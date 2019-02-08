Россия: правительство копит деньги, обескровливая экономику

Правительство РФ преодолело проблему нехватки денег за счет роста нефтяных цен, а также повышения налоговых и неналоговых сборов. Однако власти не торопятся инвестировать эти средства в развитие экономику, накапливая их в фондах, вкладываясь в иностранную валюту (и, по сообщениям, часто теряя при этом на курсовой разнице).

Больше половины (55%) доходов бюджета 2018 года ушло на покупку валюты, а также содержание чиновников и силовых структур.

Как власти накапливают деньги

По итогам 2018 года впервые за многие годы доходы бюджета РФ превысили расходы (на 2,7 трлн рублей), следует из данных Минфина.

Доходы превысили ожидания по всем ключевым ведомствам — Федеральной налоговой службе (на 2,4%), Федеральной таможенной службе (на 2,1%) и прочим администраторам (на 7,2%), говорится в сообщении министерства.

В общей сложности, дополнительные доходы составили порядка 4,3 трлн рублей.

Вместе с тем правительство РФ в 2018 году в рамках бюджетного правила занималась изъятием выручки нефтегазовых компаний от продажи нефти по цене выше $40 за баррель. По оценкам Sberbank CIB, на эти деньги Центробанк за год купил для Минфина валюту на $36,1 млрд, часть из которой размещалось в Фонде национального благосостояния.

Размер фонда с января 2018 года по сентябрь в пересчете на рубли вырос с 3,7 трлн до 5,2 трлн рублей, после чего к концу декабря сократился до 4 трлн. Но это произошло только потому, что министерство двумя платежами (460 млрд и 648,2 млрд) перевело Пенсионному фонду чуть больше триллиона на покрытие его дефицита.

Зачем ЦБ наличная валюта

Одновременно накоплениями занимается и Центробанк. За 2018 год объемы международных резервов выросли на 8,3% до $468,5 млрд, а с начала 2017 года — на 24%. Рост наблюдается и в валютных резервах, и в объемах закупленного золота. В составе валютных резервов удивительно быстрыми темпами растет наличная иностранная валюта — с начала 2017-го по 1 декабря 2018 года ее объемы выросли с $65,2 млрд до $124,5 млрд, причем размещаются эти деньги в других центробанках, МВФ и в заграничных коммерческих банках. Ни один доллар из этих денег не хранится в российских банках.

На рост наличной валюты в ЦБ обратили внимание финансисты, предположив, что Центробанк запасается валютой на «черный день», когда она может понадобиться, например, вкладчикам крупного банка, который в рамках приближавшихся в конце прошлого года санкций мог быть отключен от международных расчетов. Некоторые специалисты также полагают, что ЦБ извлек уроки конца 2014 года, когда спрос на иностранную валюту превышал ее наличие.

«Очень может быть, что отправной точкой для накапливания этой налички послужила как раз ситуация в банках со спросом на валюту, которая отмечалась в середине декабря 2014 года. Тогда были опасения, что у банков может физически не хватить долларов для того, чтобы удовлетворить потребности россиян, которые в панике пытались их покупать на фоне обвала рубля», — сказал осенью 2018 года замглавного редактора портала Banki.ru Семен Новопрудский в разговоре с газетой «Коммерсантъ».

По мнению советника президента РФ Сергея Глазьева, Центробанк в 2016-2017 годах перестал быть кредитором экономики и стал «главным высасывателем денег» из нее. «Это деньги, которые были отданы печально известным "Открытию", Бинбанку, а также госбанкам, которые пользуются привилегированной возможностью получать длинные дешевые деньги. А вся остальная экономика работает только на своих средствах», — говорил он осенью 2017 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла летом 2018 года, что на санацию банков «Открытие», Бинбанка, а также Промсвязьбанка было потрачено в общей сложности 2,6 трлн рублей.

Похожую мысль Глазьев высказывал в мае 2018 года в интервью «Газете.ру»: «Практически сегодня прекращены все каналы рефинансирования экономической активности через коммерческие банки. Центральный банк свернул рефинансирование коммерческих банков… он изъял из экономики порядка 8 трлн. Он свернул специнструменты рефинансирования, за счет которых кредитовались инвестиционные проекты, одобренные правительством, и программа малого и среднего бизнеса».

Почему власти не дают экономике денег

Профицитный бюджет, изъятие в резервные фонды «сверхдоходов» от продажи нефти, планы Минфина по наращиванию объемов займов на долговом рынке, — все это говорит о том, что государство не возвращает заработанные деньги в экономику, складируя их в фондах, закупая иностранную валюту, сказал Eurasianet.org экономист Владислав Жуковский.

«Население держат на голодном пайке в преддверии непонятно чего. Возможно, для того, чтобы когда начнется настоящий обвал, уже никто не жаловался», — считает Жуковский.

Накапливая деньги и не возвращая их в экономику, правительство занимается «перекачкой средств налогоплательщиков в карманы разнообразных финансовых спекулянтов при помощи бюджета», утверждает экономист Михаил Делягин в своей статье о пенсионной реформе, в сентябре 2018 года опубликованной в газете «Свободная пресса». «Так и должно быть в либеральном правительстве, так как современный либерализм служит финансовым спекулянтам, в том числе, насколько можно судить, и прямо против своего народа», — полагает он.

Особого внимания заслуживает характер распределения доходов в бюджете. Из полученных в 2018 году 19,5 трлн дохода свыше 55% потратили на закупку валюты (4,2 трлн рублей), и содержание силовых ведомств (4,8 трлн) и чиновников (1,3 трлн), следует из данных Минфина. При этом на образование было потрачено 722 млрд, здравоохранение — 537 млрд, охрану окружающей среды — 116 млрд, на культуру — 96 млрд рублей.

Эффективность «кубышек» вызывает сомнения

Лежащие в государственных «кубышках» средства не только не приносят пользы экономике, но, похоже, часто оборачиваются убытками и для властей.

В частности, Счетная палата обнаружила в 2018 году, что вложения средств Фонда национального благосостояния в иностранные активы с декабря 2017 года по май 2018 года принесли государству убытки в размере $340 млн, писали «Известия».

За 2018 год Центральный банк РФ потерял $9,5 млрд на колебаниях курсов закупленных им валют, согласно подсчетам главы аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилла Тремасова на основе опубликованной ЦБ статистики, сообщает Finanz.ru.