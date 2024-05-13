Россия: Путин обещает россиянам безопасность, пока они погибают из-за развязанной им войны

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российский лидер Владимир Путин использовал 9 мая – День Победы над гитлеровской Германией – для оправдания своего полномасштабного вторжения в Украину. Глава РФ уже традиционно грозил Западу ядерным оружием, проводил параллели между Великой Отечественной войной (ВОВ) и развязанной им же агрессией против соседней страны, а также обещал обеспечить гражданам «свободное, безопасное будущее России». В это же время российская армия продолжала бомбить Украину и даже собственные поселения, сея смерть и разрушения на чужой и своей земле. Тем временем в РФ происходит церемониальный процесс формирования нового правительства после пятой инаугурации Путина. Одной из особенностей изменений в составе кабмина стала все более очевидная раздача министерских портфелей не по способностям, а по потребностям – потребностям друзей и родственников главы государства. О том, что членам правительства глубоко безразлична судьба россиян, показало 12 мая, когда в Белгороде в результате войны полностью обрушился подъезд многоквартирного жилого дома, а «кандидаты» на посты в кабмине в это время с сияющими лицами шли в Госдуму на слушания по их утверждению.

Тень Победы

В России отметили 79 лет с окончания ВОВ. Однако устроенные властями праздничные мероприятия по такому случаю имели мало отношения к победе над гитлеровской Германией, а были, скорее, очередным поводом для Кремля обрушить на россиян милитаристскую пропаганду и в который раз оправдать развязанную Путиным войну против Украины. Впервые на параде Победы по Красной площади прошли участники «специальной военной операции», как власти РФ называют длящуюся третий год полномасштабную агрессию против соседней страны, а рядом с Путиным на параде посадили российских военных из подразделений, вероятно, замешанных в военных преступлениях, в том числе в кровавой резне в городе Буча в Киевской области и изнасиловании беременной украинки.

В своей речи по случаю 9 мая Путин также всячески пытался «примазать» развязанную им войну к победе над гитлеровской Германией, называя участников «специальной военной операции», с которыми «вся Россия», «героями», а также традиционно угрожая Западу ядерной войной. По его словам, РФ сейчас «переживает сложный, рубежный период», а ее судьба зависит «от каждого» россиянина. Тем не менее, по мнению Путина, страна идет «вперед, опираясь на вековые традиции», и под его руководством сможет достичь «свободного, безопасного будущего».

Хотя, как показывает оценка Научно-исследовательским институтом МВД ситуации с безопасностью, за время войны против Украины обстановка в России резко ухудшилась, выяснило издание «Верстка». Агрессия против соседнего государства уже обернулась для РФ всплеском преступности, а в МВД в 2024 году ждут еще большего ухудшения криминогенной обстановки в стране. В частности, количество особо тяжких преступлений может стать максимальным за последние 15 лет, превысив отметку в 152 тыс. Примечательно, что среди причин деградации ситуации с безопасностью в НИИ МВД указали, в том числе, войну и ее последствия.

Тем временем, очевидно, для усиления милитаристской пропаганды 9 мая пресс-служба Кремля выложила отчет о встрече Путина с «командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции». Разговор с военными у главы РФ состоялся еще 7 мая – после церемонии инаугурации, однако пресс-релиз придержали до Дня Победы, видимо, чтобы лишний раз подчеркнуть «связь» двух войн. Не зря же хозяин Кремля называл нынешних бойцов оккупационной армии «достойными отцов, дедов, прадедов, которые сражались на полях Великой Отечественной войны и отстояли свою Родину».

Между тем, как и предполагалось, одними из главных пострадавших от милитаристской пропаганды стали самые маленькие россияне. Например, в городе Миасс в Челябинской области на утренник по случаю Дня Победы в детский сад пришел участник войны против Украины Сергей Нечаев, ранее судимый за убийство и грабеж, сообщило «Агентство». В отчете детского сада отмечается, что «взрослые и дети аплодировали стоя в знак благодарности за мужество и крепость духа, за доблестную службу в зоне СВО» бойцу, у которого на форме красовалась нашивка «ЧВК Вагнера», а, как видно из опубликованных фотографий, воспитатели без колебаний доверили детей в объятия убийцы.

В целом же по всей стране в школах, техникумах и молодежных организациях с 6 по 8 мая прошли различные акции, посвященные Дню Победы, включая «Бессмертный полк». Детей наряжали в военную форму и выстраивали буквами Z и V, ставшие символами российского вторжения в Украину. Некой инфернальности подобным мероприятиям придавал тот факт, что акции зачастую проходили на фоне разрухи, разбитого асфальта и разваливающихся зданий школ.

