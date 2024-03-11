Армения, Азербайджан, Грузия, Кавказ, Россия, США, Евросоюз

Россия проводит успешную информационную кампанию на Кавказе – доклад

США и Евросоюз изображаются как силы, дестабилизирующие ситуацию.

Mar 11, 2024
Кадр из пропагандистской программы на Первом канале российского телевидения. Кадр из пропагандистской программы на Первом канале российского телевидения.

Российские пропагандисты разжигают антизападные настроения на Южном Кавказе, играя на эмоциях и продвигая россказни о том, что сближение с Соединенными Штатами и Евросоюзом ввергнет регион в войну, говорится в аналитической записке, выпущенной недавно базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром.

В документе, который был опубликован Лабораторией цифровых криминалистических исследований «Атлантического совета» в рамках более широкого анализа информационной войны Кремля, проводится оценка эффективности распространения Россией «подстрекательских нарративов» в Армении, Азербайджане и Грузии в 2023 году. Главный посыл, распространяемый на Кавказе российской пропагандистской машиной, заключается в том, что союз с Западом приведет к краху. Проводимые Россией информационные операции преследуют «двойную цель: подорвать поддержку Украины, одновременно расколов эти страны изнутри и получив таким образом влияние там», – говорится в исследовании.

В Армении российские нарративы направлены непосредственно против премьер-министра Никола Пашиняна, правительство которого после поражения Еревана во второй карабахской войне снизило приоритетность отношений с Кремлем и взяло курс на укрепление связей с Западом. Один из нарративов, «распространяемых в основном в российских СМИ и Telegram каналах, направлен на то, чтобы представить Пашиняна предателем». Другие нарративы «распространяют дезинформацию и призывают к свержению правительства, чтобы разжечь антиправительственные настроения среди населения».

В отчете также отмечается, что за последние два года правительство «Грузинской мечты» «расширило отношения с Россией как в политическом, так и в экономическом плане». Это способствовало распространению антиамериканских нарративов в стране, которые усилились осенью прошлого года после заявления службы государственной безопасности Грузии о том, что USAID якобы спонсирует заговор с целью государственного переворота. Грузинские чиновники не представили никаких доказательств в подтверждение этого заявления, которое, по утверждению посольства США, является «ложным и в корне неверно характеризует цели» американских программ помощи.

Азербайджан, который после начала войны в Украине сблизился с Россией, усилил нарративы о якобы подрывной деятельности USAID на Кавказе.

«Лаборатория цифровых криминалистических исследований обнаружила по меньшей мере четырнадцать посвященных USAID публикаций, авторы которых помимо прочего обвиняли американское агентство в финансировании антиправительственной деятельности в Азербайджане, – говорится в справке. – После сравнения этих нарративов стало очевидно, что различные азербайджанские издания использовали схожий или идентичный текст, содержащий обвинения Грузии в адрес USAID».

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