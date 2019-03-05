Россия: протестные настроения растут

Эксперты ждут роста протестных настроений в России из-за ухудшения социально-экономического положения и усталости людей от сложившейся ситуации. Доверие граждан к правительству и президенту падает, эйфория от решения «крымского вопроса» исчерпала себя, растет количество людей, готовых лично принять участие в акциях протеста.

То, как в дальнейшем будут развиваться протестные настроения, во многом зависит от реакции властей на недовольство граждан, отмечают эксперты.

Рейтинги падают, недовольство растет

Рейтинги правительства и президента бьют негативные рекорды. Согласно исследованиям «Левада-центра», за отставку действующего правительства в декабре 2018 года высказывались 53% россиян, а в феврале 2019-го недовольных его работой было уже 59%. Большинство респондентов считают, что оно не может справиться с ростом цен и падением уровня доходов населения.

Рейтинг Владимира Путина резко упал после начала нового срока: количество людей, которые не одобряют действия президента, согласно февральскому мониторингу «Левада-центра», увеличилось с 17% до 35%. Так низко этот показатель падал только во времена «Болотных протестов» 2011-2013 годов. В ноябре россияне заявили, что именно президент несет наибольшую ответственность за проблемы в стране — 55% опрошенных. На правительство возложили ответственность 37%.

Кроме того, в феврале число людей, считающих, что Россия движется в неправильном направлении, возросло до 46%, что является самым высоком показателем за последние 12 лет (сейчас лишь 45% граждан считают, что страна в целом на правильном пути).

На фоне роста недовольства властью усиливаются и протестные настроения, это фиксируют все крупные социологические агентства.

По данным мониторинга ВЦИОМ, подъем протестного потенциала наблюдался летом 2018 года после объявления пенсионной реформы. К концу года протестные настроения пришли к средним значениям за последние годы. В феврале 2019 года считали возможными протесты 29% опрошенных, считали их маловероятными — 64%. При этом личный протестный потенциал — возможность непосредственного участия в различных акциях — находится немного выше среднего уровня: 28% людей уже готовы выйти на улицы (годом ранее — 16%).

Согласно опросу Фонда общественного мнения, в январе 2019 года до 70% людей приходилось слышать критику власти от своих знакомых, что является самым высоким показателем за последние два года. В феврале на вопрос, вызывали ли у вас недовольство действия властей, положительно ответили 52%, отрицательно — 41%.

Комитет гражданских инициатив (КГИ), созданный политиком Алексеем Кудриным (сейчас — глава Счетной палаты), в октябре 2018 года представил доклад «Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия». Авторы исследования отмечают, что россияне в большей степени поддерживают внешнюю политику власти, в меньшей — внутреннюю.

При этом 80-90% респондентов хотят перемен. «Это огромные цифры, особенно если учесть, что долгое время после катаклизмов 1990-х годов население предпочитало стабильность переменам и стремилось избегать рисков», — говорится в докладе. По наблюдению специалистов КГИ, в мае 2018 года число предъявляющих запрос на перемены вышло за рамки малоимущих слоев и охватило средние слои населения.

Среди других изменений в общественном сознании авторы доклада отметили, что снизились надежды на помощь власти: 94% респондентов заявили, что не полагаются больше на государство, а полагаются только на себя. Еще один тренд: надежда на сильную власть, характерная для 2000-х, сменилась запросом на справедливость.

Почему люди выходят на улицы

По данным исследования Центра экономических и политических реформ, в течение 2018 года в России резко выросло число уличных акций. За год — с октября 2017 по октябрь 2018 года — эксперты насчитали 2526 протестных мероприятий. Подавляющее большинство акций было связано с различными социально-экономическими причинами (74%), при этом недовольство пенсионной реформой стало поводом для 46,5% выступлений.

