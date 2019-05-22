Россия: прогулки по крышам Петербурга

Молодежь использует доступ на крыши для того, чтобы привнести в свою жизнь немного впечатлений.

В большинстве случаев выход на крышу возможен только через окно чердака, просунуться в которое можно только согнувшись. (Все фотографии Александра Аликина))

Молодежная традиция лазить по крышам Петербурга переросла в небольшой бизнес по проведению там экскурсий, свиданий и фотосессий. Основная клиентура — туристы.

Подобные вылазки не запрещены законом, но сочетаются с определенным напряжением в плане конкуренции. Крыши поделены между разными «фирмами», и каждый предприниматель в случае чего вынужден отстаивать «свою точку», иногда с применением силы.

Мы заходим в один из подъездов на Большой Морской улице, и Никита (имя изменено по его просьбе) просит группу вести себя тихо, пока мы поднимаемся на чердак. «Мы договариваемся с жильцами, ставим замки на выход на крышу, следим, чтобы прогулки проходили тихо и без происшествий. Многие собственники квартир реагируют адекватно, идут нам навстречу, позволяют вешать замки, но некоторые — возбуждаются и нападают с перцовым баллончиком», — объясняет он.

Выпускник Университета Герцена, Никита осенью 2018 года с товарищем из Политеха, Борисом, решил проводить платные экскурсии по крышам центральной части Петербурга и открыл для этого сайт PiteRoofs, через который набирает группы желающих. «Культура посещения крыш зародилась в 90-е годы, но тогда это были хаотичные прогулки молодежи с целью принять участие в чем-то необычном, посмотреть виды, выпить, полюбоваться на закат, — говорит Борис. — В какой-то момент [примерно в 2010 году] походы по крышам начали обретать регулярный и организованный характер. И сейчас в городе работают фирмы, которые проводят прогулки и зарабатывают на этом», — рассказывает Борис.

По его словам, 95% клиентов — приезжие, в том числе из Москвы. В столице есть аналогичные экскурсии, но, по мнению Бориса, в Петербурге это более развито — так исторически сложилось и тому способствует единообразие центра города, которого, как правило, нет в других городах.

После того как мы выбираемся из чердака на покатую крышу, гид Вячеслав рекомендует передвигаться медленно и держаться за провода. Угол наклона крыши недостаточно крутой, чтобы скользить к краю, но на участках, покрытых пылью, стоять почти невозможно — все же соскальзываешь вниз. У большинства крыш стоят ограждения по краям, так что, даже соскользнув к краю, упираешься в ограждение.

«Вы, наверное, заметили, что большинство домов в Центральном районе имеет примерно одну высоту, — обращается Вячеслав к группе. — Это связано с тем, что Екатерина II при строительстве города постановила, чтобы высота домов не превышала шпиль Зимнего дворца».

Почти каждый квартал в центре города представляет собой «систему крыш» — дома расположены в упор друг к другу, со внутренними дворами, поэтому в большинстве случаев можно перелезть с крыши одного дома на другой – включая административные здания и даже режимные объекты. Открываются виды на Исаакиевский собор, часть Зимнего дворца, Петропавловскую крепость.

На крышах мы встретили несколько других групп, и, судя по разговорам наших организаторов с ними, общение у них носит напряженный характер. «Еще раз увижу тебя здесь с группой — встретишь меня», — говорит Вячеслав одному из них.

По словам Никиты, крыши поделены между приблизительно, по его оценкам, десятью компаниями, которые оказывают там экскурсионные услуги, проводят свидания, фотосессии и т. д. «На некоторых крышах стоит только высунуть голову, и сразу получаешь с ноги. Мы же пытаемся деликатно отстаивать свою точку. Ребята, которые сейчас пришли, это наши знакомые. Но здесь в принципе и так все знают друг друга, и общение при подобных встречах бывает напряженным. Мы просто не хотим, чтобы кто-то еще зарабатывал, водя сюда группы, так как это наш хлеб», — объясняет Никита.

«На этой крыше топай потише, у нас здесь неоднозначные отношения с жильцами», — говорит Никита. В будущем он хочет проложить по крышам специальные дорожки, по которым будет удобнее ходить и которые не создают столько шума. «Вот на это здание не заходите, — показывает Вячеслав крышу ближайшего к нам дома. — Это административный корпус. У нас нет разрешения по нему ходить. В центре встречаются также режимные объекты, на которые мы тоже не ступаем. В остальных случаях ни один закон не запрещает вылезать на крышу жилых зданий, поэтому мы здесь ничего не нарушаем».