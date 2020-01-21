Россия: проект целлюлозного завода на Волге вызвал протесты в трех регионах

В Вологодской, Ярославской и Костромской областях разгорается общественное недовольство планами строительства «крупнейшего и самого передового в Европе» целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища — искусственного озера на Волге. Протестующие и экологи считают, что предприятие сильно загрязнит водоемы и воздух.

Власти находящихся там регионов по-разному относятся к проекту, некоторые выступают резко против. Планирующая строительство компания отрицает критику, утверждая, что предприятие будет построено по новейшим европейским технологиям и практически не окажет негативного влияния на экологию. Противники строительства в это не верят, поскольку застройщик не раскрывает документов о проекте.

Протесты разгораются

Самые крупные протестные акции прошли в Рыбинске и Череповце, собрав, по данным организаторов, по несколько сотен человек. Меньшие по численности митинги состоялись в маленьких населенных пунктах, таких как Тутаев, Пошехонье, Брейтово. По словам организаторов протестной кампании, недовольных гораздо больше. К недовольству присоединились также активисты Костромской области.

«Мы собирали [в Рыбинске] "живые" подписи [под обращением к властям] в торговых центрах, магазинах, на заводах — почти 38 тыс. за две недели. Это 40% трудоспособного населения Рыбинска [по Росстату, 38%]. Люди очень активны: сами звонят и предлагают помощь. Общее количество подписей, которые мы собрали в Рыбинске, Ярославле и Тутаеве, — порядка 46 тысяч. В конце декабря мы направили их председателю правительства, в аппарат президента, в Госдуму и Совет федерации», — говорит депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев.

Онлайн-петицию за два месяца подписали более 10 тыс. человек (а еще одно аналогичное обращение — около 4 тыс.).

Однако федеральные власти, по всей видимости, пока не спешат вмешиваться. Обращение 3,1 тыс. тутаевцев к президенту РФ Владимиру Путину перенаправили в правительство Вологодской области, следует из ответа из администрации президента, копию которого опубликовала группа «Стоп ЦБК Тутаев» в соцсети «В контакте».

Планы строительства поссорили регионы

Строительство целлюлозного завода анонсировали шесть лет назад после закрытия целлюлозо-бумажного комбината на Байкале, который экологи считали одним из главных источников загрязнения озера (токсичные отходы от его деятельности не утилизированы до сих пор).

Известие встревожило общественность. Многие опасались, что, упразднив одно вредное предприятие, с которым десятилетиями сражались экологи, власти готовы дать добро на строительство другого, не менее опасного объекта.

По соглашению с Вологодской областью, один из крупнейших в мире производителей фанеры из березы, компания «Свеза», должна обеспечить работой 5 тыс. человек на стадии строительства и около 400 по ее завершении. Еще 7-8 тыс. вакансий должно появиться в смежных отраслях (транспорт, лесозаготовки и прочих). Регион рассчитывал получать от нового предприятия 2 млрд рублей налогов ежегодно, что составляло примерно 3% тогдашнего бюджета области. Мощность завода — 1,3 млн тонн в год, стоимость — $2,8 млрд.

В 2015-м губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил о проекте президенту Путину. Однако на фоне санкций, затронувших часть активов владельца компании «Среза», миллиардера Алексея Мордашова, и осложнивших российским компаниям доступ к кредитам на Западе, реализация идеи застопорилась.

О ней снова вспомнили в конце 2018 года. Тревогу поднял Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области, которая с трех сторон огибает Рыбинское водохранилище (где хотят строить комбинат). Строительство целлюлозного завода противоречит федеральному проекту «Оздоровление Волги», целью которого является уменьшение сброса сточных вод в реку втрое к 2024 году, следует из его обращения к президенту, опубликованного изданием «Яр новости».

«Остатки древесины, волокна целлюлозы, которые в виде мощного слоя органики накапливаются на дне водоемов [при работе целлюлозных комбинатов], подвергаются разложению. Как следствие, возникает нарушение водно-химического состава воды, что приводит к гибели растительности, животных… Выбросы вредных веществ в воздушное пространство вызывают гибель растительности и загрязнение прибрежных территорий», — говорится в письме.

