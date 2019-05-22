Россия, Восточная Европа

Россия: прогулки по крышам Петербурга

Молодежь использует доступ на крыши, чтобы привнести в свою жизнь немного впечатлений.

Александр Аликин May 22, 2019
В большинстве случаев выход на крышу возможен только через окно чердака, просунуться в которое можно только согнувшись. (Все фотографии Александра Аликина)) В большинстве случаев выход на крышу возможен только через окно чердака, просунуться в которое можно только согнувшись. (Все фотографии Александра Аликина))
По краям крыш стоят ограждения, чтобы предотвратить возможное падение. По краям крыш стоят ограждения, чтобы предотвратить возможное падение.
Молодежь использует доступ на крыши для того, чтобы привнести в свою жизнь немного впечатлений. Молодежь использует доступ на крыши для того, чтобы привнести в свою жизнь немного впечатлений.
Гид Вячеслав рассказывает, что в XVIII веке «барские квартиры» располагались на третьем этаже. Ниже жил народ попроще, а до верхних этажей плохо доходила водопроводная вода. Гид Вячеслав рассказывает, что в XVIII веке «барские квартиры» располагались на третьем этаже. Ниже жил народ попроще, а до верхних этажей плохо доходила водопроводная вода.
Заядлые путешественники по крышам уверенно ходят по краю. Заядлые путешественники по крышам уверенно ходят по краю.
Дорожное движение, которое привык видеть, сидя в машине или стоя на тротуаре, необычно выглядит сверху. Дорожное движение, которое привык видеть, сидя в машине или стоя на тротуаре, необычно выглядит сверху.
Мужчина, пришедший с двумя девушками на экскурсию, имел скучающий вид. Мужчина, пришедший с двумя девушками на экскурсию, имел скучающий вид.
Чтобы сделать экскурсию интересной, Вячеслав подготовил любопытные заметки из истории Петербурга. Чтобы сделать экскурсию интересной, Вячеслав подготовил любопытные заметки из истории Петербурга.
Так выглядит переход с крыши одного дома — на крышу соседнего. Так выглядит переход с крыши одного дома — на крышу соседнего.
Виды с крыш позволяют взглянуть на достопримечательности с непривычного угла. Виды с крыш позволяют взглянуть на достопримечательности с непривычного угла.
Захватывающие фотографии с крыш получается сделать нечасто, так как красивые закаты бывают редко из-за традиционно высокой облачности. Захватывающие фотографии с крыш получается сделать нечасто, так как красивые закаты бывают редко из-за традиционно высокой облачности.
Обилие посторонних групп на крышах вызывает напряжение у организаторов из-за возможной конкуренции. Обилие посторонних групп на крышах вызывает напряжение у организаторов из-за возможной конкуренции.
Обилие посторонних групп на крышах вызывает напряжение у организаторов из-за возможной конкуренции. Обилие посторонних групп на крышах вызывает напряжение у организаторов из-за возможной конкуренции.
Крыши испещрены проводами, но напряжения в них нет. Крыши испещрены проводами, но напряжения в них нет.
Колючая проволока между крышами призвана воспрепятствовать перемещение по ним, но она аккуратно разорвана в местах для прохода. Колючая проволока между крышами призвана воспрепятствовать перемещение по ним, но она аккуратно разорвана в местах для прохода.
Романтика петербургских крыш пользуется спросом преимущественно у молодежи. Романтика петербургских крыш пользуется спросом преимущественно у молодежи.
Организаторы экскурсии сами вешают замки на чердаках, договариваясь с жильцами. Организаторы экскурсии сами вешают замки на чердаках, договариваясь с жильцами.
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Молодежная традиция лазить по крышам Петербурга переросла в небольшой бизнес по проведению там экскурсий, свиданий и фотосессий. Основная клиентура — туристы.

Подобные вылазки не запрещены законом, но сочетаются с определенным напряжением в плане конкуренции. Крыши поделены между разными «фирмами», и каждый предприниматель в случае чего вынужден отстаивать «свою точку», иногда с применением силы.

