Россия: продолжается череда странных смертей менеджеров нефтегазовых компаний

9 мая была официально подтверждена смерть российского миллиардера Александра Субботина, ранее входившего в состав правления «Лукойла».

Обстоятельства его смерти весьма странные. По сообщению ТАСС, тело Субботина нашли в Подмосковье в подвале дома некоего Алексея Пиндюрина и «по факту его смерти возбуждено уголовное дело». В своем очень коротком сообщении по этому поводу кремлевское информационное агентство, однако, не преминуло упомянуть, что Пиндюрин якобы является «уроженцем Харькова».

По утверждению Пиндюрина, Субботин приехал к нему 8 мая «в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения» и затем умер. В СМИ также появилась другая версия: миллиардер якобы пришел к занимающемуся шаманством Пиндюрину полечиться от похмелья, и последний применил для этого чрезвычайно ядовитый жабий яд. Обе версии весьма туманные: в первом случае – помимо многого другого – неясно, что за наркотики Субботин якобы употреблял и по собственной ли воле, а также почему для него не вызвали своевременно скорую помощь, а вместо этого он оказался в подвале чужого дома. Во втором непонятно, зачем понадобилось лечить похмелье – не самый опасный из недугов – смертельно опасным ядом.

За последние несколько месяцев при вызывающих вопросы обстоятельствах умерли еще четыре человека, занимавших высокие посты в российских нефтегазовых компаниях.

В середине апреля были найдены тела Сергея Протосени, который ранее был главным бухгалтером и зампредом совета директоров газовой компании «Новатэк», и Владислава Аваева, ранее занимавшего должность вице-президента «Газпромбанка», а до этого работавшего в Госдуме и Управлении делами президента РФ. Оба инцидента почти как под копирку: они произошли с интервалом всего в один день и в обоих случаях мужчины якобы сначала убили своих жен и детей, а потом совершили самоубийство.

Ранее также сообщалось о смерти высокопоставленных управленцев «Газпрома» Александра Тюлякова и Леонида Шульмана – с интервалом в месяц, но в одном и том же месте: в поселке Ленинский под Петербургом, который считается вотчиной топ-менеджмента «Газпрома». Оба тоже якобы совершили самоубийство, описав причины в предсмертных записках. В своей записке Шульман, по сообщениям, объяснил решение покончить с жизнью перемолом ноги, а записку Тюлякова, умершего после Шульмана, вообще не стали обнародовать.

Все эти случаи вызвали много сомнений и вопросов, главный из которых – является ли эта череда странных смертей случайным совпадением?