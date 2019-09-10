Россия: программа репатриации соотечественников пробуксовывает

С 2007 года госпрограмма по содействию переселению в Россию живущих за рубежом соотечественников смогла вернуть 878 тыс. соотечественников из приблизительно 20-30 млн, проживающих за границей. Число соотечественников, самостоятельно возвращающихся в Россию на общих основаниях, в 10 раз больше, чем по госпрограмме репатриации.

Приезжая в страну, переселенцы сталкиваются с бюрократическими проблемами. Некоторые не выдерживают и уезжают обратно или в страны дальнего зарубежья. При этом именно переселение в Россию является наиболее реальным источником роста населения страны в будущем, считают эксперты.

Сколько соотечественников вернулось по госпрограмме

В 2007 году в России начала работать программа, призванная стимулировать возвращение на историческую родину соотечественников и их потомков, проживающих за рубежом. Программа, в частности, позволяет получить разрешение на временное проживание вне устанавливаемой государством квоты, а также стать российским гражданином всего за год-полтора, а не за восемь лет, как предполагает общий порядок получения гражданства. Также переселенцы получают ряд социальных гарантий, компенсацию части расходов и пособия.

Планировалось, что переезжать по программе будут около 300 тыс. человек в год, в то время как, по оценкам ФМС, желающих вернуться на историческую родину было около 5-6 млн человек. Однако таких темпов не удалось достичь даже в самые успешные годы.

С 2007 по 2013 год, по данным Росстата и МВД, по программе вернулись всего 148,2 тыс. человек. Затем, на фоне событий в Украине, число переселенцев резко выросло – до 106,3 тыс. в 2014 году и 183,1 тыс. в 2015-м. Правда, потом поток начал падать – до 118,6 тыс. в 2017 году и до 107,7 тыс. в 2018-м. В первом полугодии 2019 года в страну переехали 51,8 тыс. человек (+1% к аналогичному периоду 2018 года).

В 2007-2018 годах, согласно оценкам МВД, в Россию вернулись 826 тыс. человек. Таким образом, с учетом первых шести месяцев 2019 года — 877,8 тыс. за все время действия программы. По данным «Независимой газеты», сотрудники которой общались с участниками «Форума переселенческих организаций», около 600 тыс. человек из них — граждане Украины, бежавшие из страны из-за войны.

МВД не публикует информацию о распределении стран происхождения вернувшихся соотечественников, однако сообщает о таком распределении в случае с людьми, ставшими участниками программы (но это не означает, что они вернулись). Война в Украине началась в 2014 году, после чего в каждом квартале 2015 года доля граждан Украины в составе получивших статус участника программы составляла около 50%. Однако в последующие годы она падала. В 2018-2019 годах она составляла 14-17%, в то время как основными странами происхождения соотечественников стали, как и до войны в Украине, Казахстан и Таджикистан (на них приходится около половины всех участников программы).

Массовый приток переселенцев из Украины в 2014-2015 годах подтверждает Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Без них показатели программы были бы заметно ниже.

«В 2014 году, когда хлынули беженцы с Украины, то в большинстве случаев им советовали для легализации в России обратиться к статусу участника программы добровольного переселения. Так получилось, что те, кто сбежали с Украины, записались в добровольные переселенцы, хотя по существу они вынужденные беженцы», — сказал Eurasianet.org Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ.

Между тем, по данным Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, число соотечественников, ежегодно переселяющихся самостоятельно (в обход программы), в 10 раз превышает количество людей, переселяющихся по программе. В связи с этим совет считает программу слабой и неэффективной.

Почему в Россию не поехали носители русского языка

В 2014 году появилась новая категория переселенцев — носители русского языка, которые получили право на упрощенный порядок получения гражданства РФ. Однако закон требует от переселенца выхода из прежнего гражданства в невыполнимо короткие сроки, пишет Совет при президенте РФ.

«В 2017 году данное препятствие было снято только для граждан Украины. Между тем граждане Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Молдовы не могут получить документы о выходе из имеющегося гражданства в сроки, установленные российским законом, что становится непреодолимым барьером к получению российского паспорта носителями русского языка», — говорится в сообщении совета.