Помимо этого, строительство завода подстегнет протестные настроения, которые, согласно примерам из прошлого, способны пошатнуть авторитет региональной власти, писал губернатор Миронов в своем обращении к бывшему тогда премьер-министром РФ Дмитрию Медведеву, утверждает издание.

Ярославская область, по проекту «Оздоровление Волги», должна получить из федерального бюджета не менее 7 млрд рублей.

«Эффективность использования этих средств может быть поставлена под вопрос. Получается, одной рукой мы очищаем Волгу, а другой загрязняем», — считает Олег Леонтьев.

«Свеза» не согласна с критикой, утверждая, что проект полезен и для экономики, и для экологии. Гендиректор компании Анатолий Фришман заявил в интервью «Ведомостям», что на изготовление целлюлозы пойдут отходы фанерного производства, сегодня пропадающие даром или сжигаемые в котельных.

В официально заявлении «Свезы», опубликованном в газете «Московский комсомолец», говорится, что все вопросы, связанные с воздействием завода на экологию, будут утверждаться Росприроднадзором и Главгосэкспертизой. Научная работа Института биологии внутренних вод РАН, сделанная по заказу «Свезы», делает вывод о незначительном воздействии на экологию, в частности в ней говорится, что сброс сточных вод не окажет негативного влияния на экосистему водоемов.

Кроме того, речь идет о строительстве целлюлозного завода, а не целлюлозно-бумажного комбината (как указывают протестующие и некоторые СМИ), подчеркивается в заявлении. Это значит, что цикл производства бумаги на нем будет отсутствовать, что уже само по себе предполагает «многократное снижение воздействия на экологию». Противников проекта компания обвиняет в «клевете» и называет их «популистами», которые занимаются «провокацией и манипуляцией общественным мнением». Наконец, проект завода еще разрабатывается, а окончательное решение о стройке не принято, говорится в тексте.

Стратегия развития лесного комплекса РФ, на которую ссылается «Свеза», предполагает, что растущий спрос на целлюлозу за границей, особенно в Китае, позволяет увеличить ее производство в России на 13 млн тонн к 2030 году (с 8,2 млн тонн в 2016 году, или на 137%). Однако этому мешает нехватка мощностей.

Одним из регионов, перспективных с точки зрения развития целлюлозной промышленности, является Вологодская область, утверждается в стратегии.

В письме Алексея Мордашова премьер-министру, которое опубликовал телеграм-канал «Зеленый змий», бизнесмен просит включить целлюлозный завод в «корпоративную программу повышения конкурентоспособности» (одна из программ поддержки экспортеров), которая является частью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Этот нацпроект предполагает увеличение экспорта продукции лесопромышленного комплекса в 1,5 раза к 2024 году. Включение завода в программу позволит компании получать льготные кредиты и другую поддержку от государства.

Таким образом, помимо экологического аспекта, вокруг которого концентрируется полемика по поводу планов строительства завода, существует еще фактор получения господдержки разными сторонами конфликта. «Свеза» хочет получить льготы по программе поддержки экспортеров, а правительство Ярославской области, выступающее против строительства завода, — финансирование по госпрограмме «Оздоровление Волги».

«Группы [элиты] борются за влияние и ресурсы, а интересы населения отодвигаются на второй план», — говорит член совета Вологодского отделения «Общественно-экологического контроля России» (ОЭКР) Геннадий Васильев.

Чем опасно производство целлюлозы

Целлюлозно-бумажные и целлюлозные предприятия оказывают «значительное негативное воздействие на окружающую среду», гласит правительственное постановление. Согласно Национальному стандарту производства целлюлозы, вклад этого вида промышленности в загрязнение водоемов и атмосферы в 2012 году оценивался в 6% и 2% загрязнений всей обрабатывающей промышленности соответственно. И хотя некоторые ЦБК (например, Архангельский) делают успехи в сфере внедрения экологичных технологий, менее передовые заводы по-прежнему значительно загрязняют воздух и воду.

