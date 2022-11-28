Россия, Украина, Восточная Европа

Россия: примечательный сдвиг в отношении населения к войне

Большинство населения (70-80%) формально заявляет о поддержке «спецоперации», но при этом схожая доля (75%) желает, чтобы Путин подписал мир уже завтра.

Nov 28, 2022
(Фото: Sputnik Mania, CC BY-NC-ND 2.0, tinyurl.com/6dnc48ee) (Фото: Sputnik Mania, CC BY-NC-ND 2.0, tinyurl.com/6dnc48ee)

До мобилизации в российском обществе превалировала пассивная поддержка войны. Российские власти делали всё от них зависящее, чтобы сохранить иллюзию нормальности, а значительная часть населения предпочитала смотреть на «спецоперацию» как проблему, едва ли затрагивающую их лично.

Но на фоне нанесенных российской армии поражений, объявления «частичной» мобилизации, а затем и «частичного» военного положения делать вид, что ничего не происходит, стало невозможно. Война напрямую затронула миллионы людей: мобилизованных, членов их семей, а также тех, над чьей головой повис дамоклов меч.

В связи с этим некоторые наблюдатели ожидали взрывного роста антивоенных и антиправительственных настроений как реакцию на крушение многолетнего социального контракта, предполагавшего невмешательство государства в частную жизнь аполитичного большинства. 

Однако, как показывают опросы независимых исследовательских проектов Russian Field и «Хроники», несмотря на широко распространенное недовольство мобилизацией и/или сопровождавшими её перегибами, формально перелома в отношении общества к войне пока не произошло.

Однако признаки эрозии и без того непрочного «патриотического большинства» налицо. Большинство россиян всё ещё не готовы открыто сказать «нет» войне, но всё чаще говорят «да» миру без победы. 

Вскрыть «черный ящик»

24 февраля обострило дискуссии о том, в какой мере можно верить опросам в воюющей и всё более погружающейся в авторитаризм стране. В условиях, когда любая критика Кремля или «спецоперации» может стать поводом к преследованию, подавляющее большинство граждан отказывается общаться с полстерами или откровенно сообщать им о своем мнении по политически чувствительным вопросам. В итоге отношение россиян к происходящему всё больше напоминает черный ящик, к которому непросто подобрать ключи.

Так, по данным команды Russian Field, лишь 5-7% из тех, до кого они дозваниваются в ходе телефонных опросов, отвечают на все заданные вопросы; 90% отказываются от разговора, а 3-5% прерывают беседу, не доведя до конца (часто трубку бросают, когда доходит до обсуждения «опасных» тем).

«Большое количество отказов – нормальное явление. Многие люди либо просто слишком заняты, [чтобы разговаривать с исследователями], либо им это неинтересно, либо они не доверяют [полстерам], подозревая мошенничество», – считает политолог и социолог Илья Дорханов из команды Russian Field.

Дело не столько в количестве отказников, сколько в так называемом самоотборе, объясняет собеседник Eurasianet.org. В атмосфере «патриотического» угара и страха перед спецслужбами инакомыслящие чаще скрывают свои взгляды, чем приверженцы официальной точки зрения.

«В конце четвертой волны [опроса ««СВО» на Украине: отношение россиян»] мы спросили: “Опасаетесь ли вы принимать участие в соцопросах на тему событий на Украине?”. 21% респондентов (и 27% молодежи) ответили “да”. Те же люди давали более оппозиционные и пацифистские ответы на другие вопросы исследования», – говорит Дорханов.

Кроме того, ответы на прямой вопрос об одобрении/неодобрении войны, скорее, затемняют, чем проясняют картину общественных настроений.

«Ну вы же понимаете, что если я скажу “нет [«СВО»]”, это будет… провокационный вопрос», – приводили «Хроники» типичную реплику своих информантов.

Дело не только в том, что многие респонденты врут, опасаясь репрессий или порицания (хотя ложь является частью проблемы), но и в том, что понимать под «поддержкой», подчеркивает руководитель «Хроник» Алексей Миняйло. 

Люди, заявляющие о себе как о сторонниках «СВО», могут иметь в виду разные вещи – кто-то готов взять в руки автомат и ехать на фронт, а кто-то присоединяется к господствующему в его окружении мнению, чтобы не выглядеть предателем, но на практике не желает жертвовать ничем ради победы и, возможно, мечтает о мире любой ценой.

О том, что спектр позиций, занимаемых россиянами по поводу войны, сложнее, чем просто «одобрение vs осуждение» говорит и Илья Дорханов из Russian Field.  