Кроме того, таким переселенцам необходимо документально подтвердить проживание предков на территории РФ в ее нынешних границах, что невыполнимо для соотечественников, живущих в постсоветских странах в трех и более поколениях. Учитывая, что зачастую они не имеют в России близких родственников, найти архивные документы о проживании предков для них практически невозможно.

По данным Константина Затулина, с 2014 по 2017 год российское гражданство в качестве носителей русского языка получили лишь 2 тыс. человек.

Сколько соотечественников живет за рубежом

Точных данных о том, сколько соотечественников живет за рубежом, нет. О 50 млн русскоговорящих, живущих за пределами России, заявлял в 2017 году председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. В 2018 году статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин определил число проживающих за рубежом соотечественников в 20% от населения России (около 29 млн человек). Чаще представители официальных ведомств говорят о 25-30 млн.

«Я думаю, что [цифра составляет] около 20 млн», — сказал Константин Затулин. По его словам, российскую диаспору сосчитать трудно, если принимать во внимание все события XX века. Например, неясно, считать ли соотечественниками потомков белой (антибольшевистской) эмиграции, потому что они себя, по его словам, таковыми не считают.

Разброс в цифрах также объясняется размытостью понятия «соотечественник» в российском законодательстве. По закону, к соотечественникам относятся, например, живущие за рубежом представители народов, «исторически проживающих на территории РФ», однако, как отметил Затулин, законодатель не конкретизировал, о каких именно народах из 170 национальностей, зафиксированных переписью населения, идет речь.

К соотечественникам относятся также те, кто «сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ». Как это определять, в законе не прописано. Чиновники, оперирующие цифрами о живущих за рубежом соотечественниках, обычно ничего не разъясняют.

Учитывая небольшое число переселившихся по программе, декларируемые чиновниками цифры о проживающих за границей соотечественниках сильно завышены, считает Федор Яковлев, эксперт по вопросам безопасности и кризисным ситуациям, экс-сотрудник КГБ СССР.

«Гигантомания при подсчете количества российских соотечественников необходима для получения соответствующего государственного финансирования на "заботу" о них», — написал Яковлев в своей статье в издании Regnum.

В первые три года действия программы на нее было выделено из бюджета 14 млрд рублей, в 2010 году расходы бюджета составили 301,5 млн, а в 2015-2016 годах превышали 2,8 млрд рублей в год.

Почему госпрограмма малоэффективна

Вернуться в Россию могло бы гораздо больше граждан, если бы не сопротивление региональных властей, которые все чаще отказывают переселенцам. В отдельных регионах доля отказов достигает 50%, говорится в аналитической справке экспертов общественного движения «Форум переселенческих организаций». Основаниями для отказа являются профессия, стаж или возраст. Новосибирская область, например, принимает только специалистов с высшим образованием и десятилетним стажем работы. Ограничения, связанные с профессией, есть практически во всех регионах.

«По сути, это не программа репатриации, а программа поиска трудовых ресурсов среди соотечественников», — сказал Eurasianet.org Константин Затулин. Регионы не хотят принимать соотечественников, потому что не желают выплачивать предусмотренные программой пособия.

«Учредив на федеральном уровне эту программу, федеральный центр переложил ее финансирование на регионы, и регионы, которые ищут способ избавится от финансовых обязательств, зароптали и начали голосовать ногами, выходя из этой программы. Чтобы они остались в этой программе, им дали возможность квотировать переселение», — добавил Затулин. Это квотирование, по его словам, не удовлетворяет потребность в репатриации и отсекает многих желающих переселиться.

В свою очередь Вячеслав Поставнин (экс-глава упраздненной ФМС РФ и президент не существующего с марта этого года фонда «Миграция 21 век») видит проблемы программы в «жесточайшей коррупции». «Стоит огромная очередь желающих переехать в РФ, но для входа в программу нужно заплатить около 300 тыс. рублей», — сказал он «Независимой газете».

Коррупцию в миграционной сфере вообще (а не только в вопросе переселенцев) порождает законодательство, например положения, противоречащие друг другу и допускающие различные толкования, а также процедура оформления документов и поиска работы, сказал на круглом столе «Коррупция в сфере миграции» юрист и правозащитник Батыржон Шерматов.

