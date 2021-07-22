Россия: право на отпуск становится редкой привилегией

У 15% опрошенных рекрутинговым порталом Superjob.ru не было отпуска в 2020-м. Еще у 18% положенные по закону 28 каникулярных дней были к концу года израсходованы менее чем наполовину. Лишь треть россиян пользуется ежегодным отпуском в полной мере.

По данным другого сервиса для поиска вакансий – hh.ru – без отпусков трудится 8% работников, а четверть расходует половину отпуска или меньше.

Согласно свежему опросу сайта «Работа.ру», 15% респондентов не были в отпуске больше года, а 33% – свыше двух лет. В сумме это дает почти половину работников, для которых отпуск – мираж.

Более того, опросы онлайн-сервисов, возможно, дают несколько приукрашенную картину, так как опираются на ответы их клиентов, преимущественно из числа «белых воротничков». Распространенная в РФ неофициальная и неустойчивая занятость ускользает от наблюдений.

Право и реальность

По Трудовому кодексу отпуск россиян не может быть меньше 28 дней в год, что соответствует западноевропейской норме. Некоторые категории трудящихся (например, работающие во вредных условиях) имеют право на дополнительные дни отдыха.

Однако в среднем 13% опрошенных hh.ru отметили, что на работе им «отведено» менее четырех недель отпуска. Чаще других с нарушением своих прав сталкиваются начинающие сотрудники (23%), продажники (23%), банковские клерки (19%), транспортники (18%).

Обычно работники не готовы отстаивать своё право на отпуск, боясь конфликта с работодателем, отмечал эксперт Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) Сергей Саурин. Нередко они обращаются в суд уже после увольнения. Судьи обычно отклоняют подобные иски, ссылаясь на истекшие сроки давности.

Большинство россиян мечтает о непрерывном трех- или четырехнедельном отдыхе. На деле такая «роскошь» доступна лишь 20% респондентов hh.ru. Остальные делят отпуск на части.

По закону босс не вправе заставить подчиненного дробить отпуск, но фактически это является правилом.

ТК позволяет разбить отпуск на части при условии, что длительность одной из них будет не меньше двух недель. При этом Минтруд не рекомендует делать это «чрезмерно», иначе работник не сможет восстановить трудоспособность.

Тем не менее, 20% опрошенных hh.ru ходят в отпуск 3-5 и больше раз в год.

Отпуск – время поработать

Почти половина (40%) россиян продолжают трудиться во время отпуска, показало исследование Superjob.ru. Еще 37% поступают так лишь изредка. Принципиально не смешивают работу и отдых лишь 4% респондентов.

Несколько менее выразительные результаты продемонстрировал опрос hh.ru. По их данным, часто или всегда в отпуске трудится 21% сотрудников (иногда или редко – 53%). Таким образом, доля работающих в отпуске, по оценкам обоих сервисов, примерно одинакова: 74-77%.

Сложнее всего отвлечься сотрудникам, чья специальность допускает удаленную занятость или чьи доходы зависят от количества заключенных сделок: главным бухгалтерам (58%), менеджерам по продажам (41%), кадровикам (40%), маркетологам, рекламщикам и пиарщикам (32%), топ-менеджерам (30%) и так далее, констатируют Superjob и hh.ru.

Проблема стоит не только перед офисными служащими, но и, например, перед медиками. Отпуск с работой регулярно перемежает примерно 30% врачей и медсестер, и так вынужденных перерабатывать.

Меньше всего отдыхают сотрудники в возрасте 35-44 лет, на который приходится пик заработков.

Высокооплачиваемые специалисты работают в отпуске чаще, чем низкооплачиваемые: среди людей с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (обычно это руководители и редкие профессионалы) «трудоголиков» – 47%, а среди получающих до 30 тыс. – 34%, утверждают аналитики Superjob.

Вряд ли это говорит о том, что начальники и квалифицированные специалисты трудолюбивее остальных. Скорее, их сложнее заменить.

«Как правило, [работают в отпуске] люди, у которых нет замены в компании. Часто главный бухгалтер – он же и единственный», – объясняет Валерия, главбух в одной из крупных петербургских компаний.

По её мнению, «отпускной» труд начальников и сотрудников более низких рангов не одинаков по интенсивности. Руководители могут делегировать рутинные обязанности подчиненным. Как правило, топ-менеджеров отрывают от отдыха лишь в случае форс-мажора. Рядовые работники нередко вынуждены проводить часы и даже дни за работой в отпуске.

«Часто это связано с сокращениями [штатов] и недостаточной снабженностью кадрами. Работодатель экономит, а ты вкалываешь за двоих. Обычно говорят: “Мы не приветствуем работу в отпуск или выходные”, но при этом, если сократили пол-отдела, тебя могут дернуть, когда угодно. Не справился? Отрабатывай за счет личного времени, в том числе отпускного», – считает Валерия.

Смешивать работу и отпуск – вредно, предупреждают американские исследователи. Проверяя деловую почту на пляже, вы получите меньше эмоций и впечатлений; вам будет труднее вырваться из повседневной рутины и восстановить силы.

Между тем, переработки и хроническое переутомление – бич россиян, вкалывающих в среднем на 3-6 часов в неделю больше (и вдвое менее продуктивно), чем западноевропейцы.

«Невозможно долго без ущерба для психики так (напряженно) работать. Бухгалтера – частые посетители неврологов, остеопатов. Мы привыкли, что к врачам ходят представители профессий, связанных с физическим трудом. Но мы также знаем бухгалтеров после сорока с нервными срывами, больной спиной, сердечными заболеваниями. Отпуск – последняя надежда на передышку», – говорит собеседница Eurasianet.org.