«Российское общество – деполитизировано, и любая уверенная политическая позиция (как про-, так и антивоенная – Eurasianet.org) в нём – удел немногих. Даже по таким животрепещущим вопросам, как “СВО”, лишь примерно 20% граждан можно отнести к активным сторонникам [войны] и столько же – к активным противникам», – отмечает он.

В итоге, исследования, участникам которых задают прямой вопрос об отношении к «СВО», удобны для целей госпропаганды, но мало что дают для критического анализа ситуации.

Например, судя по опросам «Левада-центра» и ВЦИОМ, войну стабильно одобряет 70-80% населения. Если верить этим данным, в стране, действительно, сложился «консенсус по поводу борьбы с внешними угрозами», о котором говорил Владимир Путин. Причём даже мобилизация и поражения на фронте не слишком его поколебали.

Независимые опросные компании изобретают приёмы, возможно, позволяющие приблизиться к пониманию того, что россияне думают о войне на самом деле.

Так «Хроники» предлагают респондентам, отвечающим на вопрос об отношении к войне, не только традиционные опции: «да», «нет» и «не знаю», но и вариант: «Не хочу отвечать». По их гипотезе, люди, боящиеся открыто высказывать антивоенную позицию, часто уходят от ответа там, где в противном случае солгали бы.

Новшество заметно сократило как долю открытых противников, так и сторонников «СВО». В рамках мартовского эксперимента половина опрошенных выбирала между тремя стандартными вариантами, а остальные могли, кроме того, отказаться отвечать. В итоге, в первой группе доля «патриотов» составила 70%, а «пацифистов» - 14%, а во второй – 63 и 7% соответственно. Таким образом, лазейкой воспользовалась не только половина противников «спецоперации» (что закономерно), но и каждый десятый предполагаемый «ястреб».

В Russian Field пытаются разговорить россиян, задавая им вопросы в как можно менее пугающей и максимально нейтральной форме.

Например, исследователи спрашивают об отношении информанта к войне, конструируя фантастическую ситуацию: «Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале военной операции на территории Украины, вы бы это сделали или нет?».

Другая пара вопросов ставит перед респондентом выбор: поддержать или нет решение Владимира Путина, если завтра он а) объявит о начале нового наступления на Киев, или б) подпишет мирное соглашение. Подобная формулировка позволяет интервьюируемым сообщить о своих чаяниях и, в то же время, переложить ответственность за сложные решения на президента.

«Также важно, чтобы в вопросе не было подтекста. Например, мы говорим: «Вы поддерживаете или не поддерживаете [«спецоперацию» в Украине]», а не «Поддерживаете ли вы…», добавляет Илья Дорханов.

Опросы, использующие «обходные маневры», демонстрируют иную, куда менее лестную для Кремля, картину общественного мнения, чем исследования, идущие в «лобовую атаку» на респондентов. 

«Ястребы» становятся конформистами

Социальная поддержка вторжения пошла на спад ещё в июне, когда стало окончательно ясно, что война затянулась, утверждают «Хроники».

Летом и в начале осени доля россиян, одобряющих «спецоперацию», непрерывно сокращалась. В конце мая – начале июля поддержка провалилась с 64% до 55%, а затем плавно снижалась до рекордно низких 51% к началу октября. Антивоенный лагерь (с учётом отказавшихся от ответа) за то же время вырос с 21% до 28%.

Схожие результаты показывают и опросы Russian Field. Согласно им, в конце мая правильность решения о начале спецоперации отстаивали 56% респондентов, а на исходе сентября – 51%. Изменить прошлое хотели бы 32% и 33% россиян соответственно.

При этом говорить о том, что шоковые события осени – мобилизация и отступления на фронте – привели к резкому подъёму антивоенных или взрыву ура-патриотических настроений, не приходится.

«Общественное мнение по таким чувствительным вопросам [как война в Украине] нечасто меняется резко и быстро. В случае с мобилизацией этого тоже не произошло. Ведь речь идёт о вопросах, связанных с идентичностью и самооценкой, а не о рейтинге премьер-министра», – комментирует данные Илья Дорханов. 

Однако это не значит, что ничего не изменилось.

Количество желающих, чтобы президент подписал мир уже завтра, выросло на 10% (с 65% в конце июля до 75% в конце сентября). «Это мощный скачок. Редко что меняется на 10 п. п. [в столь короткое время]», – отмечает эксперт Russian Field.

При этом число респондентов Russian Field, которые приветствовали бы решение Путина начать новое наступление на Киев до и после мобилизации осталось прежним: 60%. 

