители мяса и молока: доля потребителей, хотя бы иногда покупающих альтернативу мясу, выросла с 10% до 34%, а молочной продукции – с 9% до 31%, свидетельствуют результаты сентябрьского исследования проекта «Едим лучше» и НАФИ. И хотя большинство опрошенных – свыше 90% – по-прежнему предпочитают традиционные мясные и молочные продукты, 40% сообщили, в частности, что сократили потребление мяса по сравнению с предыдущим годом, причем 11% совсем его не ели за последний месяц. При этом дело не в экономии – драйверами тренда являются молодежь и люди с высоким достатком, озабоченные своим здоровьем.

Данное исследование перекликается проведенным в апреле опросом онлайн-ритейлера «Самокат» и группы компаний «Эфко», согласно которому свыше 90% россиян предпочитают «традиционный» рацион, но 6% опрошенных назвали себя веганами (т.е. противниками любых продуктов животного происхождения) или вегетарианцами (сторонниками диеты, исключающей мясо, но не яйца или молоко). Также порядка трети респондентов (36%) сообщили, что подумывают отказаться от мяса, а 12% уже пытаются ограничить долю мясных продуктов в рационе (исследование характеризует таких людей как флекситарианцев). Этот опрос тоже выявил, что значительный сдвиг в пользу сокращения потребления животных продуктов произошел с начала 2020 года, а главная причина сдвига – забота о здоровье.

Если верить опросам, россияне не так уж сильно отличаются от западноевропейцев, среди которых веганы, вегетарианцы и пескетарианцы (допускающие в рационе рыбу и морепродукты) составляют в сумме 8% населения, а флекситарианцы – 23%.

Между тем в 2018-2019 годах доля веганов и вегетарианцев, согласно опросам, находилась на уровне 1-2%, хотя тенденция к росту их числа наметилась еще тогда. Сами представители сообщества оценивали численность одних только веганов, без вегетарианцев, пескетарианцев и так далее, в интервале от 150 тыс. до 3 млн человек (0,1-2% населения) и утверждали, что она ежегодно увеличивается в полтора раза.

Популярность отказа от мяса сильно варьирует в зависимости от региона. В частности, исследование «Едим лучше» и НАФИ, а также более ранний опрос Zoom Market, указывают на то, что сторонниками растительной диеты в основном являются жители крупных городов.

В больших городах становится все больше кафе для веганов и вегетарианцев, что отражает рост популярности этих стилей жизни, отмечает веган-активист и блогер из Санкт-Петербурга Денис Шаманов.

«Когда я только перешел на веганство (почти семь лет назад), в Питере было всего одно веганское кафе. Даже не кафе, а окошко, где ты брал еду и уходил есть на лестницу. Вегетарианские кафешки в основном имели кришнаитский характер. Сегодня в Питере от десяти до двадцати именно веганских (не вегетарианских) кафе, в которых чего только нет: и роллы, и пицца; и европейская, и японская кухня. Невеганские сети [быстрого питания], такие как “Пироговый дворик” или “Карлс джуниор”, вводят в меню веганские позиции», – делится наблюдениями собеседник Eurasianet.org.

По словам активиста, та же тенденция наблюдается и в других миллионниках. Так, полтора года назад в Новосибирске не было ни одного веганского заведения, а сегодня – пять или шесть.

О том, что тренд набирает силу, косвенно свидетельствуют экономические показатели. По данным агентства «БизнесСтат», продажи вег-продуктов (растительные заменители мяса, сыра, молока и так далее) в 2015-2019 годах выросли с 5 до 13 тыс. тонн. Как прогнозирует компания Deloitte Consulting, российский рынок заменителей мяса будет расти не менее чем на 10% в год в течение ближайших пяти лет.

Без мяса – дешевле

Альтернативу мясу ищут по самым разным причинам, в том числе социально-экономическим.

В 2020-м розничные продажи мяса (особенно более дорогого – говядины и баранины) упали впервые за одиннадцать лет, отмечало издание «Мясной эксперт». Спад составил 1% в фактических и 4,1% в сопоставимых ценах 2009 года. Эксперты объясняют это сжатием реальных доходов населения на фоне стагнации в экономике и коронокризиса.

Хотя изменение пищевых привычек отчасти является вынужденным и конъюнктурным, дороговизна, вероятно, подталкивает некоторых россиян к переходу на вегетарианство или веганство.

«В специализированных магазинах вроде “Бункера” вам могут отсыпать соевое мясо на развес (это реально дешево). Есть [соевое мясо] “Здоровка”, упаковка которого стоит 40-50 рублей, и этой пачки хватает двум людям на два приема пищи. Это гораздо дешевле, чем покупать невеганское. […] Шесть лет назад в магазинах нельзя было найти доступного растительного молока. Было Alpro, упаковка которого стоила 250 рублей. Сейчас “Немолоко” от “Садов Придонья” можно купить за 80 рублей», – рассказывает Шаманов.

«Веганить» стало проще

Другой причиной является более широкое распространение вег-продуктов. Мировой рынок растительных заменителей переживает бум. По прогнозу компании CFRA, на который ссылался «Интерфакс», к 2030 году он достигнет объема $100 млрд, т.е. вырастет впятеро по сравнению с 2018 годом. Некоторые аналитики полагают, что к 2025-му 10%, а к 2040-му – 25% мяса, потребляемого на планете, будет растительным.

