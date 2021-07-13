Россия: причины и последствия экстремального расслоения на богатых и бедных

Пятьсот богатейших россиян сосредоточили в своих руках 40% финансовых активов страны, или 47 трлн рублей ($640 млрд), говорится в докладе Boston Consulting Group, цитируемом РБК. Это больше, чем сумма всех вкладов физлиц, хранящихся в российских банках (32 трлн рублей).

Если верить BCG, верхушка российской элиты, способная собраться в одном банкетном зале, немногим беднее, чем государство. Доходы консолидированного бюджета РФ за 2021 год должны составить 19 трлн рублей, расходы – 21,5 трлн., а золотовалютные резервы ЦБ (служащие «подушкой безопасности» российской экономики) – $595 млрд или 43,5 млрд рублей.

Согласно докладу, имущественное расслоение в РФ – втрое выше, чем на планете в целом. В среднем сверхбогатые контролируют 13% мировых финансов.

Откуда взялось крайнее неравенство в России, к чему оно ведет и как влияет на политику?

Масштабы неравенства

В других исследованиях приводятся иные цифры, характеризующие неравенство в РФ. Однако их авторы так же фиксируют крайнее расслоение российского общества.

По данным World Inequality Database (WID), в 2019-м 10% россиян с наивысшими доходами (в среднем, 600 тыс. рублей в месяц) аккумулировали 46,5% национального дохода. В то же время на долю беднейшей половины населения, зарабатывающей в среднем 46 тыс. рублей в месяц, приходилось лишь 17%.

Согласно докладу о мировом благосостоянии банка Credit Suisse за 2020 год, на верхний 1% населения РФ приходится 58% национального богатства (то есть финансовых и нефинансовых активов), что вдвое больше, чем в Германии, и в полтора раза – чем в США.

На первый взгляд, тезису об исключительном неравенстве в РФ противоречит индекс Джини, отражающий дифференциацию доходов населения (где 0 – абсолютное равенство, а 100 – абсолютное неравенство). Для России он официально равен 37,5. Это ниже, чем в США (41,1), Китае (38,5) и многих развивающихся странах, но значительно выше, чем в большинстве стран Западной и Восточной Европы. Если так, Россия – не лидер, а «середняк» мирового рейтинга неравенства. Её индекс Джини немногим выше, чем у Литвы (которая, хоть и выделяется на фоне других стран ЕС, исключением всё же не считается).

Ряд экспертов сомневается в стандартной методике расчета индекса Джини для России, используемой Всемирным банком, и выдвигает альтернативные гипотезы.

«Официальный российский индекс Джини основан на данных опросов населения. Но к самым богатым ты не можешь прийти и спросить: “Какие у вас доходы?”. Поэтому опросные индексы неравенства исключают касту сверхбогатых. “Самые богатые” по опросам – это верхушка среднего класса, просто обеспеченные люди», – говорит политолог из РАНХиГС Илья Матвеев, исследующий неравенство в России.

В 2017-м исследователи Филип Новокмет, Томас Пикетти и Габриэль Зукман опубликовали альтернативный индекс Джини для РФ, основанный не только на опросах, но и на анализе налоговых деклараций.

По их расчетам, в 2015 году он достигал отметки 54, что помещает Россию в десятку самых неравных стран мира, таких как ЮАР, Мозамбик или Бразилия.

Откуда взялось чрезвычайное неравенство?

Происхождение экстремального неравенства в России связывают с особенностями перехода страны от плановой к рыночной экономике.

«Каста сверхбогатых сформировалась по двум причинам. Первая – в том, что советская промышленность была построена как монополия. Если есть гигантский сталелитейный завод, он способен сделать своего владельца мультимиллиардером. Во-вторых, в криминальном хаосе 1990-х вместо [появления] нормальной структуры с большим количеством собственников наверх выплывали инсайдеры, контролирующие весь завод [целиком]», – объясняет Матвеев.

Монополизация затронула и новые сектора экономики, развившиеся в постсоветское время: финансы, недвижимость и прочее. По мнению эксперта, здесь действовали уже не чисто российские, а глобальные закономерности.

