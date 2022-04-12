Россия: приток нефтедолларов сократился вдвое – отчет ЦБ РФ

Центральный банк России обнаружил обвал нефтегазовых доходов России почти наполовину по сравнению с довоенным периодом.

Объемы входящих платежей в сфере добычи и экспорта нефти и газа в марте 2022 года сократились на 47,8% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, последним полным кварталом до начала военного вторжения РФ в Украину, следует из мониторинга отраслевых финансовых потоков ЦБ. В документе сравниваются среднесуточные показатели за указанные периоды.

В целом входящий поток денег в секторе добычи полезных ископаемых – хребте российской экономики – сократился на 39,8%. Как известно, экспорт нефти и газа, а также другого сырья, обеспечивает львиную долю притока валюты и доходов российского бюджета.

В целом платежи по всем отраслям российской экономки номинально выросли на 4% без учета инфляции. Но по факту, учитывая, что инфляция в марте по сравнению с декабрем (то есть концом четвертого квартала 2021 года) составила 10% даже по данным Росстата (многократно уличенного в подтасовках), очевидно, что проблемы испытывает не только нефтегазовый сектор, но вся российская экономика.

Это пока самые детальные конкретные данные после введения многими странами мира санкций против РФ. Ранее появлялись лишь отрывочные сообщения, но они тоже указывали на серьезные проблемы. В частности, «Газпром» 2 апреля отчитался о падении экспорта газа на 27% в первом квартале года, а хранилища российской нефтетранспортной монополии «Транснефть» переполнились, в результате чего стала вынуждено сокращаться добыча.

На трудности с экспортом указывали и все более отчаянные метания России на нефтяном рынке: если в начале февраля 2022 года ключевая российская марка Urals торговалась практически наравне с эталонной Brent, то к началу марта РФ уже предлагала свою нефть со скидкой в $10, к середине марта – более $20, к концу месяца – свыше $30, а потом появились сообщения о скидке на $35.

Подобная ситуация объясняется бойкотом со стороны большинства покупателей нефти. США официально отказались от закупок российских энергоносителей и ввели санкции в их отношении. Евросоюз – главный клиент российского нефтегазового сектора – пока не ввел эмбарго, но зато это сделали крупнейшие компании в энергетической и транспортной сферах, опасающиеся оказаться под санкциями.

На этом фоне появились сообщения о том, что беспрецедентные скидки на российское «черное золото» привлекли покупателей в Индии и Китае. Кремль даже отправил в Пекин и Дели своего главного дипломата Сергея Лаврова, чтобы поспособствовать процессу.

Но Индия пока дополнительно приобрела лишь около 3 млн тонн нефти, в то время как РФ до войны поставляла на рынок около 3 млн тонн в день, то есть индийские покупки погоды не сделали.

Также появлялись сообщения о поставках некоторых дополнительных объемов нефти в Китай, правда, они перемежались с информацией о том, что китайские НПЗ наоборот отказываются от российской нефти.

Однако в конечном итоге нефтегазовые доходы все равно обвалились вдвое, указывая на то, что, несмотря на многочисленные заявления Кремля об устойчивости к санкциям, на деле Россия оказалась в очень тяжелом положении.

Более того, на этом, похоже, проблемы РФ не закончатся. Страны Евросоюза – крупнейшего покупателя российских углеводородов – активно обсуждают планы отказа от них, частично прямо сейчас, частично в среднесрочной перспективе.