Так, желтый снег и мор птиц в карельском городе Сегежа связывают с деятельностью местного целлюлозного комбината. В конце ноября на реке Сухоне (Вологодская область) появился черный лед, который связывают с работой расположенных рядом предприятий — ЦБК и лесоперерабатывающего предприятия.

В 2015 году «Свеза» оценила воздействие будущего завода на окружающую среду. Согласно корпоративному документу, предприятие должно было ежегодно выбрасывать в атмосферу 7,1 тыс. тонн загрязняющих веществ 18 видов, в числе которых — бензапирен, сероводород, диоксид серы, аммиак.

По той же оценке, сточные воды объемом 28,6 тыс. кубометров в год (не считая коммунальных) должны были содержать такие вещества, как метанол и фенолы.

Столкнувшись с критикой, «Свеза» переработала проект и заново оценила его воздействие на экологию. В конце 2019 года новый документ поступил в Минприроды, однако его текст пока недоступен для общественности, говорит Геннадий Васильев.

Чего опасаются общественники

Строительство завода может усугубить экологические проблемы Вологодчины и сопредельных областей. Воздух в Череповце, рядом с которым собираются строить предприятие, по данным комитета охраны окружающей среды мэрии города, сильно загрязнен, что связывают в том числе с выбросами расположенного там металлургического комбината, входящего в «Северсталь» (также принадлежит Алексею Мордашову).

Рыбинское водохранилище (которое, по мнению некоторых экспертов, является экологической проблемой само по себе) и так находится под «мощным влиянием промышленных, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных сточных вод», говорится в исследовании Вологодского госунирситета.

Кроме того, производство целлюлозы грозит усилить вырубку вологодских лесов, площади которых и без того сокращаются в связи с лесозаготовками.

«Чтобы производить целлюлозу, нужны не отходы [фанерного производства], а лиственная и хвойная древесина… Если для фанеры основным сырьем является береза, то для целлюлозы годится и менее востребованная осина, ольха… Заявлена потребность в 5 млн кубических метров древесины [ежегодно], и эта потребность должна быть покрыта за счет вырубки [леса] на тысячах гектаров», — убежден Геннадий Васильев.

При производстве целлюлозы образуется черный щелок, который зачастую сжигается, в результате чего выделяются токсичные газы, а отвалы коры, образующиеся при обработке древесины, могут привести к пожарам. Завод окажет не только местное, но и трансграничное воздействие на экологию, считает Васильев.

«Свеза» отстаивает противоположное мнение, заявляя о незначительном воздействии на экологию. Компания ссылается на передовой опыт финских производителей целлюлозы, чьи технологии, как утверждают в фирме, почти не оказывают воздействия на окружающую среду. «Свеза» действительно закупает лесопромышленное оборудование в Финляндии, в том числе для сокращения стоков своих предприятий.

Однако, как заявлял заместитель губернатора Ярославской области, пишет «Регнум» (имя чиновника не указано), даже если завод на Вологодчине будет построен по западным образцам (что вполне вероятно, поскольку в России нет производителей оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности), это еще не гарантирует его безопасность.

«Мы верим, что можно построить экологически безопасный целлюлозный комбинат. Если он будет построен по финскому проекту, финнами и в Финляндии», — приводит издание слова чиновника.

Чистоте целлюлозного производства в Финляндии способствует прозрачная для граждан система мониторинга вредных выбросов, отмечал в этой же публикации эколог Игорь Шкрадюк.

В России же институт общественных экологических инспекторов остается на бумаге, государственный природоохранный надзор не всегда эффективен, а информация об объемах загрязнения зачастую скрывается от общественности под предлогом коммерческой тайны.

Заводу ищут место

Изначально предполагалось, что под завод выделят землю на территории Судского сельского поселения (группа деревень в Череповецком районе на берегу Рыбинского водохранилища).