В 7,3% случаев протестовали в связи с экологическими проблемами, причем в 3,5% случаев это были «мусорные протесты» (из-за недовольства населения мусорными полигонами и мусоросжигательными заводами). Также 7% протестных акций организованы обманутыми дольщиками, 4,9% оказались трудовыми протестами (чаще всего они связаны с невыплатой зарплат). Остальные протесты были связаны с ростом цен на бензин (1,2%), с недовольством системой «Платон» по сбору денег за проезд грузовиков по федеральным трассам (0,5%). В основном акции носили малочисленный характер: только 12% из них собрали больше 500 человек.

«На данный момент основными протестными темами являются локальные проблемы: мусорная реформа, загрязнение воздуха, задержки зарплат. Широкие массы не готовы выходить на улицу по федеральным повесткам и основная причина — отсутствие региональных лидеров, которое произошло из-за деградации политических партий и преследований активистов», — сказал Eurasianet.org Денис Ибрагимов, координатор челябинского отделения российского движения «Открытая Россия».

«Основные претензии населения к местной и региональной власти заключаются в том, что, по их мнению, власть не обращает должного внимания на проблемы жителей сел, деревень и городов, а также приходится долго и упорно требовать от администраций выполнения их прямых обязанностей. Это порождает настроения, связанные с ожиданием полной или частичной замены представителей политической элиты в регионе», — пишут в своем докладе специалисты Института региональной экспертизы.

Политолог Николай Миронов в интервью РБК отметил, что в России действуют серьезные уголовные запреты на массовые акции и поддерживаемый пропагандой страх народа перед дестабилизацией и распадом страны. Это снижает риски митингов даже при высоком градусе недовольства, считает он.

Судя по всему, пока что недовольство общества больше выражается в протестных голосованиях, чем непосредственно в манифестациях. «Сегодня уже есть примеры, когда протестная повестка приводила к победе на региональных выборах "технических" кандидатов. Это говорит о том, что население готово голосовать фактически за любого кандидата, способного агрегировать протестные настроения, а зачастую — просто против власти», — говорится в докладе Института региональной экспертизы. В 2018 году примерами такого типа протеста стали Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область.

Ждать ли взрыва

В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего роста протестных настроений в обществе, считают в Институте региональной экспертизы. Это связано с ухудшающейся социально-экономической обстановкой и с тем, что значительная часть общество устала от доминирования нынешней политической элиты.

При этом организующую роль для уличных акций могут сыграть социальные сети. «Любое недовольство и конфликтная ситуация, связанные с тем или иным чрезвычайным происшествием, моментально могут привести к мобилизации 2-3 тысяч протестующих. Это показала ситуация в Кемерово 25 марта [2018 года] или ситуации вокруг мусорных полигонов в Московской области. И таких ситуаций может быть одновременно несколько на территории одного региона», — говорится в докладе института.

«По опыту 2005-го и 2011–2012 годов мы знаем, что массовые протесты происходят, когда число критиков власти, в том числе президента, приближается к половине населения, а большинство считает, что страна движется в тупик, — сказал РБК социолог «Левада-центра» Денис Волков. — Сегодня мы вплотную приближаемся к этим показателям».

Президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров также прогнозирует увеличение числа акций протеста различных групп населения. «Нынешний год начался с беспрецедентного роста цен. В течение этого года ситуация не изменится: рост цен будет продолжаться, а экономическая обстановка — ухудшаться. Естественно, что протестные настроения будут расти. При этом рост цен на жизнь будет не единственным, но основным фактором недовольства», — сказал Георгий Федоров агентству «Росбалт».

«Экономический кризис в России не прекратился, а снижение доходов населения продолжается уже четвертый год подряд. Уже сейчас заметно, что большая часть россиян готова к переменам, — говорит Денис Ибрагимов. — Недовольство политикой будет нарастать, а рейтинг власти падать».

Радикализация протеста во многом будет зависеть от тех мер, которые предпримет федеральная и региональная власть, отмечают в Институте региональной экспертизы: «С высокой степенью достоверности можно говорить о том, что "закручивание гаек" приведет к росту протестного движения и постепенной трансформации социально-экономических требований в политические».