«Рост финансового сектора во всем мире создает прослойку супербогатых финансистов. Везде это плохо регулируется и приводит к росту неравенства… [Общая] тенденция современного капитализма состоит в замене производительной деятельности, полезной людям, на извлечение ренты и спекуляции. Спекуляции приводят, например, к росту цен на недвижимость. И уже в этой области образуются олигархи», – отмечает учёный.

Как связаны неравенство и бедность

Неравенство – не синоним низкого уровня жизни. В некоторых странах, вроде США, Китая или Саудовской Аравии, сильное неравенство сочетается с высоким или быстро растущим благосостоянием населения. Однако в России имущественное расслоение и бедность идут рука об руку.

По официальной версии, 70% россиян относятся к среднему классу. Однако в достоверности подобных деклараций сомневаются даже такие комментаторы, как миллиардер Олег Дерипаска.

Власти причисляют к среднему классу всех, получающих свыше полутора минимальных размеров оплаты труда. Следовательно, в него попадают и люди с месячным доходом в 20-30 тыс. рублей в месяц (притом, что, по опросам, россиянам требуется не менее 50 тыс. рублей в месяц для достойной жизни).

Четыре пятых потребительских расходов приходится на оплату товаров и услуг, шестая часть – на обязательные платежи, и лишь считанные проценты – на сбережения, констатировали специалисты ВШЭ.

По опросам, около половины россиян способны купить продукты и одежду, но не стиральную машину или холодильник. Около 20% – еще беднее и примерно столько же – чуть богаче (могут позволить себе дорогие покупки, но не машину). Таким образом, к бедным в широком смысле слова, возможно, относится подавляющее большинство граждан.

Повальная бедность – результат неравенства в распределении средств, ограниченных в силу стагнации и низкой производительности российской экономики, считает Матвеев. Прежде всего, речь идёт о низких зарплатах.

«Средняя зарплата [продавца] в “Магните” (крупная сеть розничных магазинов) – 25 тыс. рублей в месяц. [Основатель компании] Сергей Галицкий продал свою долю в “Магните” за 138 млрд рублей. Откуда взялась эта цифра? Активы олигархов – акции их компаний. Почему они так много стоят? Потому что это предприятия, на которых рабочим платят копейки (что увеличивает их прибыльность)», – иллюстрирует свою мысль эксперт.

Другим связующим звеном между неравенством и бедностью является монополизм и связанная с ним коррупция.

Около 80% банковских активов сосредоточены в пятнадцати кредитных организациях, половина из которых – государственные. «Большая тройка» сотовых операторов контролирует рынок мобильной связи. Одиннадцать компаний держит 85% нефтедобычи. 60-70% произведенной свинины приходится на двадцать крупнейших агрохолдингов.

Картельные сговоры широко распространены во всех секторах экономики, особенно связанных с госзакупками, строительством, перевозками, лекарствами, продуктами питания, констатирует доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

«Крупнейшие частные и государственные компании сосредоточили в своих руках монопольные ренты. По сути, они произвольно устанавливают цены... И хотя экономисты нам говорят, что есть такая вещь, как trickle down («просачивание» богатства с верхних этажей социальной пирамиды на нижние), ничего подобного в России не происходит. Прилив не поднимает все лодки. Он поднимает только дорогие яхты, а утлые лодчонки тонут», – подчеркивает собеседник Eurasianet.org.

Бедные беднеют, богатые богатеют

РФ входит в пятерку стран, чье население сильнее всего пострадало от коронокризиса. Согласно докладу Credit Suisse, среднее благосостояние в расчете на домохозяйство и на одного взрослого упало в среднем на 10% – больше только в Бразилии, Чили, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Однако медианное благосостояние в России – $5,4 тыс. в год на душу населения – сравнимо не с арабскими монархиями, а с такими бедными странами, как Колумбия, Индонезия, ЮАР. Поэтому падение реальных доходов здесь особенно болезненно.

Закредитованность граждан в период пандемии побила все рекорды. Для многих долги – непосильное бремя. По подсчетам ЦБ, треть заемщиков вынуждена отдавать банкам свыше 80% дохода, а пятая часть – всё заработанное и даже больше.

