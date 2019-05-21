Россия: почему стартапы не видят будущего

Несмотря на частичное восстановление от кризиса российской IT-сферы, доля стартапов на рынке сокращается. Специалисты видят причины в нехватке внешнего финансирования, вызванной в том числе осторожным отношением иностранных инвесторов к вложениям в России.

Также появлению и развитию новых IT-компаний мешает кадровый голод и вмешательство государства в цифровую среду, которое в последние годы сильно набирает обороты.

Деньги и безопасность

Судя по исследованиям, одной из главных проблем российских стартапов является нехватка источников финансирования. Во всем мире для этого существуют венчурные фонды. Однако, согласно исследованию «Стартап Барометр 2018», только 30% стартапов в России имеют внешних инвесторов, в то время как в США этот показатель стремится к 100%.

Внешних инвесторов среди прочего отпугивают новости о преследовании в России людей, связанных цифровым бизнесом. В феврале 2019 года был арестован основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви (занимался вложениями в том числе в российские IT-компании), в марте — бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов, который имел отношение к Российской венчурной компании. В целом, в 2018 году число осужденных по экономическим статьям, по сообщениям, выросло на 20% до 7,7 тыс.

Альтернативой частным инвестициям могли бы стать государственные деньги, однако «в некоторых случаях распределители государственных вложений в высокие технологии прямым текстом требуют себе процент от выделяемой суммы», утверждается в обзоре объединения «Руссофт».

Это «дискредитирует государственные институты», считают там. Что касается большинства других случаев, увеличение госвложений в высокотехнологичный бизнес может дать лишь первый толчок, но не может заменить собой все источники инвестиций.

«Отталкивает частный бизнес от государственных институтов развития также "токсичность" выделяемых ими средств. Излишне жесткие и закрепленные на несколько лет вперед рамки для использования денег и дискредитирующая близость к органам государственной власти могут помешать и реализации динамично изменяющегося проекта, и его продвижению на самых больших мировых рынках... Поэтому эксперты рекомендуют по мере возможности искать другие источники, которые не связаны с государственными структурами», — считают в «Руссофте».

Другая проблема связана с особенностями работы правоохранительной системы и неоднозначностью законодательства. «Развитию инновационных проектов мешает нежелание формировать нормативное регулирование, исходя из либеральных принципов», — сказал Eurasianet.org член совета директоров и юрисконсульт цифровой соцсети all.me Александр Скобля.

«В России исполнение законов практически невозможно (даже если вы думаете, что исполняете законы, — скорее всего, это не так), и каждый может быть уничтожен "по закону" или почти "по закону"», — приводит Forbes отрывок из книги финансиста Андрея Мовчана. В том же отрывке приведен пример из сферы IT: экспортная компания попадает под крупные штрафы и возможно даже уголовное преследование всего лишь за несвоевременный платеж от зарубежного контрагента.

Вмешательство государства

В последние годы усилилась борьба Роскомнадзора с запрещенными сайтами и сервисами, что также не способствует развитию IT-сферы. Сначала ведомство в 2016 году заблокировало сеть деловых знакомств LinkedIn, затем весной 2018 года начало блокировку мессенджера Telegram (правда, благодаря сопротивлению его создателей мессенджер работает до сих пор). Первые попытки заблокировать Telegram привели к прекращению работы сторонних сайтов и сервисов, и потери не имеющего к мессенджеру отношения бизнеса в связи с этим были оценены в $2 млрд.

Вслед за этим вмешательство государства в цифровую среду начало набирать еще более серьезные обороты. В апреле 2019 года был принят закон о «суверенном интернете», который под видом защиты от иностранных угроз предполагает создание системы для тотального контроля и анализа интернет-трафика в России.

Управлением системой займется Роскомнадзор. Глава ведомства Александр Жаров сравнил закон с «ядерным оружием» и заверил, что оно будет находиться «в спящем состоянии». Создание такого оружия оценивается в 30 млрд рублей, которые хотят выделить из бюджета. Однако помимо этих государственных расходов многим частным компаниям потенциально придется потратиться триллионы рублей на исполнение этого и схожих законов.

Некоторые участники IT-рынка уже начали чувствовать на себе работу элементов создаваемой системы, и пока нельзя сказать, что им понравился этот опыт. В марте 2019 года Роскомнадзор в качестве эксперимента (в рамках «учений» по сетевой атаке на компанию «Яндекс») пустил часть трафика до сервисов компании через существующие системы DPI (технология фильтрации трафика) операторов связи, в результате чего у «Яндекса» прекратили работу большинство сервисов.

«Большинство сервисов обвалилось, пользователи испытывали дикие трудности, и, соответственно, что это такое — пропускать трафик через DPI — мы на своей шкуре уже испытали… При текущих объемах трафика не существует таких DPI, в мире не существует, и даже не разрабатывается, которые могли бы поддерживать такой режим без значительных потерь для сервисов», — заявил директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов, пишет РБК.

Фильтрация трафика, когда она заработает, приведет к сокращению скорости соединений, считают специалисты. Как отмечают в Ассоциации участников рынка интернета вещей (АИВ), реализация закона угрожает развитию интернета вещей, в числе которых — технологии беспилотного транспорта, «умные города», мультимедийная бытовая техника и т.д.

Все эти осложнения делают жизнь стартапов, направленных на создание технологий будущего, неопределенной, поскольку никто не знает, какие еще сюрпризы IT-отрасли в будущем решит преподнести государство. Некоторые IT-компании из-за сложностей работы в России меняют юрисдикцию на иностранную, оставаясь фактически в России, некоторые — полностью переезжают за границу.

Проблемы образования и сокращение стартапов

Несмотря на определенные успехи IT-сферы, в России остаются проблемы, препятствующие ее быстрому развитию.

Например, наблюдается дефицит программистов. Фонд развития интернет-инициатив в 2018 году сообщил, что по итогам 2016 года (более свежих данных нет) в стране насчитывалось 1,9 млн IT-специалистов — 2,4% от трудоспособного населения страны. По данным фонда, в среднем в США, Германии и Великобритании этот показатель составляет 4,3%.

Чтобы достичь этого показателя, в России за 10 лет должно появиться дополнительно 2 млн специалистов, считают в фонде. «Многие крупные и даже некоторые средние компании имеют собственные учебные центры, в которых готовят специалистов для себя и для всей индустрии… При этом чиновники Министерства образования и науки заставляют частные образовательные центры проходить лицензирование и пытаются контролировать их работу. Ничего, кроме лишних затрат и бюрократического давления, от такого контроля софтверные компании не ожидают», — пишет в своем исследовании «Руссофт».

По данным «Руссофта», в 2010–2013 годах произошел бум в сфере стартапов. Однако в последние 3-4 года количество создаваемых IT-компаний сокращается. «Руссофт» не приводит абсолютных цифр по количеству создаваемых IT-компаний, однако указывает их долю во всем рынке. Так, с 2010 по 2014 год доля фирм, действующих на рынке менее трех лет, увеличилась с 3% до 19% рынка. К 2016 году доля сократилась до 3%, к 2018-му — немного подросла до 6%.

«Отчасти это можно объяснить ухудшением геополитический ситуации, экономическим кризисом в России и сокращением внутреннего ИТ-рынка в 2014-2015 годах. Кроме того, пока не наблюдается комплексной поддержки предприятий отрасли со стороны государства, которая могла бы не только помочь начать бизнес, но и стать состоявшимся средним или, впоследствии, крупным бизнесом», — считают в организации.