Россия: Путин может остаться президентом до 2036 года

Президент Владимир Путин выступает 10 марта с речью в Госдуме, в которой он, в частности, затронул вопрос обнуления своих сроков. (Фото: Kremlin.ru)

Госдума РФ 10 марта приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Текст законопроекта включает положение, обнуляющее прежние сроки президента Владимира Путина и дающее ему возможность баллотироваться еще на два срока, что позволит российскому лидеру остаться во главе государства до 2036 года.

Выступая в Госдуме за несколько часов до принятия законопроекта, Путин назвал свое участие в будущих выборах «возможным», «если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут “да” в ходе общероссийского голосования» и «если Конституционный Суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона, Конституции».

В качестве обоснования подобного шага Путин упомянул внешние и внутренние угрозы России, а также то, что подобное уже происходило в других странах. Схожие примеры действительно имеются: маневр с обнулением прежних сроков в результате принятия поправок к Конституции применил покойный президент Узбекистана Ислам Каримов, которому подобные поправки и референдумы позволили оставаться у власти до конца своих дней.

Путин начал публично рассуждать о возможности обнуления своих сроков еще несколько дней назад. Затем депутат Валентина Терешкова внесла соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, и законодательный орган в течение нескольких часов принял его большинством голосов, а потом в тот же день принял во втором чтении и законопроект, включающий это положение (ни один депутат не выступил против, но 44 воздержались).

Предполагается, что законопроект легко пройдет остальные формальные стадии – третье чтение, одобрение Советом Федерации и региональными парламентами, и подписание президентом. Он вступит в силу, если на назначенном на 22 апреля всероссийском референдуме его поддержат более 50% голосующих.