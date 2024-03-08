Россия проявила себя по-разному

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Как бы ни старались пропагандисты и социологи нарисовать всенародную поддержку президенту РФ Владимиру Путину в преддверии выборов 17 марта, кадры из России ясно показывают: общество отнюдь не так однородно, как хотелось бы Кремлю. Одной из мощнейших демонстраций наличия в стране несогласных с политикой бессменного главы государства стали похороны оппозиционера Алексея Навального, убитого в далекой заполярной тюрьме 16 февраля. Причем прощание с политиком не ограничилось одним лишь погребением 1 марта на Борисовском кладбище: десятки тысяч людей всю неделю несли цветы к могиле Навального, несмотря на угрозу репрессий. В Кремле официально старались сделать вид, что ничего не происходит, а на деле явно нервничали и попытались создать «эффект толпы» и для президента, разъезжающего по регионам. Однако жидкая очередь из приветствующих живого «вождя» не выдерживала никаких сравнений с той массой людей, пришедших к погибшему лидеру оппозиции.

Они не боялись

Смерть Алексея Навального, которую, учитывая все обстоятельства его заключения в тюрьме, в любом случае сложно считать чем-то кроме убийства, стала очередным подтверждением того факта, что в России остается немало людей, открыто несогласных с политикой Путина, развязавшего больше двух лет назад войну против Украины и фактически установившего в стране диктатуру. Еще 16 февраля, когда власти объявили о смерти оппозиционера, по всей стране начали возникать стихийные мемориалы в честь политика. При этом после кампании несостоявшегося по решению Центризбиркома антивоенного кандидата Бориса Надеждина, когда люди выстраивались в очереди поставить подпись, по сути, против войны, в Кремле долгое время никак не могли решить, что же делать с телом погибшего политика, вероятно, понимая, что из похорон Навального может выйти мощная антипутинская демонстрация.

Спустя неделю шантажа и давления тело Навального все-таки выдали его матери. Однако на этом власти не прекратили чинить препятствия, запрещая ритуальным агентствам заниматься похоронами политика, а различным площадкам предоставлять залы для гражданской панихиды. В итоге 1 марта похороны оппозиционера все-таки состоялись, хотя даже в этот день морг по каким-то необъяснимым причинам задержался с выдачей тела родственникам. На прощание в храме «Утоли моя печали» возле Борисовского кладбища почти никого не пустили, однако это не помешало десяткам тысяч людей в этот день отстоять многочасовые очереди, чтобы возложить цветы, фотографии, записки и даже желтую уточку – «героиню» фильма Навального «Он вам не Димон» о коррупционере и по совместительству бывшем президенте РФ Дмитрии Медведеве.

По данным «Медиазоны», проститься с Навальным на Борисовское кладбище пришли не менее 27 тыс. россиян. Речь идет о минимальной цифре, поскольку учитывает только приехавших к месту похорон на метро. К тому же люди несли цветы на могилу оппозиционера несколько дней, а в какой-то момент цветов стало так много, что за огромным «курганом» скрылся даже крест. При этом мемориалы в память о политике в эти дни продолжали стихийно возникать по всей стране.

Примечательно, что среди людей, которые, несмотря на угрозы репрессий и звание «экстремиста» у оппозиционера, шли и шли к могиле, были граждане совершенно разных возрастов, включая пенсионеров, которых принято считать ядерным электоратом Путина.

Многие в эти дни вспоминали принцип, которого придерживался оппозиционер: не бояться самому и призывать других тоже не бояться. И они – те, кто приходили на Борисовское кладбище, – не боялись. В какой-то момент похороны даже переросли в антивоенный протест. И тот факт, что огромная толпа скандировала «Нет войне!» в столице России, где за подобные вещи людей бросают тюрьмы, обескураживал. Впечатлились даже послы иностранных государств, которые также пришли на кладбище проститься с политиком. «Меня глубоко тронуло участие стольких людей в Москве. Сегодня мы увидели другую, человечную Россию, которая существует и жаждет свободы и мира», – сказал посол Германии в РФ Александр Ламбсдорф.

«Нужно было немало смелости, чтобы пойти попрощаться с Алексеем Навальным. Тысячи россиян обнаружили ее в себе», – отметил и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пожалуй, единственным, кто в эти дни старался не замечать происходящего в Москве, был Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого с 16 февраля то и дело просили прокомментировать смерть Навального, заявил 4 марта: «Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что больше нам сказать нечего».

Он боится

Тем не менее третье проявление массового протеста с начала года (включая сбор подписей за Надеждина и реакцию на убийство Навального 16 февраля) в Кремле все-таки заметили. Во-первых, для сотен людей почти сразу начали наступать последствия, а некоторым, судя по всему, даже грозит тюрьма. Во-вторых, как выяснило «Агентство», после похорон Навального власти начали в два раза чаще рассказывать школьникам и студентам о «вреде митингов», пичкая молодежь «профилактическими беседами».

В-третьих, власти, кажется, тоже впечатлились масштабом похорон Навального и, как отметила журналистка Фарида Рустамова, принялись «усиленно демонстрировать “всенародную любовь” к Путину; мол, на самом деле россияне любят его, а не Навального». Вождя «русского мира» отправили в поездку по регионам, где его целовали бабушки и пытались в прямом смысле потрогать, конечно же, «случайные» граждане. В Ставрополе вдоль движения кортежа президента даже выстроили страждущих узреть нацлидера, однако на фоне огромных очередей, стоявших несколько дней на Борисовское кладбище, согнанная Кремлем массовка для живого главы государства выглядела несколько жалко.

