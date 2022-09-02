Россия: при подозрительных обстоятельствах погиб уже седьмой нефтегазовый топ-менеджер

За последние месяцы при вызывающих вопросы обстоятельствах умерли уже семь человек, занимавших высокие посты в российских компаниях, работающих в нефтегазовом секторе.

Кремлевские издания заявляют, что все смерти – случайное совпадение, а «теория вероятности допускает еще и не такое», но официальные заявления по поводу этих смертей либо плохо стыкуются, либо крайне скудны, лишь вызывая вопросы и не давая ответов.

(1). Равиль Маганов, председатель совета директоров «Лукойла», второй по объемам нефтедобычи компании в России.

Согласно официальному объявлению «Лукойла», Маганов скончался 1 сентября 2022 года «после тяжелой болезни».

Но Mash и Интерфакс сообщили, что на самом деле топ-менеджер умер, выпав из окна при невыясненных обстоятельствах. Полиция пока отмалчивается.

(2). Юрий Воронов, гендиректор подрядчика «Газпрома» «Астра-Шиппинг».

Тело Воронова было обнаружено в элитном коттеджном поселке в Ленинградской области 4 июля. Он умер от выстрела в упор в голову.

На момент последнего сообщения по поводу этого дела было неизвестно, кому принадлежало оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, а заявления полиции о причинах смерти основывались только на предположениях жены Воронова. Но дело оперативно назвали самоубийством и других сообщений по его поводу не появлялось.

(3). Александр Субботин, ранее входивший в состав правления «Лукойла».

По сообщению ТАСС, тело Субботина нашли 8 мая в Подмосковье в подвале дома некоего Алексея Пиндюрина и «по факту его смерти возбуждено уголовное дело».

По утверждению Пиндюрина, Субботин приехал к нему 8 мая «в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения» и затем умер. В СМИ также появилась другая версия: миллиардер якобы пришел к занимающемуся шаманством Пиндюрину полечиться от похмелья, и последний применил для этого чрезвычайно ядовитый жабий яд.

Обе версии весьма туманные: в первом случае – помимо многого другого – неясно, что за наркотики Субботин якобы употреблял и по собственной ли воле, а также почему для него не вызвали своевременно скорую помощь, а вместо этого он оказался в подвале чужого дома. Во втором непонятно, зачем понадобилось лечить похмелье – не самый опасный из недугов – смертельно опасным ядом.

Кроме того, кремлевское информационное агентство ТАСС в своем очень коротком сообщении по поводу смерти Субботина нашло место для упоминания того, что Пиндюрин якобы является «уроженцем Харькова», видимо, пытаясь навести читателей на мысль об «иностранных корнях» возможного преступления.

(4). Сергей Протосеня, бывший главный бухгалтер и зампред совета директоров «Новатэка», крупнейшего после «Газпрома» производителя природного газа в РФ.

Тела Протосени, его жены и 18-летней дочери обнаружили 19 апреля в Испании. У последних были ножевые ранения, а Протосеню нашли повешенным в саду. В Испанию семья приехала на пасхальные праздники. Не поехавший с семьей в отпуск сын Протосени остался в живых.

По сообщениям СМИ, рассматривается версия, что Протосеня зарезал спящих жену и дочь, а потом сам повесился. Но испанская полиция, как сообщается, также рассматривает версию, что все трое стали жертвами убийства, замаскированного под другие обстоятельства.

Полиция не объяснила причин ее сомнений. Но даже на поверхности вопросов много. Почему Протосеня вдруг решил расправиться с семьей, да еще во сне, т.е. даже без конфликта? И зачем понадобилось для этого выезжать в праздничный отпуск? И почему при этом пощадил сына?

(5). Владислав Аваев, занимал должность вице-президента «Газпромбанка», а до этого работал в Госдуме и Управлении делами президента РФ.

За день до трагедии в Испании с семьей Протосени, 18 апреля, появились сообщения, что в Москве были найдены мертвыми Аваев с его беременной женой и 13-летней дочерью. По версии следователей, Аваев якобы застрелил жену и ребенка из пистолета, а потом покончил с собой (пистолет, по сообщениям, нашли у него в руке, на чем во многом и основана версия).

В связи с этим делом также возникло много вопросов. Например, по сообщениям, выдвигались версии, что причиной трагедии могла быть ревность или конфликт между супругами из-за права опеки над дочерью. Но это не объясняет, почему тогда Аваев – кстати, добившийся права опеки – вдруг решил убить своего ребенка, да еще таким кровавым методом?

(6). Александр Тюляков, заместитель гендиректора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра (т.е. казначейства) «Газпрома».

Тюлякова нашли мертвым 25 февраля в поселке Ленинский под Петербургом. Поселок считается вотчиной топ-менеджмента «Газпрома».

Версия следствия – признаки указывают на самоубийство, но, судя по сообщению, например, «Новой газеты», обстоятельства следствия вызывают вопросы. В частности, служба безопасности поселка быстро выгнала с места инцидента не только журналиста газеты, но и полицию... А «Фонтанка» сообщала, что накануне «самоубийства» Тюлякова видели сильно избитым. Известно также, что он оставил некую записку, но о ее содержание умалчивается.

(7). Леонид Шульман, глава транспортной службы «Газпром инвеста».

Шульмана нашли мертвым в январе в том же газпромовском поселке Ленинский. Эту смерть тоже классифицировали как самоубийство, т.к. он, по сообщениям, оставил предсмертную записку, в которой жаловался на боли в незадолго до этого сломанной ноге.

Однако жалобы на перелом ноги служат весьма странным объяснением самоубийства. Неужели столь небедный человек с серьезными связями не мог организовать для себя качественное лечение банального перелома? Или как минимум купить обезболивающие?

И главный вопрос – является ли эта уже очень длинная череда странных смертей случайным совпадением?