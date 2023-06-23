Россия: Пригожин поднял вооруженный мятеж?

В этой статье представлена информация за 23 июня. Подробности о событиях 24 июня см. здесь.

Противостояние российских военных и главы наемников ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, похоже, переросло в вооруженный конфликт.

Версия Пригожина

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против Минобороны с армией наемников в 25 тысяч человек после того, как, по его словам, российские военные нанесли по его наемникам ракетный удар.

«Сегодня они [руководство Минобороны РФ] нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов», – заявил он. – «Те, кто уничтожили сегодня наших парней, кто уничтожили многие десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Я прошу никому не оказывать [нам] сопротивление. [В противном случае] мы будем считать, что это угроза, и будем уничтожать всех немедленно, включая любые блокпосты, вставшие на нашем пути, любую авиацию, которую увидим над своими головами. Я прошу всех не поддаваться на провокации, оставаться в своих домах и желательно по маршруту нашего следования не выходить на улицу».

Затем Пригожин объявил о начале «марша справедливости», призвав россиян выйти на улицы и обещая им оружие.

Утром 24 июня он опубликовал очередное заявление, в котором сказал, что входит из оккупированных украинских территорий в российский Ростов-на-Дону, не встретив по пути никакого сопротивления. «Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделения Министерства обороны, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в сторону».

Позже появились независимые видеозаписи, показывающие солдат «Вагнера», оцепивших административные здания в Ростове и противостоящих защищающим эти здания военным. Местное издание 161.ru со ссылкой на фото и видео читателей сообщило, что неизвестными людьми в камуфляже оцеплены штаб ЮВО, здания МВД, УФСБ и администрации Ростова, а также отделение полиции в центре.

Также Пригожин заявил, что его подразделения сбили два российских вертолета, включая один «на московской трассе». Явного независимого подтверждения этих утверждений нет, но появились сообщения, что некая колонна военной техники движется к Воронежу, который находится на полпути между Ростовом и Москвой.

Реакция российских властей

В Минобороны РФ заявление Пригожина назвали фейком, а ФСБ РФ оперативно завела на главу «Вагнера» уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Примечательно, что, по сообщениям российских государственных СМИ, докладывая российскому лидеру Владимиру Путину об этом, Генпрокурор РФ Игорь Краснов «проинформировал президента о законности возбуждения такого уголовного дела».

Почему возникла необходимость информировать Путина о «законности» дела, неясно, и это может указывать на «перетягивание каната» между элитами. Есть и другая версия. Издание «Медуза» опубликовала примечательный анализ опубликованного Пригожиным видео последствий российского удара по наемниками «Вагнера». «“Медуза” внимательно посмотрела видео и уверена: это наверняка фейк», – пишет издание, приводя аргументы в пользу такого вывода. Возможно, нечто подобное представили Путину и российские силовики, объясняя свою правоту и обоснованность преследования Пригожина.

Тем временем сам Путин пока не делал никаких заявлений. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал СМИ, что Путин «в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры».

Хаотичные меры

Российские власти ввели беспрецедентные меры безопасности – сначала в Ростове-на-Дону, а затем в Москве. На улицах в центре Москвы появилась тяжелая военная техника, в частности у Госдумы и Кремля.

Поздно вечером 23 июня в сторону Ростова-на-Дону вылетели десятки военных самолетов с отрядами спецназначения, сказал The Moscow Times чиновник правительства РФ. «Там происходит какой-то движ», – заявил чиновник.

Тем временем вдоль дорог между Москвой и Ростовом, по сообщениям, выставляются блокпосты, а также мобилизуют все имеющиеся силы, включая полицию, Росгвардию и срочников Минобороны.

Одновременно представители Минобороны попытались успокоить Пригожина. В частности, обращения к нему опубликовали главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин и первый замначальника главного управления разведки российского Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они говорили, что российские военные и члены «Вагнера» «братья» и «мы одной крови», выражая им «огромное уважение» и призывая «подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации».

Российские власти также, судя по всему, пытаются контролировать информационное поле, но выглядит все довольно хаотично. В частности, как минимум один государственный телеканал – «Россия-24» – прервал вечерний выпуск новостей, чтобы зачитать опровержение заявлений Пригожина, прочие подконтрольные Кремлю СМИ тоже распространяют схожую информацию. Но, например, на домашней странице сайта РИА «Новости» через семь часов после начала событий была всего одна коротенькая новость о том, что Путин дал некие «указания» по поводу Пригожина. Одновременно многие российские сайты публикуют информацию о Пригожине, стягивании военных в города и прочих событиях, способных вызвать беспокойство или даже панику. Также, при запросе «Пригожин» в «Яндексе» поисковик скрывает часть результатов поиска, но не все. Кроме того, были сообщения о блокировке постов на странице Пригожина в соцсети «Вконтакте», но на момент публикации данного материала все посты были доступны.

Международная реакция

В Украине и на Западе пока воздерживаются от однозначных заявлений.

Например, Минобороны Украины коротко написало «Мы следим».

Представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж заявил, что Белый дом «следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий». Согласно одному из источников Си-эн-эн, в Белом доме есть мнение, что с «Вагнером» все «по-настоящему», но другие источники заявляют, что руководство силовых ведомств не торопится с высказываниями и оценками, пока ситуция не прояснится.