На этом фоне число россиян с состояниями свыше $100 млн выросло на 12,4%, согласно BCG. В кризисный год лица со сверхкрупным личным капиталом (UNHW) стали богаче на $200 млрд. Прирост составил 15%.

В целом, между 2009 и 2020-м годами совокупное богатство российских долларовых миллиардеров увеличилось на 80%, сообщает исследование UBS и PwC.

Реальные доходы россиян в нынешнем году были на уровне 2009-го, писало издание Bloomberg со ссылкой на расчеты Банка Финляндии.

Неравенство и политика

Некоторым странам удалось смягчить социально-экономические последствия пандемии, в том числе путем масштабных выплат населению, отмечает BCG. В России акцент был сделан на поддержку системообразующих компаний. Прямую помощь деньгами получали лишь семьи с детьми. Этого не хватило, чтобы компенсировать потери домохозяйств, отмечают авторы мониторинга социально-экономического положения в РФ.

Перераспределение бюджетных средств в пользу богатых – еще одна причина как бедности, так и неравенства, полагает Матвеев.

«Деньги, которые могли бы тратиться на социалку, расходуются на обогащение олигархов с помощью госзаказа [или другими способами]. Государство создает богатых “политических капиталистов”», – убежден исследователь.

Публично Кремль отрицает само существование олигархов.

«Олигархи — это те, кто используют свою близость к власти для получения сверхвыгоды. У нас есть крупные компании... Но я не знаю ни об одной крупной компании, которая пользовалась бы преференциями от близости к власти», — заявил Владимир Путин в интервью Financial Times.

Население убеждено в обратном. О том, что Путину не удалось обуздать олигархов, говорят 34% респондентов «Левада-центра», на 10% больше, чем в 2010-м. В том, что сам президент выражает интересы «олигархов, банкиров и крупных предпринимателей», уверены 38%.

Острейшей проблемой российского общества социальное неравенство назвали 26% респондентов, опрошенных «Левадой» в марте нынешнего года. Расслоение на богатых и бедных оставило позади такие темы, как низкое качество медицины, кризис в экономике, экология, произвол чиновников. Больше россиян волнуют лишь рост цен, бедность, коррупция и безработица, то есть проблемы, тесно соприкасающиеся с неравенством.

Отношение к толстосумам в России – в основном, негативное. Пять лет назад 41% опрошенных «Левадой» отмечали очень высокую напряженность в отношениях между богатыми и бедными. Тогда же 70% высказывали убеждение, что заработать миллионы честным путем в России невозможно. Кардинальных перемен в общественном мнении с тех пор не произошло.

Меньше, чем крупному бизнесу россияне доверяют лишь политическим партиям, показал прошлогодний опрос.

При этом 90% граждан не верят, что неравенство пойдет на убыль (перед Новым годом 48% респондентов ФОМ ожидали, что оно вырастет, а 42% — что останется таким же).

«Люди осознают, что у нас супер-неравное общество… Но оно продолжает существовать, потому что над олигархами возвышается фигура Путина, обеспечивающая легитимность режима, включающего в себя олигархов», – комментирует результаты опросов Матвеев.

По мнению политолога, существует тесный симбиоз между экономическими элитами и ближайшим окружением президента (так называемыми «друзьями Путина»). Режим гарантирует неприкосновенность состояний, нажитых в 1990-е и позднее (о недопустимости пересмотра итогов приватизации Путин заявлял неоднократно) и сдерживает силы, способные поставить сложившуюся структуру собственности под вопрос.

Так, недавно объявленное экстремистским движение Алексея Навального хотя и не призывало к масштабному перераспределению богатств, но активно использовало антиолигархическую риторику и привлекало внимание общества к происхождению крупных состояний.

«Режим делает людей (народ) разобщенными, а элиты, наоборот, очень сплоченными. В российской ситуации людям максимально трудно объединиться против олигархов. Поэтому все всё понимают, а сделать ничего не могут», – резюмирует политолог.