До 2014 года в этой курортной местности действовали база отдыха «Рощино» и детский лагерь «Орленок», принадлежавшие «Северстали». Их закрытие связывали с проектом по строительству целлюлозного завода.

Как сообщало издание Newsvo, ссылаясь на документ областного департамента дорожного хозяйства, подъездные пути к будущему предприятию должны были начать строить в 2020 году. Впоследствии правительственный документ был удален, пишет издание.

Возможно, это связано с тем, что в декабре 2019 года Минприроды рекомендовало «Свезе» найти другие варианты размещения завода, так как участок водохранилища Судского поселения и так слишком загрязнен, к тому же проект противоречит «Оздоровлению Волги». Ранее к похожим выводам пришло Федеральное агентство по водным ресурсам, рекомендовавшее перенести стройку в район города Сокол на реке Сухоне, впадающей Северную Двину.

Противников проекта это предложение не устраивает. В Соколе уже есть два старых ЦБК (Сокольский и Сухонский). Реку Сухону вологодские метеорологи характеризуют как «грязную», а один из ее притоков (реку Пельшму, куда сливает отходы Сокольский ЦБК), — как «экстремально грязный».

Как сообщили в пресс-службе компании «Свеза», впоследствии Росводресурсы дезавуировали свое предложение (по переносу стройки), высказав мнение, что река Сухона и так испытывает максимальную антропогенную нагрузку. На вопрос о том, ищет ли компания альтернативные варианты размещения завода, в «Свезе» не ответили. Согласно последним данным, завод хотят строить рядом с хутором Рощино Вологодской области, который входит в Судское сельское поселение.

Судьба проекта под вопросом

В середине октября 2019 года о намерении вложиться в стройку заявили Российский фонд прямых инвестиций и Mubadala Investment Company из ОАЭ.

За день до этого несколько телеграм-каналов распространили инсайдерскую информацию о том, что строительство целлюлозного завода на Вологодчине якобы отменено из-за опасений социального взрыва.

Тогда же один из противников целлюлозного завода, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, сообшил, что обсуждение проекта сняли с повестки дня правительственной комиссии по реализации нацпроектов (что, впрочем, еще не означает, что от него отказались).

Возможно, противоречивые сигналы свидетельствуют о колебаниях в верхах. Но не исключено, что слухи распространяются, чтобы дезориентировать протестующих.

«Пока никто не утверждает, что завод будут строить или что проект отменен. "Свеза" не дает документов. Это им выгодно, так как позволяет говорить, что мы лишь кричим. Нам говорят: дождитесь апреля, когда будет проведена оценка [воздействия проекта на окружающую среду]», — говорит рыбинский депутат Олег Леонтьев.

Общественники рассчитывают, что остановить лесопромышленников помогут публичные слушания, которые обязательно проводятся в преддверии утверждения проекта. Еще в 2015 году подобные слушания (первоначального варианта завода) состоялись в Судском сельском поселении. По словам Геннадия Васильева, на них не допустили большую часть местных жителей и активистов, приехавших из других регионов.

Однако в минувшем сентябре суд обязал «Свезу» обсудить проект не только с вологодскими сельчанами, но и с жителями Ярославской области, где на стороне компании может не оказаться административного ресурса, поскольку власти региона выступают против проекта.

В теории того же могут потребовать жители Тверской области (к которой относится часть Рыбинского водохранилища), и даже соседние государства, согласно ратифицированной Россией Конвенции Эспо, считает Васильев (соседними странами являются Финляндия, Эстония, Латвия).

О том, что поддержка целлюлозного проекта региональными властями зависит от исхода госэкспертиз и публичных слушаний, заявил и вологодский губернатор Олег Кувшинников в интервью порталу Gorodche.ru.

«Сейчас, после Нового года, ожидаем активизацию [борьбы]. Проект протолкнут на государственную экологическую экспертизу. И тут нам, общественникам, нужно быть наготове», — говорит Васильев.