Россия: причины высокой смертности

Уровень смертности в РФ остается одним из самых высоких в мире.

По мнению экспертов, основными факторами, объясняющими высокие показатели смертности, являются низкий уровень медицинской помощи, употребление алкоголя и табака, отсутствие физических упражнений, плохое питание и сложная экологическая ситуация.

Как растет смертность

По данным Росстата, в 2018 году в России умерло свыше 1,8 млн человек, а число смертей превысило количество рождений на 14% (или 224,6 тыс.).

В первые три квартала 2019 года ситуация особо не улучшилась: почти 1,4 млн смертей, а количество усопших превысило число рожденных на 17,5% (или 236,9 тыс), что является худшим показателем за последние 11 лет.

По статистике ООН, Россия входит в десятку мировых антилидеров по коэффициенту смертности (число смертей на 1 тыс. населения) по итогам 2015-2019 гг.

Расхождения в статистике

Чаще всего в России умирают от болезней системы кровообращения (46,8% в 2018 году), в том числе связанных с сердцем, и новообразований (16,3%), в числе которых – злокачественные, утверждают в Росстате. Третье место в числе причин смерти занимают внешние причины (7,9%) – гибель в ДТП, отравления, утопления, самоубийства, убийства.

По первым двум категориям цифры, скорее всего, занижены, по данным специалистов. Этот факт признавала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, заявив, что предположительно в качестве причин смерти работники здравоохранения чаще указывают нервные, эндокринные и «прочие» заболевания, чтобы снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, писал РБК.

«В России далеко не всегда проводят вскрытие и часто пишут причину смерти, которую сказал поставить врач, исходя из административных указаний», – сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Анализируя данные о смертности от онкологических заболеваний, начиная с середины 2000-х годов, в институте обнаружили, что в регионах с низкой смертностью показатели выросли, а в регионах с высокой – снизились, в обоих случаях приблизившись к средним значениям, запланированным Минздравом.

Вероятно, такими способами регионы пытаются создать видимость выполнения майских указов 2012 года президента РФ Владимира Путина о снижении смертности от новообразований и болезней системы кровообращения.

Между тем, согласно докладу Минздрава РФ о состоянии патологоанатомической службы, процент расхождений между прижизненным диагнозом (поставленным врачами) и посмертным (поставленным патологоанатомом) в 2018 году составил 4,8%, сократившись с 12% в 2013 году.

Патологоанатомы, работающие в штате медучреждений, специально занижают процент расхождений, поскольку в каждом случае такого расхождения Фонд обязательного медицинского страхования не только не возмещает больнице расходы на лечение пациента (когда он был еще жив), но и выписывает штрафы, рассказал изданию «База» президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

«Больница получает деньги из фонда ОМС. И если имеется расхождение диагнозов по 2-й и 3-й категории, то фонд не только не перечисляет больнице деньги за лечение больного …, так фонд еще и штраф накладывает… И в итоге у нас в стране резко упал показатель расхождений… Патологоанатом получает зарплату, и на каждой пятиминутке он слышит, что в больнице очень трудно с деньгами, и он ищет любые ходы, чтобы как-то замаскировать расхождение, под любыми предлогами», – сказал он.

Недостатки медицины

Высокий уровень смертности в значительной степени объясняется плохим качеством медицинской помощи, низким уровнем доступности первичной помощи, нехваткой врачей и их недостаточной квалификацией, а также недостатком оборудования и в целом финансирования здравоохранения, считает руководитель проекта по пациентам профсоюза «Альянс врачей» Ирина Кваско.

К примеру, болезни системы кровообращения и онкологические заболевания, на которые приходится большая часть смертей, предполагают их раннюю диагностику и адекватное лечение.

«Но ничего этого нет! Поэтому число скончавшихся от онкологии за 9 месяцев 2019 года выросло со 197 тыс. до 200 тыс.», – говорит Кваско.

В поликлиниках сейчас не хватает 25 тыс. врачей и 130 тыс. медсестер, а кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках лишь на 4%, пишут «Известия» со ссылкой на Минздрав и Минтруд. Помимо этого сокращается число медорганизаций (с 7,5 тыс. в 2017 году до 6,2 тыс. в 2018-м).

Также во многих учреждениях отсутствует оборудование, необходимое для работы.

«Как поставить диагноз и назначить лечение, если отсутствует медоборудование, необходимое по имеющимся стандартам?» – вопрошает Кваско.

По ее словам, чтобы выпросить финансирование, медики вынуждены заниматься приписками.

«Сейчас деятельность губернаторов, министров, больниц, главврачей оценивается тысячами каких-то непонятных показателей. [Если] что не так – наказание. Дошло до того, что спускается план – сколько должно умереть от каких заболеваний. Последний оплот, патологоанатом, выставляет нужную для плана причину смерти. Это может быть просто "смерть от старости". Зато будет премия за выполнение показателей», – утверждает Кваско.

Алкоголь и табак

Во многих случаях первопричиной тяжелых болезней и преждевременной смертности является потребление табака и алкоголя.

По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, эксперты оценивают вклад табака в преждевременную смертность на уровне 17%, алкоголя – 10%. По мнению замминистра здравоохранения Вероники Скворцовой, вклад алкоголя в смертность мужчин трудоспособного возраста составляет 70%.

В рейтинге самых «курящих» стран Россия занимает пятое место, а по числу выкуренных сигарет на душу населения, – первое (5,9 сигареты), сообщает ТАСС со ссылкой на доклад федерального проекта «Трезвая Россия». В стране 22,5% россиян курят ежедневно, еще 4,8% – периодически, по данным Росстата за 2018 год.

Кроме того, 68,7% граждан употребляли алкоголь за последние 12 месяцев. При этом, согласно результатам опроса ВЦИОМ, число пьющих растет: в 2018 году 40% россиян сообщали, что не пьют спиртного, в 2019 году – уже 33%.

Спорт и питание

По данным Министерства спорта, доля регулярно занимающегося спортом населения составила 39,8% в 2018 году. Однако исследование Росстата в 2018 году показало, что зарядку делает 22,2% населения, спортом или физкультурой занимается 27,2% населения, треть из них – всего два-три раза в месяц или реже.

Есть проблемы и со здоровым питанием. Как показал опрос ВЦИОМ, только 39% россиян стараются есть здоровую пищу.

Впрочем, в условиях, когда, даже по официальным данным, более двух третей россиян справляются только с расходами на еду и одежду, ожидаемо, что немногие могут себе позволить, например, заметно более дорогие органические продукты, изготовленные без использования опасных пестицидов и гербицидов, синтетических минеральных удобрений, искусственных пищевых добавок и пр.

Экология

Экологическая обстановка в России остается сложной. Жители многих городов, включая миллионники, страдают от крайне высокого уровня загрязнения, вызывающего тяжелые заболевания. Российские города регулярно попадают в рейтинги самых загрязненных в мире.

В частности, «Гринпис России» назвал Москву и Санкт-Петербург самыми загрязненными в РФ с точки зрения концентрации в воздухе диоксида азота, крайне токсичного газа, вызывающего или усугубляющего многие серьезные болезни, включая «главных убийц» – сердечно-сосудистые заболевания и рак. Тем временем в этих двух городах проживает порядка 18 млн человек. Горожане согласны с оценкой организации: по данным опроса ВЦИОМ, качеством воздуха недовольны 82% москвичей и 77% петербуржцев.

Между тем в России постоянно повышаются нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ, а также крайне плохо организованы системы сбора данных о загрязнении и оповещения населения об опасности.