В России производители вег-продуктов пока не могут конкурировать с традиционной мясомолочной промышленностью. Однако некоторые крупные компании, такие как «Эфко», уже инвестируют в «пищу будущего» миллиарды рублей, а торговые сети всё охотнее размещают её на прилавках.

«Сегодня почти во всех магазинах есть вегетарианская продукция (в отличие от того, что было пять или десять лет назад). В супермаркетах “Лента” есть отдельные полки с веганской продукцией. В “Перекрестках” и “Пятерочках” появляется вегетарианская колбаса. Всё больше специализированных веганских магазинов, как в интернете, так и оффлайн. Есть мобильное приложение для [покупателей-]вегетарианцев, которое очень популярно», – констатирует эко-тренер, сооснователь компании «Зеленый драйвер» Роман Саблин.

Тенденция охватывает не только мегаполисы, но и города поменьше.

«Я живу не в самом Питере, а в Тосно (Ленинградской области). Хожу в “Магнит”, “Пятерочку”, “Ленту”. За последние два года в магазине у моего дома появилось не только “Немолоко”, но и соевое мясо, тофу, веганские сыры в ассортименте, которые стоят конкурентно с обычными сырами, а может и немного дешевле. Конечно, дорогие веганские продукты, вроде сосисок и колбас, я в Тосно не могу найти. Они продаются в специализированных магазинах и стоят дорого. Но качественные невеганские сосиски и колбасы стоят примерно столько же», – говорит Денис Шаманов.

Забота о здоровье

Многие сокращают или прекращают потребление мяса по медицинским соображениям. Согласно опросу «Эфко» и «Самоката», 44% вегетарианцев и веганов перешли на новый тип питания, считая его более полезным для здоровья.

Доля овощей и фруктов в рационе россиян существенно ниже, а мяса – выше, чем рекомендуют врачи. К тому же исключить мясо из рациона на время восстановления после ковида советовали и некоторые учёные.

По мнению Романа Саблина, малоподвижный образ жизни в период пандемии заставил многих задуматься о более сбалансированном питании. В итоге получили распространение самые разные диеты, в том числе вегетарианские, веганские и флекситарианские.

«Появляется больше информации о том, как грамотно отказаться от мяса. Например, журнал Vegetarian в последние годы пишет с привлечением врачей и ученых. Появляются эксперты, нутрициологи, говорящие, как это можно сделать грамотно, постепенно; что это не подходит каждому, но снижать количество мяса в рационе полезно», – отмечает эко-тренер.

Экология, этика, политика

Западные идеи этичного или осознанного потребления набирают популярность в России. По мнению Романа Саблина, этому способствует растущая озабоченность экологическими проблемами.

«Промышленное животноводство наносит огромный вред окружающей среде: загрязнение воды, почвы, огромное водопотребление, вырубка лесов и так далее. Каждый пятый человек на планете голодает, и при этом огромное количество пшеницы идет на корм скоту. Это безумие!», – полагает сооснователь «Зеленого драйвера».

Стремление что-то изменить здесь и сейчас стимулирует такие повседневные практики, как раздельный сбор мусора, отказ от пластика, вегетарианство, веганство. Заодно, считает эко-тренер, это скрашивает серые будни и придает жизни смысл.

Не меньшую роль играет сочувствие животным.

«Большинство историй [перехода на веганство], которые слышал я, не связаны со здоровьем или религиозными соображениями. В основном люди делают это из этических соображений в отношении животных. Многие упоминают фильм [американского режиссера Шона Монсона] «Земляне» (я, в том числе, стал веганом после его просмотра)», – отмечает Денис Шаманов.

По его словам, в веганской среде немало людей с левыми и леволиберальными взглядами, объясняющих свой выбор идеологическими мотивами.

«Люди из анархо-панк-тусовки распространяют свои идеи о равенстве и свободе на животных. Я, хоть и редко, встречал либертарианцев, говоривших о том, что мы должны быть веганами в соответствии с принципом ненасилия: “Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого”. У феминисток это часто связано с идеями о недопустимости эксплуатации чужого тела», – говорит веган-активист.

Перед пандемией аудитория зоозащитных и веганских пабликов динамично росла, что, вероятно, отражало общий рост волонтерства и протестных настроений. Однако за последние полтора года ситуация изменилась.

«Пока не началась пандемия, у нас шел активный рост. За полтора года наш паблик “Веганим вместе” вырос с 3 до 20 тыс. человек. Мы проводили много акций оффлайн, устраивали фестивали. Но когда началась пандемия, это жестко ударило по активизму. Оффлайн-акции прекратились. Это отразилось на ментальном состоянии активисток и активистов. Многие завязали с активизмом, меньше стали публиковать что-то онлайн. Поэтому рост остановился», – отмечает Шаманов.

Неверно думать, что этика и экологическая сознательность являются главными двигателями спроса на вегетарианские/веганские продукты и образ жизни в России, полагают собеседники.

Однако новые пищевые привычки и культурные веяния проникают в Россию с Запада и становятся модными (в основном, среди более молодых и образованных городских жителей). С другой стороны, бедность заставляет многих россиян экономить на мясе, что делает их вегетарианцами поневоле.