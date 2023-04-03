Россия приостановила импорт молочной продукции из Армении на фоне ухудшения отношений

Ухудшение отношений между Москвой и Ереваном нашло очередное отражение в прошедшие выходные, когда Россия приостановила импорт молочных продуктов из Армении. Хотя Москва утверждает, что данный шаг объясняется соображениями безопасности, скептики указывают на то, что Россия давно использует подобные методы для наказания отказывающихся «сотрудничать» соседей.

Фоном для введенного Россией запрета на импорт послужили сомнения Армении по поводу военного союза с Кремлем и обсуждения ею своих теоретических обязательств арестовать президента России Владимира Путина, которому недавно были предъявлены обвинения в военных преступлениях, в случае его приезда в страну.

Россельхознадзор заявил 31 марта, что недавняя проверка выявила неспособность «армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей». В результате «Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Россию со всех предприятий страны». Агентство также утверждает, что армянские компании использовали молочные продукты из соседнего Ирана, запрещенные в России из соображений безопасности, что предоставило иранским производителям возможность обходным путем осуществлять поставки молочных продуктов в страны возглавляемого Россией Евразийского экономического союза.

При этом, по утверждению Инспекционного органа продовольственной безопасности Армении, никаких проблем с безопасностью пищевых продуктов выявлено не было. Многие сразу усмотрели в решении Россельхознадзора политические мотивы.

«Если бы отношения между нашими странами складывались без неровностей, тогда такие проблемы решались бы посредством внутренних каналов коммуникации, без публичных месседжей и заявлений», — заявил «Ъ» глава общественной организации «Осведомленный и защищенный потребитель» Бабкен Пипоян.

Россия часто вводит продовольственные ограничения в отношении соседей, с которыми у нее не складываются отношения. В прошлом Москва вводила эмбарго на самые различные продукты – от грузинских и молдавских вин до турецких и литовских фруктов и овощей, а также всевозможной украинской продукции. И всякий раз вспышки фитосанитарной обеспокоенности Москвы, как правило, совпадали со взлетами и падениями в ее политических отношениях со странами, в отношении которых инициировались запреты.

Внезапный приступ непереносимости армянской лактозы произошел на фоне приближения Еревана к ратификации Римского статута о создании базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС), который в прошлом месяце выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой за участие в насильственной депортации украинских детей в Россию, являющейся военным преступлением.

Армения подписала Римский статут еще в 1998 году, но благословение Конституционного суда Армении он получил только 24 марта этого года, что открыло путь для его ратификации парламентом страны.

В этой связи выданный МУС 17 марта ордер на арест Путина вызвал в Армении опасения по поводу рисков присоединения к МУС. Один из возникших вопросом: после признания Арменией юрисдикции МУС будут ли армянские власти обязаны арестовать Путина в случае его приезда? Путин регулярно посещает союзников из числа стран бывшего Советского союза.

В дни, предшествовавшие введению запрета на импорт молочных продуктов в РФ, российский МИД подверг критике курс Еревана на ратификацию Римского статута. Источник в МИД России 27 марта предупредил Армению о «крайне негативных последствиях» взаимодействия с МУС.

Ереван подчеркнул, что стремится присоединиться к МУС, чтобы подать иск в отношении своего заклятого врага – Азербайджана. Вице-спикер Национального собрания Армении Акоп Аршакян заявил 1 апреля, что движение Армении в направлении ратификации статута связано исключительно с Азербайджаном и ни в коем случае не должно восприниматься как одобрение выдвинутых против российского президента обвинений.

Аршакян добавил, что когда в декабре прошлого года Конституционный суд Армении официально начал анализ совместимости Римского статута с Конституцией РА, «правительство Армении, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность» выдвижения обвинений против Путина. При этом Аршакян не ответил прямо на вопрос, обяжет ли признание юрисдикции МУС Армению добиваться ареста Путина.

Армения, некогда являвшаяся ближайшим союзником России на Кавказе, охладела к Москве после Второй карабахской войны с Азербайджаном в 2020 году, когда Россия мало что сделала, чтобы поддержать своего союзника. Недавно Армения отказалась от квоты на должность заместителя генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — постсоветского военного блока, являющегося ответом России НАТО — и отклонила запоздалое предложение организации направить наблюдателей за соблюдением мира на границу с Азербайджаном, вместо этого пригласив соответствующие миссии из Евросоюза вопреки гневным возражениям Москвы.

Российские миротворческие силы также стали объектом нарастающей критики в связи с их неспособностью положить конец азербайджанской блокаде этнических армян в Нагорном Карабахе. Более того, местные жители обвиняют россиян в том, что они наживаются на ситуации, взимая мзду в несколько тысяч долларов с каждого грузовика за провоз сквозь блокаду товаров первой необходимости.

Хотя запрет на импорт молочной продукции больно ударит по некоторым армянским фермерам, в основном он носит символический характер. По данным ООН, в 2022 году Армения экспортировала молочной продукции, яиц и меда на 32,7 млн долларов, причем более 93% поставок этой продукции пришлось на Россию. Но это составляет всего 3,8 процента от общего объема экспорта Армении в РФ, в котором преобладают машины, сырье и алкоголь. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года армянский экспорт в РФ вырос примерно втрое.