Россия: прошли акции с требованием освободить Навального

По всей России прошли акции с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в страну. По сообщениям, число задержанных на митингах достигает 3 тысяч.

Информация о числе участников акций разнится, но очевидно, что это одна из самых крупных волн протестов за последние годы. Согласно данным МВД РФ, в Москве на митинги собрались около 4 тысяч человек, по оценке «Рейтер» – минимум 40 тысяч только в центре города. Издание «Форпост» сообщило, что в Санкт-Петербурге на манифестацию собрались около 10 тысяч человек. Также поступают сообщения о сотнях и тысячах участников акций в других городах по всей стране.

На митингах произошли столкновения с полицией. По данным мониторингового проекта «ОВД-инфо», было задержано свыше 3 тысяч человек в порядка 100 городах РФ, включая супругу Навального. Некоторые из сторонников Навального были задержаны заранее. На момент публикации данного материала на сайте МВД никакой информации о задержаниях 23 февраля не было.

Кремль пока никак не прокомментировал ситуацию.

Самой заметной официальной реакцией властей стали объявления о возбуждении уголовных дел и заявление МИДа.

В частности, об инициировании уголовных дел заявили отделения Следственного комитета по Москве и Санкт-Петербургу. Также появились сообщения о схожих мерах, принятых в ряде других городов.

МИД РФ назвал акции «лицемерно объявляемыми мирным протестом», и обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела России и «стимулировании» протестов, в том числе (ранее) за обычную для дипмиссий в подобных случаях публикацию на сайте посольства, в котором оно рекомендовало американским гражданам в целях безопасности держаться подальше от возможных акций.

Тем временем 23 января действительно поступила реакция со стороны иностранных дипломатов. В частности, с осуждением задержаний и применения жестких методов выступили посольства США и Великобритании, а также главный дипломат Евросоюза.

В команде Навального также указали на применение насилия и «жёсткие задержания», пообещав новые акции.

Навальный был задержан в Москве 18 января при прохождении пограничного контроля по возвращении из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления, в котором обвиняет российские власти. Химкинский городской суд немедленно постановил продлить его арест до 15 февраля. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Адвокаты Навального аргументируют, что его лишили свободы по статье, «которая просто неприменима к нему», а также что было допущего множество других нарушений.

Вскоре после возвращения Навального его командой было опубликовано видео «Дворец Путина. История самой большой взятки», в котором также содержался призыв собраться на митинги 23 января. За четыре дня видео собрало в YouTube рекордные 75 миллионов просмотров и почти 1,5 миллиона комментариев. В Кремле содержание видео назвали «враньем» и «качественной клюквой».

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