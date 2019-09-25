Россия: правящая партия победила, прибегнув к ухищрениям

Итоги выборов депутатов местных парламентов и глав субъектов федерации в России содержали примечательный парадокс: партия, которая часто формально не участвовала в выборах, победила на них.

Кандидаты, выдвигавшиеся напрямую от «Единой России», получили в среднем значительно меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Но многие фактически связанные с партией кандидаты решили баллотироваться как самовыдвиженцы, в результате одержав победу.

Хотя «Единой России» в очередной раз пророчат скорый конец, она остается безальтернативной опорой для власти. По мнению экспертов, партия перестала быть самостоятельным местом, где принимаются решения, оказавшись инструментом воплощения правительственных решений и средством для разъяснительной работы с населением.

Оптимизм на фоне поражений

Итоги очередного единого дня голосования секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак оценил с эмоциональностью, несвойственной партийным начальникам. Партия «жахнула на этих выборах всех», победно заявил он журналистам, пишет «Российская газета».

Кандидаты от власти выиграли губернаторские выборы во всех 16 регионах с уверенным результатом в первом туре — от 60% и выше (в шести из них показав и вовсе космический результат от 80%), и собрали большинство почти на всех выборах в региональные парламенты. Однако если смотреть итоги выборов подробнее, оказывается не все так гладко.

Радость Андрея Турчака объяснима. После серии поражений 2018 года, когда единороссы уступили не только на губернаторских выборах сразу в четырех субъектах РФ, но и в нескольких кампаниях на уровне городов и регионов, многие эксперты ждали, что в 2019 году тенденция усилится.

Рейтинг партии неуклонно падал (с 39% в июне 2017-м до 28% в июле 2019 года, по данным «Левада-центра»), и даже председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своей статье в «Известиях» заявил о «дефиците доверия» избирателей.

Однако результат для партии все же неоднозначный. Профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов подсчитал: в голосовании по партийным спискам в региональные заксобрания (когда партия выдвигает своих кандидатов) «Единая Россия» потеряла в среднем около 16% голосов по сравнению с предыдущими выборами.

А если взять муниципальные выборы, то в Петербурге, к примеру, оппозиционеры, по подсчетам Znak.com, получили в общей сложности около 400 депутатских мест из 1500, в то время как на предыдущих выборах почти все места достались единороссам. И даже несмотря на это около сотни кандидатов и наблюдателей подали иски в суд с требованием отменить итоги выборов, пишет «Фонтанка».

Сегодня некоторые проигравшие выборы кандидаты от «Единой России» считают, что решение выдвигаться от нее было «дуростью и недальновидностью». Говорят, нужно было идти самовыдвиженцем.

Хабаровский край и вовсе стал катастрофой для «Единой России». Там не победил ни один выдвиженец от партии в одномандатных округах на выборах в краевую думу, а также городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В 2018 году регион возглавил представитель ЛДПР Сергей Фургал, и его соратники теперь и стали «партией власти».

Ради сохранения большинства единороссам пришлось прибегнуть к ухищрениям: шестеро из 16 кандидатов в губернаторы решили баллотироваться как самовыдвиженцы. Так, например, поступил Александр Беглов в Петербурге. Он вообще назвал себя беспартийным, а с сайта «Единой России» удалили страницу с его биографией, хотя до этого он числился членом высшего совета партии. Страницу не восстановили до сих пор, хотя глава «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, поздравляя Беглова с победой на выборах, заметил, что новоизбранный градоначальник не порывал связей с партией и является «близким [к ней] человеком» (цитата по ТАСС).

Самой же нашумевшей историей стали выборы в Мосгордуму, где «Единая Россия» (несмотря на то, что провела праймериз) не выставила ни одного кандидата от себя, и все они шли самовыдвиженцами, не афишируя в агитации принадлежность к партии власти.

В столице прием сработал не до конца. Оппозиционеры из КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» получили в общей сложности 20 (из 45) мест, то есть почти половину Мосгордумы. Проиграл в округе и глава «Единой России» в Москве Андрей Метельский, пишет «Медуза».

Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» теперь сформирует свою фракцию большинства в Мосгордуме, так как депутаты хотя и шли самовыдвиженцами, но все же выдвигали свои кандидатуры при поддержке партии.

Падения и взлеты

Теперь некоторые эксперты дальнейшую агонию власти. Партия власти «находится в нисходящем тренде», а оппозиция — в восходящем, и в перспективе следует ждать открытого политического кризиса, сказал политолог Валерий Соловей в интервью изданию «Новый проспект».

Но партию власти уже «хоронили», и не единожды.

