Россия: почти все население недовольно своей зарплатой

Абсолютное большинство жителей России – 86% – недовольны своей зарплатой, удовлетворенными оказались 4%, а еще 10% затруднились с ответом. Такие данные приводит опрос сервиса «Работа.ру», предоставленный Eurasianet.org.

И дело, похоже, не просто в желании больше получать – люди, по всей видимости, нуждаются в этих деньгах: 76% опрошенных выразили готовность работать больше за более высокую зарплату. Лишь 14% отказались пожертвовать свободным временем ради дополнительного заработка, а оставшиеся 10% затруднились с ответом.

В опросе, который проводился с 27 августа по 6 сентября 2019 года, приняли участие 16 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

По данным одного из предыдущих опросов сервиса, опубликованного на его сайте, зарплату в течение последнего года не повышали (или не индексировали) у 88% жителей страны, а 69% заявили, что в последний раз им повышали зарплату больше трех лет назад.

По данным Росстата, в январе-июле 2019 года номинальные зарплаты в стране выросли на 7,2% (в сравнении с этим же периодом прошлого года), при этом реальные располагаемые доходы (зарплаты и другие доходы за минусом инфляции и обязательных платежей) в первом полугодии сократились на 1,3%. В первой половине года Росстат пересматривал оценку падения реальных доходов, в результате чего оно оказалось не таким сильным.

Реальные доходы жителей России падают шестой год подряд, начиная с 2014 года. Согласно подсчетам аналитического центра при правительстве РФ, в 2014–2018 годах они сократились на 10,8% в сравнении с уровнем 2013 года.

«В условиях роста номинальных денежных доходов населения околонулевая динамика реальных располагаемых доходов… [в 2014–2018 годах] обусловлена в том числе увеличением обязательных выплат в 2018 году… [в связи с] с увеличением налоговой и неналоговой нагрузки на население», — говорится в отчете центра.

В сентябре 2019 года глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что реальные доходы населения будут расти, сообщает ТАСС. Он не уточнил, когда и на сколько. В РАНХиГС считают, что в 2020 году они вырастут на 2,9%, пишут «Известия». В июне Силуанов связал падение реальных доходов с ростом кредитного портфеля банков.

«Это увеличение расчетов по кредитам, которые ранее были взяты нашим населением. Это потребительские кредиты. И поскольку объем кредитов растет — потребительских, ипотечных, то и больше расход по уплате процентов и погашение основного тела кредита», — цитирует его РБК. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович сказал изданию, что рост кредитования как раз вызван сокращением доходов.

Другой причиной сокращения реальных доходов Силуанов считает сокращение теневого сектора. Если это так, возможно, в частности из-за этого растет собираемость подоходного налога (помимо роста номинальных зарплат). До Силуанова аналогичный тезис обнародовали эксперты РАНХиГС. В мониторинге социально-экономического положения с 2015 года по октябрь 2018-го говорилось, что различия в динамике реальных зарплат (которые росли) и реальных доходов населения (которые падали) могут объясняться снижением в реальном выражении доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также «перераспределением между наблюдаемыми и ненаблюдаемыми доходами в пользу наблюдаемых».