Россия призывает соседей Афганистана не пускать к себе войска США

В ближайшее время американские военные в Узбекистане не приземлятся. (Фото: Минобороны США)

Министр иностранных дел России попросил государства Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, не принимать у себя силы США или НАТО. Его заявление прозвучало после появления в американских СМИ сообщений о том, что Вашингтон продолжает прощупывать почву на предмет установления военного присутствия в регионе.

«В очередной раз призываем страны-соседей Афганистана не допустить военного присутствия на своей территории сил США и НАТО, которые планируют переместиться туда после ухода с афганской земли», – сказал Сергей Лавров 27 октября.

Его слова были адресованы Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, а также Китаю, Ирану и Пакистану.

Считается, что из этого списка с наибольшей вероятностью на американское военное присутствие может согласиться Узбекистан, хотя Ташкент и постоянно отрицает такую возможность.

За две недели до заявления Лаврова американские СМИ сообщили, что в состав посетившей Узбекистан американской делегации входили представители Пентагона, и что в ходе визита обсуждалось военное сотрудничество.

«Главным пунктом повестки дня будет возможность размещения “в ближайшем будущем” контртеррористических сил, благодаря чему американским военным стало бы легче наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане», – сообщил 13 октября веб-сайт Politico со ссылкой на «оборонного чиновника и официального представителя Конгресса, которых проинформировали о визите».

«Меня беспокоит вопрос о том, чтобы теперь, после нашего ухода из Афганистана, у США были там глаза и уши, – цитирует Politico слова Августа Флюгера, члена комитета Палаты представителей по иностранным делам, который входил в состав делегации. – С тактической и стратегической точек зрения важно иметь друга в этом регионе в географической близости от этого потенциального убежища террористов».

Ташкент немедленно опроверг сообщения о переговорах по поводу военного или контртеррористического присутствия США. Подобные сообщения периодически появлялись в американских СМИ с апреля, за несколько месяцев до того, как Афганистан перешел под власть талибов.

Этот вопрос «не обсуждается», категорично заявил 14 октября журналистам министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Принятая Узбекистаном в 2012 году внешнеполитическая доктрина запрещает размещать в стране иностранные войска и базы. Данное положение подкреплено и военной доктриной, вступившей в силу в 2018 году. (В 2001-2005 годах США – с благословения России – использовали авиабазу «Карши-Ханабад» на юге Узбекистана для проведения операций в Афганистане. Ташкент выселил американские войска на фоне критики Вашингтоном кровавой бойни, устроенной узбекскими властями в Андижане в 2005 году.)

По мнению проживающего во Франции узбекского аналитика Камолиддина Рабимова, не в интересах Ташкента позволять Вашингтону использовать свою территорию в военных целях.

«Чтобы сохранить нейтралитет и геополитическую независимость, официальный Ташкент не должен позволить втянуть себя в афганский конфликт, и он не желает начинать новый геополитический эксперимент в интересах Вашингтона, поскольку это осложнит отношения с Россией, Китаем и новым режимом в Кабуле», – сказал он Eurasianet.org.

Между тем Камилов также исключил возможность возвращения Узбекистана в возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – региональный оборонный блок, из которого Ташкент вышел в 2012 году, – в свете захвата талибами власти в Афганистане.

«По крайней мере на данный момент мы не видим необходимости в восстановлении членства Узбекистана в ОДКБ. Но параллельно идет активное взаимодействие с Российской Федерацией, с соседними государствами в какой-то степени по вопросам безопасности», – сказал он 22 октября.

Позиция Ташкента в отношении Афганистана аналогична позиции Москвы: они выступают за взаимодействие с талибским правительством, но официально его не признают.

Только в октябре узбекские чиновники провели две встречи с представителями правительства Афганистана: 7 октября Камилов посетил Кабул, а через несколько дней официальные лица «Талибана» посетили Термез – приграничный город на юге Узбекистана, который является перевалочным пунктом для отправки международной гуманитарной помощи в Афганистан.

Между тем в августе – за несколько дней до того, как Кабул перешел под власть талибов, – Узбекистан также провел совместные учения с российскими войсками у границы с Афганистаном.