Десять лет назад «Единую Россию» начинали сравнивать с КПСС: с Владимиром Путиным во главе партсписка единороссы завладели конституционным большинством в Госдуме; побеждая в регионах, партия фактически предлагала кандидатуры губернаторов в период их назначения; она выдвинула подряд двух президентов, сначала Дмитрия Медведева в 2008 году (Путин же стал председателем партии и возглавил кабинет министров), а через четыре года — и самого Путина. Единороссы всерьез готовились к формированию партийного правительства, правда, эти надежды Путин, став премьер-министром, не оправдал: как писал «Огонек», предложенный ему список кандидатур был длинным, но значительных портфелей в кабмине партийцы так и не получили.

Сейчас Дмитрий Медведев в преддверии всероссийской партконференции пишет программную статью, в которой провозглашает главной задачей партии лишь популяризацию «майских указов» Путина. О партийном правительстве уже не вспоминают.

Рейтинг «Единой России» резко пошел на снижение уже в начале 2011 года. На региональных выборах в заксобрания в марте 2011 года (тогда еще единых дней голосования было в году два) в семи случаях из 12 партия не добралась до 50% голосов и была вынуждена восполнять большинство за счет депутатов-одномандатников, писал «Коммерсантъ».

Кремль тогда попытался спасти положение двумя способами. Во-первых, на думские выборы в декабре 2011 года высадили целый десант из кабинета министров, которые вошли в партийные списки. Во-вторых, президент объявил о создании Общероссийского народного фронта (ОНФ) — движения, созданного для того, чтобы, как выразился сам Путин, «беспартийные кандидаты могли бы пройти в Думу по списку "Единой России"».

Символическое единение власти и народа успеха не принесло. Единороссы на выборах 2011 года получили в новой Думе на 77 мандатов меньше, чем в 2007 году. Поползли слухи о ребрендинге или даже ликвидации «Единой России», которые руководству партии приходилось опровергать.

На следующих выборах в Госдуму в 2016 году ОНФ уже не выставлял кандидатов. Единороссы с лихвой отыграли упущенное, вероятно, за счет того, что на выборы частично вернули мажоритарную систему (в 2011 и 2007 годах ее не было). Это означало, что административный ресурс на местах работает лучше, чем бренд партии или движения. На него и стали делать ставку.

Это усилило подчиненную роль «Единой России» для руководства страны. Показательной в этом смысле стала история с повышением пенсионного возраста в 2018 году: о реформе Дмитрий Медведев объявил, по всей видимости, не обсудив идею с соратниками — так, что даже некоторые видные партийные деятели, такие как Андрей Исаев, поначалу заявляли, что «Единая Россия» «категорически не поддерживает» реформу и граждане-де «могут быть спокойны» (впоследствии реформу приняли).

Тем не менее именно на партию тут же возложили задачу разъяснять смысл реформы для населения, и некоторые региональные партийцы приняли ее в штыки. Политолог Константин Калачев заявлял «Ведомостям», что партия в связи с необходимостью разъяснять суть реформы «потеряла субъектность».

Осенью 2018 года это вылилось в череду скандалов: в самых разных регионах депутаты и чиновники средней руки один за другим хамили людям, сетовавшим на ухудшение социального самочувствия. Несколько единороссов не самого высокого ранга покинули партию. В свою очередь лидеры партии потребовали от соратников соблюдения морального облика, но рейтинги партии продолжали стремиться вниз.

Новая роль «Единой России»

«Единая Россия» часто формально не участвует в выборах, но формирует в итоге большинство и рапортует о победах. На уровне региональных парламентов все пока происходит именно так: нейтральные самовыдвиженцы, которые не связаны с «Единой Россией», на выборах не побеждают.

Власть таким образом продолжает удерживать свои позиции, но роль «Единой России» здесь двусмысленна: с одной стороны, эта партия продолжает доминировать, с другой — это не ее заслуга.

«"Единая Россия" — обозначение для правящего сословия, маркировка принадлежности к власти как таковой, — говорит член правления Российской ассоциации политконсультантов Валентин Бианки. — Брендированная фракция нужна для дисциплинированности депутатов, так как исключение из партии символизирует вычеркивание из власти, и для того чтобы [депутаты имели возможность] перекладывать на партию ответственность».

По большому счету, власти все равно, под каким символом обозначать присутствие в парламентах, но, смирившись с ролью «приводного ремня исполнительной власти», партия, видимо, и обеспечила себе стабильное положение, отмечает эксперт.

Хэд-офис «Единой России» тем временем старается изображать модернизацию: вводит KPI для региональных отделений, продвигает цифровые платформы, но все это, считает Бианки, лишь старание преувеличить свою позицию в условиях, когда реальный вес неформальных и формальных участников процесса принятия решений непрозрачен и неясен даже самим игрокам. «Таким образом создается миф, в котором даже можно кого-то убедить», — говорит Бианки.