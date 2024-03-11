Россия проводит успешную информационную кампанию на Кавказе – доклад

Российские пропагандисты разжигают антизападные настроения на Южном Кавказе, играя на эмоциях и продвигая россказни о том, что сближение с Соединенными Штатами и Евросоюзом ввергнет регион в войну, говорится в аналитической записке, выпущенной недавно базирующимся в Вашингтоне аналитическим центром.

В документе, который был опубликован Лабораторией цифровых криминалистических исследований «Атлантического совета» в рамках более широкого анализа информационной войны Кремля, проводится оценка эффективности распространения Россией «подстрекательских нарративов» в Армении, Азербайджане и Грузии в 2023 году. Главный посыл, распространяемый на Кавказе российской пропагандистской машиной, заключается в том, что союз с Западом приведет к краху. Проводимые Россией информационные операции преследуют «двойную цель: подорвать поддержку Украины, одновременно расколов эти страны изнутри и получив таким образом влияние там», – говорится в исследовании.

В Армении российские нарративы направлены непосредственно против премьер-министра Никола Пашиняна, правительство которого после поражения Еревана во второй карабахской войне снизило приоритетность отношений с Кремлем и взяло курс на укрепление связей с Западом. Один из нарративов, «распространяемых в основном в российских СМИ и Telegram каналах, направлен на то, чтобы представить Пашиняна предателем». Другие нарративы «распространяют дезинформацию и призывают к свержению правительства, чтобы разжечь антиправительственные настроения среди населения».

В отчете также отмечается, что за последние два года правительство «Грузинской мечты» «расширило отношения с Россией как в политическом, так и в экономическом плане». Это способствовало распространению антиамериканских нарративов в стране, которые усилились осенью прошлого года после заявления службы государственной безопасности Грузии о том, что USAID якобы спонсирует заговор с целью государственного переворота. Грузинские чиновники не представили никаких доказательств в подтверждение этого заявления, которое, по утверждению посольства США, является «ложным и в корне неверно характеризует цели» американских программ помощи.

Азербайджан, который после начала войны в Украине сблизился с Россией, усилил нарративы о якобы подрывной деятельности USAID на Кавказе.

«Лаборатория цифровых криминалистических исследований обнаружила по меньшей мере четырнадцать посвященных USAID публикаций, авторы которых помимо прочего обвиняли американское агентство в финансировании антиправительственной деятельности в Азербайджане, – говорится в справке. – После сравнения этих нарративов стало очевидно, что различные азербайджанские издания использовали схожий или идентичный текст, содержащий обвинения Грузии в адрес USAID».