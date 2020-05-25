Россия: приведет ли всеобщее падение доходов к банковскому кризису?

Коронавирусный кризис уже сказался на работе российских банков: они получили вал заявок на реструктуризацию долгов и сильно ограничили выдачу новых займов. Это происходит на фоне падения доходов граждан, что уже породило разговоры о возможном банковском кризисе. Eurasianet.org узнал у экспертов, насколько вероятен такой сценарий.

Что происходит на банковском рынке

Россияне массово просят банки пересмотреть условия по займам. В апреле за три недели банки получили больше заявок на реструктуризацию кредитов, чем за весь 2018 год. По данным Центробанка, к середине мая таких обращений от физических лиц было больше 1,6 млн. Одобрение получают лишь 40% заявителей.

Помимо этого банки получили 240 тыс. просьб предоставить кредитные каникулы — отсрочку по платежам на срок до полугода. Это одна из мер борьбы с последствиями коронавируса, объявленная властями. Правда, как ранее писал Eurasianet.org, воспользоваться им смогли только те, у кого сумма займов была небольшой и чей доход сократился на 30% и более.

Действия банков и правительства помогли смягчить последствия экономических проблем: всплеска неплатежей пока нет. За официально нерабочий апрель кредитов с просрочкой стало больше на 10-17% (по сравнению с мартом), но ни по одному виду займов их доля не превысила максимумов 2019 года, рассказали РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Обременять себя новыми займами россияне не торопятся: в апреле спрос на беззалоговые кредиты упал на 49-72% относительно марта, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Впрочем, банки и сами намного менее охотно выдают новые займы. По данным НБКИ, в апреле выдача потребительских кредитов сократилась сразу на 60%, а средний кредитный лимит по картам опустился на 12%, до 59,6 тыс. рублей. Банки ужесточили требования к заёмщикам: теперь на кредит могут рассчитывать только самые надежные (на взгляд финансистов) клиенты.

Что вызывает тревогу специалистов

Сочетание двух факторов — сокращение спроса со стороны граждан на новые кредиты и вал заявлений на реструктуризацию уже существующих — это удар по прибыли банков и признак начала кризиса в банковской сфере, пишет Forbes.

«Уже сейчас можно говорить о начале развития кризисных явлений в банковской сфере», — сказал изданию директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Просрочки и неплатежи по кредитам ещё впереди, солидарны эксперты. На это указывает экономическая ситуация: во втором квартале 2020 года доходы россиян упадут на 20%, даже с учетом действующих мер господдержи, считают аналитики Центра развития Высшей школы экономики. По их мнению, к этому приведет сокращение рабочих мест, падение зарплат и рост инфляции.

«Люди теряют работу. Мы видим, что в отраслях, которые подвержены кризису, работают от 3 миллионов до 7 миллионов человек. Потеря ими рабочих мест, конечно, очень серьезно ударит по банковскому сектору, — сказал глава Сбербанка Герман Греф. — Люди не смогут обслуживать свои обязательства, поэтому на всех уровнях это очень большое испытание, это очень большой вызов».

Корпоративный сектор тоже может внести свою лепту: по оценке Грефа, столкнуться с проблемами при выплате банковских кредитов могут треть крупных системных предприятий в России. По словам его коллеги, председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, главный риск для российской банковской системы связан с кредитами предприятиям пострадавших от кризиса отраслей. Банки выдали им более 3 трлн рублей кредитов, еще 1,5 трлн рублей — это кредиты лизинговым компаниям.

Но под ударом могут оказаться значительно большие суммы. Примерно треть кредитного портфеля российских банков — около 19 трлн рублей (сумма, сопоставимая с годовым бюджетом РФ) — приходится на наиболее уязвимых заемщиков, сообщила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

Пандемия может привести к банкротству почти трети российских компаний, в результате чего они могут оказаться не в состоянии расплатиться по кредитам, следует из исследования Центра стратегических разработок.

Кризис настигнет банки в августе-октябре, предположил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Большинство аналитиков в качестве возможной «даты Х» называют осень — к этому времени завершатся кредитные каникулы, мораторий на банкротства и другие меры господдержки.

«Летом не будет банковского кризиса. Должна вызреть просрочка, это все же осень, вторая половина года. Но не хотелось бы говорить, что это будет банковский кризис», — сказал в интервью Business FM президент банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Пик просрочки по кредитам придется на вторую половину этого года, возможно, начало следующего, признает глава Банка России Эльвира Набиуллина. При этом председатель ЦБ категорически отрицает возможность банковского кризиса: «Ситуация существенно отличается от того, что было в 2008 и 2014 годах. Банки сейчас обладают реальным запасом и капитала, и ликвидности».

Что обнадёживает экспертов

Опрошенные Eurasianet.org эксперты согласны с Набиуллиной: катастрофы с банковским сектором маловероятны. Но проблемы будут — и у банков, и у их клиентов.

Банковский кризис возможен, если невозврат займов превысит 10% от ранее взятых кредитов, говорит профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Юрий Юденков.

«Пока до этого далеко, сейчас речь идет об уровне примерно в 4,5%», — отмечает эксперт.

По его словам, о кризисе неплатежей говорить пока нельзя прежде всего потому, что во многих отраслях из-за коронавируса и ограничительных мероприятий произошли падения объемов производства.

«Кризис неплатежей — это когда взяли товар и не заплатили, а у нас сейчас сам товар выпускают не в тех объемах, чтобы можно было говорить о таком явлении», — объясняет Юденков.

Его коллега по кафедре, доцент Юрий Твердохлеб добавляет: накопленные резервы на федеральном уровне позволят сгладить влияние негативных факторов.

«Сейчас запас прочности в отечественной экономике достаточный, чтобы не допустить кризиса в банковской сфере и возникновения сложностей в расчетных отношениях», — говорит учёный.

При необходимости власти направят эти накопления на поддержку системно значимых банков, не сомневается глава люксембургского офиса консалтинговой группы «KRK Group» Никита Рябинин. В ТОП-30 российских банков сконцентрировано около 90% активов. Большая часть лидеров рынка имеют большую долю государства в капитале, что сильно снижает риски, говорит экономист, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

«Но это не исключает серьезные проблемы у малых банков. Как показывает опыт, именно эта категория банков часто приносится в жертву, — говорит Хестанов. — Но в масштабах страны проблема невелика».

Говорить, что малые банки не жалко — не правильно, пишет в колонке для Forbes сооснователь и гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. В числе потенциальных жертв — целый ряд региональных банков, многие из которых важны как кредиторы малого бизнеса, провайдеры доступных финансовых услуг населению, альтернативы федеральным (читай — государственным) банкам.

После зачистки российского финансового сектора (с 2010 по 2020 год число банков в России сократилось с 1058 до 442) конкуренция между банками серьёзно снизилась, говорит ведущий аналитик инвесткомпании QBF Олег Богданов. По его словам, этот фактор (на фоне постоянного снижения Центробанком ключевой ставки и падения спроса на кредиты) скажется на вкладчиках: ставки по депозитам снизятся, ведь банкирам уже не нужно будет как раньше биться за вкладчиков, чтобы привлекать средства под новые ссуды.

«К сожалению, риск банковского кризиса есть, однако его масштаб будет полностью зависеть от того, как быстро восстановится экономика, а вместе с ней и платёжеспособность населения», — резюмирует президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.