Не добавляли уверенности в том, что Путин действительно всенародно любим, и меры, предпринятые службами безопасности во время его поездки в Краснодар. Там в радиусе 10 километров от Дворца самбо, на открытие которого приехал президент, глушили мобильную связь и отключали интернет. Краснодарцам также запретили передвигаться пешком и попросили реже пользоваться лифтами, так как в случае поломки до диспетчера из-за отсутствия связи не дозвониться. И здесь, конечно, возникает вопрос: отчего так охранять президента, в котором, по оценкам кремлевских социологов, души не чает подавляющее большинство населения.

В условиях репрессий и цензуры опросы фиксируют готовность 80% электората проголосовать на грядущих выборах за Путина. Но если это действительно так, то, спрашивается, зачем Кремль атакует бюджетников и сотрудников различных предприятий требованиями идти на выборы и голосовать за и без того столь популярного политика. Как сообщили СМИ, требование поддержать нацлидера голосом поступило к работникам сразу нескольких нефтегазовых компаний, которым за неисполнение приказа пригрозили «санкциями».

Кроме того, бюджетников заставляют скачивать приложение партии «Единая Россия» под названием «ГЕО-СМС», с помощью которого власти собираются проконтролировать геолокацию установивших его граждан во время выборов. Правозащитники напоминают, что такие требования нарушают закон, запрещающий принуждать людей к выборам, однако в стране, где нормы давно превратились в бумажки для обслуживания путинского режима, вряд ли помогут какие-то жалобы в ЦИК, прокуратуру или трудовую инспекцию. Впрочем, чего еще ждать от «партии жуликов и воров», как много лет назад окрестили «Единую Россию».

При этом народная поддержка Путина столь «высока», что, как выяснила «Медуза», сотрудники государственных компаний начали посылать по известному адресу «политруков», донимающих людей требованиями пойти проголосовать за Путина и привести на участки друзей и родственников. По признанию политтехнолога, работающего с администрацией президента, в прежние годы принуждение к участию в выборах не наталкивалось на сложности, однако сейчас это впервые стало для Кремля проблемой.

А страшно должно быть всем

Впрочем, возможно, играет роль и усталость населения от войны и связанной с ней социально-экономической деградацией в стране.

Развязавший войну Путин, очевидно, не планирует ее заканчивать. По данным издания «Верстка», пообщавшегося с чиновниками и политиками, представители режима не верят, что без ухода Путина боевые действия в принципе могут прекратиться, и прогнозируют еще годы кровопролития. Это же подтверждает и продолжающаяся вербовка граждан в армию. В настоящий момент власти пытаются выполнить план по набору контрактников для пополнения поредевших оккупационных рядов с помощью должников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Учитывая, что в «процветающей» России около 8 млн должников по ЖКХ, а общая задолженность на конец марта 2023 года составляла 900 млрд рублей, то путинским вербовщикам есть, где развернуться.

Резко усилилась пропаганда войны против Украины в школах и вузах. По подсчетам «Русской службы Би-би-си», в феврале 2024 года в сотнях образовательных учреждений как минимум в сорока регионах РФ прошли встречи школьников и студентов с участниками «специальной военной операции». При этом люди, из которых Путин обещал сформировать «новую элиту» России, зачастую не называли подневольным слушателям своих имен и скрывали лица под масками. И это, конечно, удивляет, ведь должна же знать страна своих «героев…»

Не отстают и депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов – известные «законодатели норм», которые внесли в Госдуму законопроект об освобождении от ответственности значительной части осужденных и обвиняемых, если те решат добровольно поехать повоевать в Украину. По словам юристов, фактически речь идет о разрешении гражданам совершать преступления без наказания. Не останавливает российских политиков от подобных идей даже растущее количество случаев убийств и насилия со стороны вернувшихся с войны бойцов, в том числе тех, кто попал на фронт из тюрьмы и благодаря этому смог выйти на свободу.

Наконец, в администрации президента в очередной раз подтвердили, что мобилизованных осенью 2022 года не отпустят домой до завершения войны.

К таким мерам властей, вероятно, толкает острая нехватка живой силы для реализации дальнейших планов по оккупации Украины. По данным Минобороны Великобритании, за два года войны РФ потеряла убитыми и ранеными по меньшей мере 355 тыс. солдат и офицеров, а за последние месяцы число погибших бойцов в день неуклонно росло.

Что же касается социально-экономической ситуации, то она, как повелось при Путине, снова выходит двоякая, а точнее – благоприятная и многообещающая, если верить Кремлю, и деградирующая, если хоть немного приглядеться к цифрам. Хит-парад манипуляций возглавила новость от Росстата о снижении уровня бедности в РФ до 9,3% от численности населения по итогам 2023 года или до 13,5 млн человек. По данным ведомства, категория «официально бедные» за год уменьшилась на 800 тыс. человек. Таким образом, всего спустя неделю после послания Путина Федеральному Собранию, в котором тот обещал сократить бедность в России до 7%, стараниями кремлевских счетоводов страна обновила исторический минимум по этому показателю, достигнутый ранее в 2022 году. Находящиеся внутри РФ эксперты объясняют такой успех ростом ВВП на 3,6%, увеличением зарплат и выплатами семьям с детьми из бюджета. Однако в реальности столь приятные Кремлю показатели вызваны манипулятивной и измененной методикой расчета Росстатом бедности, которая на деле может достигать 30% от населения.

Однако самое удивительное заключается в том, что даже «ловкость рук» Росстата не помогла Путину сдержать обещание, которое он давал в 2018 году, выдвигаясь на четвертый срок, а именно: снизить бедность до 6,6% к 2024 году. Тем самым ведомство фактически констатировало, что Путин снова обманул россиян.