С какими проблемами сталкиваются переселенцы

По приезде в Россию участники программы испытывают практически те же трудности, что и любые другие мигранты. Например, хозяева квартир не хотят селить их и ставить на учет в миграционной службе, поэтому переселенцы вынуждены покупать регистрацию в так называемых резиновых квартирах (где прописано множество людей, которые в действительности там не живут), подвергая себя риску остаться без гражданства.

Работодатели тоже не хотят связываться с иностранными гражданами. «Процедура приема на работу несколько отличается, работодатели с ней малознакомы. Например, при приеме иностранца в течение трех дней надо уведомить ГУ МВД, иначе штраф», — сказала изданию «Горком 36» руководитель СО НКО «Центр социально-правовой поддержки переселенцев "Искусство жить"» Юлия Никифорова, комментируя переселение украинцев, в том числе по программе репатриации.

«Мы жили в лагере для беженцев… Последние наши деньги ушли на дорогу в Россию… я ждала 1 сентября, чтобы выйти на новое место работы в одну из школ… а директор принять на работу не может, потому что российских документов у меня все еще нет. В УФМС — толпы людей… никто ничего не объясняет. А если… заполняя документы, вдруг где-то ошибешься, переделывать приходится уже в новом заходе к чиновнику. А это — новые ночи, дни, месяцы очередей. Многие так и не смогли вырваться из замкнутого круга: на регистрацию нужны деньги, но на работу без РВП (разрешение на временное проживание) не устроишься, а для РВП нужна регистрация», — рассказала Форуму переселенческих организаций беженка из Украины Марина Крыловецкая.

Получение гражданства обходится переселенцам в десятки тысяч рублей и растягивается порой на годы.

«[На процесс получения гражданства] уходит у всех по-разному. Основные затраты — это пошлины, комиссии, переводы и нотариальное заверение документов. Наша семья из шести человек четвертый год тратит [деньги], осталось получить одно последнее гражданство, государство ничего не компенсировало. На каждом этапе патент-убежище-программа-рвп-гражданство, медкомиссия и экзамены. Один такой квест [обходится в] плюс-минус 30 тыс. рублей на человека», — сказал Eurasianet.org переселенец, проживающий в Амурской области.

Есть проблемы с получением положенных по закону компенсаций, включая задержки выплат, отказы в выплатах, невозможность подать документы на выплаты из-за больших очередей, пишут эксперты Форума переселенческих организаций.

Не выдерживая бюрократических проволочек, переселенцы нередко возвращаются обратно или уезжают в страны дальнего зарубежья.

Между тем ухудшается отношение к давно живущим в России соотечественникам: у них забирают паспорта, устраивают ночные облавы, проверяя, живут ли они по месту прописки, говорит председатель исполкома Форума переселенческих организаций Лидия Графова.

Новая концепция не учитывает вопросы репатриации

Осенью 2018 года вышла новая Концепция миграционной политики, которая вызывает вопросы у экспертов.

«В Концепции прописано, что задачами миграционной политики является "добровольное переселение в Россию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также иных лиц, которые способны успешно интегрироваться в российское общество". Видимо, под этими общими словами подразумеваются те самые носители русского языка и те, кто имеет здесь членов семьи. То есть те, для кого и так в существующем законодательстве предусмотрены упрощенные процедуры получения РВП (разрешения на временное проживание), ВНЖ (вида на жительство) и гражданства», — сказала информационному агентству «Фергана» заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева.

В свою очередь Ирина Ивахнюк, доктор экономических наук, профессор, член Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике (GMPA), обращает внимание на то, что в новой Концепции сделан акцент на добровольном переселении востребованных специалистов.

«Попытка "встроить" прагматический интерес российской экономики к привлечению необходимых ей специалистов в Госпрограмму искажает ее репатриационный гуманитарный характер и наносит урон имиджу России как "собирательнице русского народа"», — высказала мнение она.

«Несмотря на всю риторику, на самом деле до сих пор нет поворота к репатриации как к важному источнику пополнения населения России и воссоединения коренных народов России в РФ», — убежден Константин Затулин.

При этом, как сказал «Газете.ру» директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, иммиграция останется основным источником роста населения России в будущем.

«Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более», — отметил Вишневский.