Россия: почти каждый третий — курильщик

В России 30,9% граждан потребляют табачную продукцию, вследствие чего РФ входит в десятку самых курящих стран мира. По разным оценкам, ежегодно в России умирает от 300 до 550 тысяч человек из-за болезней, связанных с табакопотреблением, что составляет 16-17% от всех смертей.

Минздрав задумался над тем, чтобы снизить их количество до 5% к 2050 году. Как утверждает Всемирная организация здравоохранения, самый эффективный способ борьбы с табаком — повышение налогов. Однако табачные компании выступают против. Они заявляют, что рост акцизов и последующий рост цен приводят к увеличению контрафакта на рынке. Хотя многие эксперты называют это сказками.

Табак хотят вывести из оборота

Минздрав решил сократить табакопотребление в России до 5% к 2050 году. Об этом говорится в новой концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Предыдущая концепция предполагала снижение до 25% к 2022 году, но, по данным РБК, не была принята. Новая концепция также предполагает «последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».

Объем потребления табака в России снижается, но по-прежнему высокий. Последнее глобальное исследование объема табакопотребления было проведено в 2016 году. По результатам опроса Всемирной организации здравоохранения выяснилось, что 30,9% (37 млн человек) взрослого населения страны потребляют табачную продукцию. Среди мужчин — 50,9% табакопотребителей, среди женщин — 14,3%. По сравнению с 2009 годом (39,4% населения, или 44,2 млн) потребление табачной продукции с 2009 по 2016 год снизилось на 21,6%.

Данных об объеме табакопотребления в 2017-2018 годах пока нет, есть только информация о потребителях сигарет. В 2017 году 29% россиян курили, сообщал Минздрав со ссылкой на ВОЗ. В марте 2018 года 29% респондентов ВЦИОМ заявили, что курят, в августе — 30%, что ниже 2009 года — 41%.

Сотни тысяч смертей в год

Ежегодно в России умирают сотни тысяч человек из-за болезней, связанных с потреблением табака, что является не только социальной проблемой, но и экономической. В 2013 году Минздрав со ссылкой на экспертные оценки сообщал о 330-550 тысячах смертей в год, в 2017 году — о 300-400 тысячах.

По оценке министерства, из-за преждевременной смерти курильщиков упущенная выгода составляет около 2% ВВП. По итогам исследования Государственного НИИ центра профилактической медицины Миздрава, проведенного в 2009 году, данный показатель составлял 0,3%.

В том же исследовании выяснили, что мужчины-курильщики теряют девять лет жизни, женщины — 5,6 года. В антитабачной концепции на 2017-2022 годы Минздрав ссылается на эти данные, поэтому можно предположить, что они еще актуальны.

В 2018 году замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что курение является причиной 16-17% смертей в России, писали РИА «Новости». Для сравнения, в 2009 году с курением табака были связаны 23% смертей мужчин и 4% смертей женщин.

Почему снизилось потребление

По мнению экспертов, снизить табакопотребление в России во многом удалось благодаря антитабачному закону, принятому в 2013 году. С тех пор в стране запретили курение в общественных местах, рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табака, обязали производителей печатать устрашающие изображения последствий курения на пачках сигарет, повышали акцизы на табачную продукцию.

«После принятия 15-го федерального закона наладилась тенденция к снижению распространения курения в России, до этого был рост числа курильщиков», — говорит Eurasianet.org член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов.

Низкие акцизы

Увеличение налогов — один из самых эффективных способов сокращения потребления табачной продукции, утверждает ВОЗ.

«Акциз у нас пока низкий. ВОЗ рекомендует, чтобы акциз составлял не менее 70% в цене», — говорит Eurasianet.org сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина.

В 2019 году налоговая ставка на сигареты в РФ составляет 1890 рублей за тысячу сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 рублей за тысячу штук. То есть акциз за пачку сигарет из 20 штук обойдется минимум в 51,36 рубля. При стоимости пачки сигарет в 100-105 рублей доля акциза в цене может составить минимум 48,9-51,4%.

До европейских показателей Россия не дотягивает. Средний уровень акцизов в странах Европейского региона ВОЗ составляет не менее 119 долларов за тысячу сигарет (минимум 2,38 доллара за пачку). В России получается около 39 долларов за тысячу сигарет или менее одного доллара за пачку.

«Транснациональная табачная индустрия наносит России гигантский ущерб — как демографический, так и экономический. Собираемые акцизы не компенсируют этот ущерб. Хотелось бы, чтобы в среднем пачка сигарет стоила 280 рублей. И чтобы эта цена формировалась не за счет прибыли компаний, а за счет акцизов, которые пойдут государству для ликвидации вреда от курения», — считает Алексей Шабашов.