Парадокс объясняется тем, что более трети опрошенных («конформисты») готовы поддержать любое решение Путина, будь то прекращение огня или эскалация конфликта, тогда как другие («голуби» и «ястребы») выбирают что-то одно. Сравнив эти группы ответов, можно сделать вывод о том, какая из позиций ослабевает, а какая – усиливается.

Сопоставление показывает, что доля «конформистов», приемлющих любое решение, исходящее от Путина, выросла на 6 п.п. между концом июля и концом сентября; «голубей» стало больше на 4 п.п., а «ястребов» – на 9 п. п. меньше. Таким образом, мобилизация, долгое время служившая знаменем «супер-патриотам» вроде Игоря Стрелкова, ударила по их собственной социальной базе.

«Патриоты стали более сговорчивыми. Сыграли роль мобилизация и отступление в Харьковской области, ставшие мощным моральным ударом для сторонников СВО», – полагает специалист из Russian Field.

Подобная сговорчивость ещё не свидетельствует о росте антивоенных настроений, поскольку к переговорам Украину постоянно призывает и Кремль (надеясь таким образом сохранить хотя бы часть завоеванных территорий).

Однако ослабление воинственности, видимо, говорит об усталости от войны, победа в которой в свете последних событий становится всё призрачнее. В том, что «спецоперация» проходит успешно, сегодня говорят (и не факт, что откровенно) немногим более половины граждан. 

Подобный вывод гармонирует с исследованиями «Хроник», задающих своим респондентам аналогичный вопрос с одним важным уточнением: «Если Владимир Путин примет решение вывести российские войска с территории Украины и начнет переговоры о перемирии, не достигнув изначально поставленных целей военной операции, вы поддержите или не поддержите такое решение?».

В конце сентября почти половина (45%) опрошенных, называющих себя сторонниками «СВО», ответили на него утвердительно, затруднились с ответом или отказались отвечать. Иными словами, пораженчество или колебания в его сторону характерны далеко не только для «пацифистов», но и для значительной части лоялистов.

В то же время, относительная нормализация, наступившая после того, как 31 октября власти объявили об окончании мобилизации, а также изменение тона госпропаганды (раньше убеждавшей, что «все идёт по плану», а теперь – что «отечество в опасности») могут укрепить позиции милитаристов.

Данные октябрьских и ноябрьских опросов (за исключением Москвы) ещё не опубликованы, однако, по словам Алексея Миняйло, доля активных сторонников войны, заявляющих о готовности отправиться воевать или помогать фронту материально, в последнее время выросла.

«Мы замеряем реальный уровень поддержки по тому, насколько люди готовы лично участвовать [в “СВО”] или отдавать часть своего дохода [на войну]. В июле таких было около 30%. В сентябре – 25-26%. За последние пару месяцев произошел рост примерно до 30%», – констатирует эксперт. 

Впрочем, говорить об этом следует осторожно.

«С одной стороны, произошла мобилизация [общества] в социологическом смысле слова. А, с другой, есть основания полагать, что наша выборка сместилась. После объявления мобилизации стало намного сложнее анкетировать мужчин 18-24 лет. Приходится совершать больше звонков, чтобы набрать нужное количество [информантов этого возраста]. Можно предположить, что люди, которые не хотят, чтобы им дозвонились из военкомата и не берут трубку, видя незнакомый номер придерживаются антивоенных взглядов», – добавляет Миняйло.

Сдача Херсона не привела к взрыву протестных настроений, как, согласно источникам «Медузы», опасались власти. Около половины (49%) москвичей, опрошенных Russian Field, сказали, что поддерживают решение, и лишь 22% – что не поддерживают. «Супер-патриоты», рассматривающие уход с правого берега Днепра как национальное унижение, оказались в меньшинстве, а «блок» лоялистов (принимающих официальные объяснения) и пацифистов (реагирующих на новость сдержанно или с удовлетворением) – в относительном большинстве.

Однако, если в ближайшие месяцы Кремль не добьется крупных военных или дипломатических успехов, терпение россиян может «посыпаться», убежден Алексей Миняйло. 

«В июле мы спрашивали [сторонников “спецоперации”], что могло бы пошатнуть их отношение [к ней]. Основной фактор падения поддержки – затяжной характер войны, плюс некомпетентность и предательство в армии. Так как война затягивается и некомпетентность становится все очевиднее, здраво рассчитывать на то, что её поддержка продолжит падать», – прогнозирует собеседник Eurasianet.org.

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