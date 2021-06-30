Россия: пропаганда влияет на восприятие народом врагов и друзей

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин на встрече в июне 2021 года. (Фото: Kremlin.ru)

Часть первая. См. часть вторую здесь.

Последний рейтинг «врагов» России подчеркивает мощь государственной пропаганды в формировании общественного мнения. Во главе списка, опубликованного известным российским социологическим агентством, стоят обычные подозреваемые – США, Украина и Великобритания. Но в первую десятку «врагов» также вошла Чешская Республика, в начале 2021 года ставшая мишенью российской кампании по дезинформации.

«Левада-центр», самая уважаемая на мировой арене из российских организаций по изучению общественного мнения, в середине июня опубликовала свой ежегодный рейтинг стран, рассматриваемых населением как дружественные и/или враждебные по отношению к России. Список был составлен на основе опроса, проведенного в мае 2021 года.

Соединенные Штаты по-прежнему прочно удерживают в умах россиян позицию главного врага РФ: две трети опрошенных назвали их недружественным государством. Второе место заняла Украина: 40 процентов респондентов назвали Киев врагом. На третьем месте закрепилась Великобритания, которую посчитали недругом 28 процентов опрошенных «Левадой».

Среди прочих постоянных «злодеев» – страны Балтии, Польша и Грузия. Между тем Германия отличилась тем, что попала одновременно в топ-10 врагов и топ-10 друзей. Единственным новичком в списке врагов стала Чехия, дебютировавшая на девятой позиции.

На первый взгляд включение Праги в список врагов кажется удивительным. В верхних строках таблицы врагов она оказалась в результате произошедшего в середине апреля скандала, связанного со взрывом на складе оружия в 2014 году на востоке Чехии, неподалеку от границы со Словакией. Взрыв произошел в период обострения военного противостояния между Россией и Украиной.

Причина взрыва оставалась загадкой до 17 апреля 2021 года, когда чешские власти заявили о наличии у них веских доказательств того, что ответственность за взрыв несут агенты российской военной разведки, действия которых в Праге назвали «государственным терроризмом». Россия, судя по всему, посчитала, что оружие было предназначено для украинских военных.

В ответ на заявление Праги Россия, по словам одного чешского политолога, «утопила» Чешскую Республику в дезинформации, распространяя множество теорий заговора, призванных отвлечь внимание от роли РФ в инциденте. Хотя эта кампания по дезинформации, похоже, не оказала особого влияния на общественное мнение в Чехии, она значительно изменила мнение российского общества, настроив его против Праги.

Российский дезинформационный блиц был развернут в конце апреля, всего за пять недель до опроса «Левада-центра». Но за этот короткий период негативное отношение к Чешской Республике выросло с 2 процентов респондентов в опросе «Левады» в 2020 году до 9 процентов в 2021-м.

Аналогичная картина наблюдается и в отношении россиян к Великобритании. В 2000-х годах, согласно данным «Левады», процент россиян, считавших эту страну врагом, исчислялся однозначными числами. Цифра поползла вверх в 2014 году, на фоне вторжения России в Крым и начала российско-украинского противостояния. Но самый резкий рост произошел в 2018 году, после того, как британское правительство пришло к выводу, что ответственность за попытку убийства бывшего российского шпиона на британской территории несут агенты российской военной разведки.

Как и в случае с Чехией в 2021 году, разоблачение причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии побудило Кремль развернуть масштабную кампанию по дезинформации. В государственных средствах массовой информации зазвучали утверждения, что отравление было инсценировано британскими официальными лицами с целью опорочить Россию.

В результате российском властям удалось кардинально изменить отношение россиян к Великобритании. В рамках одного из опросов, проведенных «Левадой» в 2018 году, только 3 процента опрошенных россиян высказали мнение, что ответственность за отравление Скрипалей несет Москва, а 28 процентов повторили рефрен официальной пропаганды о том, что все это – грязные уловки Лондона. Неудивительно, что в том же году процент опрошенных, считавших Великобританию врагом, вырос до почти 40 процентов (в 2017 году он находился на уровне 14 процентов).

Список друзей России, согласно опросу «Левады» в июне 2021 года, в целом не содержал никаких сюрпризов: первое место заняла Беларусь, за ней расположились Китай и Казахстан. Кроме того, в десятку лучших друзей России вошли Армения, Азербайджан и Кыргызстан, а также Куба, Сирия, Индия и Германия.