«Темпы повышения акцизов в России в настоящее время слишком медленные», — говорит Eurasianet.org исполнительный директор Региональной общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Виктор Зыков.

Вместо того чтобы ускорить, российские власти, судя по всему, решили, наоборот, замедлить дальнейшее повышение. В 2018 году акциз на сигареты поднимали два раза на 10%, в начале 2019 года — еще на 10%. В 2020 и 2021 годах акциз будет увеличиваться только на 4% в год. Хотя ранее Минздрав предлагал повышать акциз на табачные изделия в 2018-2020 годах минимум на 20% в год, писали «Известия».

Рост нелегального рынка

Табачные компании выступают против повышения акцизов. Они утверждают, что из-за последующего увеличения цен на товары на рынке растет доля нелегальной продукции, пишут РБК. В частности, за счет контрабанды более дешевых сигарет из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Рост акцизов в России — одна из основных причин увеличения нелегального рынка сигарет. Сегодня средняя стоимость пачки в России около 105 рублей, из них 68 рублей, то есть две трети стоимости, — это налоги (акциз плюс НДС). Для сравнения, в Белоруссии пачка стоит в среднем 32 рубля, в Армении — 50 рублей, а в Кыргызстане — 53 рублей. Такую разницу в цене обеспечивает именно разница в акцизе. В странах ЕАЭС акциз значительно ниже», — объясняет Eurasianet.org старший менеджер «БАТ Россия» по противодействию нелегальной торговле Игорь Черкасский.

В прошлом году аналитическая компания Nielsen сообщила, что доля нелегальных сигарет в России в третьем квартале 2018 года выросла почти вдвое и составила 8,4%. По словам Черкасского, это более 20 млрд сигарет. В конце года глава Минпромторга Денис Мантуров заяввил, что бюджет из-за нелегального рынка сигарет недополучает 60 млрд рублей в год (50 млрд по акцизам и 10 млрд по НДС). Ранее это же прогнозировала компания «Империал Тобакко».

В 2024 году страны ЕАЭС при определении своих акцизов, по данным РБК, будут исходить из ставки в 35 евро за тысячу сигарет. Они смогут увеличить или уменьшить это значение не более чем на 20%. В Евразийской антитабачной коалиции критикуют существование этой вилки: в Евросоюзе минимальная ставка составляет 90 евро и рост не ограничен, к этому и надо стремиться, считают там.

Происки табачного лобби

Многие эксперты заявления о высоком уровне нелегального рынка в России называют ложью. «Ежегодно транснациональные табачные компании заказывают исследования, которые затем тиражируют в СМИ и показывают чиновникам высокого уровня. Эти действия служат одной цели — дискредитировать меру по повышению акцизов. На самом деле уровень контрабанды не такой высокий — около 2-3% рынка, что является довольно низким показателем», — считает Виктор Зыков. По оценке Дарьи Халтуриной, объем нелегального табачного рынка составляет не больше 3%.

«Тема нелегальной табачной продукции на российском рынке муссируется исключительно представителями транснациональной табачной индустрии. 15-й федеральный закон нанес очень большой ущерб табачному бизнесу. Бизнес пытается защищаться: придумывает мифы и через СМИ их распространяет. Эти исследования о нелегальном рынке фальсифицированные. На рынке есть контрафакт, но его доля незначительная», — отмечает Алексей Шабашов.

ВОЗ напоминает, что на рост нелегальной продукции в значительной степени влияют неналоговые факторы: коррупция, неэффективность таможенной и налоговой служб и прочее. Над этим надо работать.

У табачных компаний есть причины для беспокойства. Как показало исследование Nielsen, в 2017 году сигареты были самым ходовым товаром среди всех товаров массового спроса — на их долю пришлось 14,4% всех покупок в денежном эквиваленте, пишет РБК.

Но скоро табачный бизнес может потерять часть рынка. В Euromonitor International прогнозируют, что к 2022 году по сравнению с 2017 годом объем продаж сигарет упадет на 30% — с 258 млрд до 182 млрд штук, пишут «Ведомости». В денежном эквиваленте продажи сократятся на 11% — с 1,6 трлн до 1,39 трлн рублей.

Планы на будущее

По мнению Виктора Зыкова, сократить табакопотребление до 5% к 2050 году реально, если будет реализовываться комплекс мер. «Это ценовые и налоговые меры, введение [стандартизированной] "простой упаковки" табачной продукции, регулирование новых видов табачных изделий и электронных средств доставки никотина и так далее», — перечисляет эксперт.

Между тем результативность государственных программ в целом остается низкой, а заглядывать на 30 лет вперед сложно. Кроме того, для достижения этой цели придется двигаться опережающими темпами, значительно обгоняя остальные страны, т.к. пока, по оценке Tobacco Atlas, Россия входит в десятку самых курящих государств мира.