Мы заходим в один из подъездов на Большой Морской улице, и Никита (имя изменено по его просьбе) просит группу вести себя тихо, пока мы поднимаемся на чердак. «Мы договариваемся с жильцами, ставим замки на выход на крышу, следим, чтобы прогулки проходили тихо и без происшествий. Многие собственники квартир реагируют адекватно, идут нам навстречу, позволяют вешать замки, но некоторые — возбуждаются и нападают с перцовым баллончиком», — объясняет он.

Выпускник Университета Герцена, Никита осенью 2018 года с товарищем из Политеха, Борисом, решил проводить платные экскурсии по крышам центральной части Петербурга и открыл для этого сайт PiteRoofs, через который набирает группы желающих. «Культура посещения крыш зародилась в 90-е годы, но тогда это были хаотичные прогулки молодежи с целью принять участие в чем-то необычном, посмотреть виды, выпить, полюбоваться на закат, — говорит Борис. — В какой-то момент [примерно в 2010 году] походы по крышам начали обретать регулярный и организованный характер. И сейчас в городе работают фирмы, которые проводят прогулки и зарабатывают на этом», — рассказывает Борис.

По его словам, 95% клиентов — приезжие, в том числе из Москвы. В столице есть аналогичные экскурсии, но, по мнению Бориса, в Петербурге это более развито — так исторически сложилось и тому способствует единообразие центра города, которого, как правило, нет в других городах.

После того как мы выбираемся из чердака на покатую крышу, гид Вячеслав рекомендует передвигаться медленно и держаться за провода. Угол наклона крыши недостаточно крутой, чтобы скользить к краю, но на участках, покрытых пылью, стоять почти невозможно — все же соскальзываешь вниз. У большинства крыш стоят ограждения по краям, так что, даже соскользнув к краю, упираешься в ограждение.

«Вы, наверное, заметили, что большинство домов в Центральном районе имеет примерно одну высоту, — обращается Вячеслав к группе. — Это связано с тем, что Екатерина II при строительстве города постановила, чтобы высота домов не превышала шпиль Зимнего дворца».

Почти каждый квартал в центре города представляет собой «систему крыш» — дома расположены в упор друг к другу, со внутренними дворами, поэтому в большинстве случаев можно перелезть с крыши одного дома на другой – включая административные здания и даже режимные объекты. Открываются виды на Исаакиевский собор, часть Зимнего дворца, Петропавловскую крепость.

На крышах мы встретили несколько других групп, и, судя по разговорам наших организаторов с ними, общение у них носит напряженный характер. «Еще раз увижу тебя здесь с группой — встретишь меня», — говорит Вячеслав одному из них.

По словам Никиты, крыши поделены между приблизительно, по его оценкам, десятью компаниями, которые оказывают там экскурсионные услуги, проводят свидания, фотосессии и т. д. «На некоторых крышах стоит только высунуть голову, и сразу получаешь с ноги. Мы же пытаемся деликатно отстаивать свою точку. Ребята, которые сейчас пришли, это наши знакомые. Но здесь в принципе и так все знают друг друга, и общение при подобных встречах бывает напряженным. Мы просто не хотим, чтобы кто-то еще зарабатывал, водя сюда группы, так как это наш хлеб», — объясняет Никита.

«На этой крыше топай потише, у нас здесь неоднозначные отношения с жильцами», — говорит Никита. В будущем он хочет проложить по крышам специальные дорожки, по которым будет удобнее ходить и которые не создают столько шума. «Вот на это здание не заходите, — показывает Вячеслав крышу ближайшего к нам дома. — Это административный корпус. У нас нет разрешения по нему ходить. В центре встречаются также режимные объекты, на которые мы тоже не ступаем. В остальных случаях ни один закон не запрещает вылезать на крышу жилых зданий, поэтому мы здесь ничего не нарушаем».

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