Между тем Путин пообещал не только россиянам «свободного, безопасного будущего», но и отдельно поклялся «вернуть мир» в оккупированный РФ Донбасс. Столь смелое обещание прозвучало в честь 10-летия образования сепаратистских «ДНР» и «ЛНР».

Зато вернуть мир, например, в Белгородскую область, в которой войны и близко не было до 24 февраля 2022 года, Путин обещать не стал. На прошлой неделе российская армия уже бомбила Белгородчину. На этой – удары по собственной территории продолжились. В частности, сообщалось, что на регион упала российская ракета, из-за чего пострадали три человека. Кроме того, погибают жители области и от, предположительно, украинских ударов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены наносить в ответ на российские атаки и, в частности, на начавшееся наступление армии РФ на Харьковскую область.

Развязанная Путиным война обернулась очередной трагедией для жителей Белгорода 12 мая, когда в городе обрушился целый подъезд многоквартирного десятиэтажного дома. Российские власти утверждают, что обрушение произошло в результате «массированного обстрела со стороны ВСУ», а Минобороны РФ отчиталось о «повреждении жилого дома» «фрагментами одной из сбитых ракет ТРК “Точка-У”». При этом российская пропаганда, видимо, уличила военное ведомство во лжи и сообщила россиянам по федеральному телевидению о «прицельном ударе ВСУ» по белгородской десятиэтажке, не объясняя, как «фрагмент» от «сбитой» ПВО ракеты мог «прицельно» попасть в жилой дом.

В Киеве версии Москвы опровергают и выдвигают теории о «нештатном сходе российской авиабомбы» или даже «провокации для оправдания отстрелов мирных городов Украины». Так или иначе факт остается фактом: не начни Путин полномасштабную войну, дом стоял бы на месте, а как минимум 13 мирных жителей не погибли бы 12 мая.

Правительство для своих

Между тем после инаугурации Путина в России началось формирование нового правительства, от которого, впрочем, россиянам вряд ли стоит ждать изменений к лучшему. Символичными стали кадры, как кандидаты в вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и в руководители Минобрнауки Валерий Фальков в окружении свиты 12 мая, когда в Белгороде обрушился подъезд жилого дома, в приподнятом настроении и со светящимися лицами шагали по коридорам Госдумы на слушания в комитет по науке и высшему образованию, где депутаты «рассматривали» их кандидатуры. В общем, смерти сограждан на Белгородчине их явно не волновали.

В целом, как выразился политолог Аббас Галлямов, перестановки в правительстве «для народа, для армии» выглядят как «абсолютно унылые и бессмысленные игры». И тем не менее некоторые особенности нового кабмина оказались примечательными, поскольку дополнительно характеризовали время, которое переживает Россия под управлением Путина, погрузившего страну в диктатуру. Например, премьер Михаил Мишустин сохранил пост, но, как отметило «Агентство», в Госдуме впервые никто из депутатов не проголосовал против во время назначения главы правительства после президентских выборов. Хотя еще в 2018-м и 2012-м против кандидатуры Дмитрия Медведева набиралось 56 и 144 голоса соответственно. Таким образом даже изображать хоть какое-то подобие здорового политического процесса в России к пятому сроку Путина стало избыточным.

Кроме того, характерной особенностью нового состава исполнительной власти (если разделение властей в принципе уместно в контексте фактически безграничных полномочий Путина) стала особая роль родственных связей при распределении портфелей. Так, главами федеральных органов окажутся сыновья сразу двух друзей Путина. Счетную палату возглавит Борис Ковальчук – сын Юрия Ковальчука, которого называют «вторым по влиятельности человеком в стране». Сын же Николая Патрушева, который был секретарем Совбеза РФ с 2008 года, Дмитрий Патрушев из кресла министра сельского хозяйства прыгнет в вице-премьеры.

Кроме того, Минэнерго возглавит родственник главы РФ – губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который женат на двоюродной племяннице хозяина Кремля Анне. Как подчеркивает The Moscow Times, родственнику Путин отдал «ключевое министерство, от которого зависит более половины ВВП». Издание отмечает, что «новый состав правительства впервые станет напоминать черты восточных диктатур, где министрами становятся по родовому принципу».

Главная же новость в контексте раздачи министерств и ведомств пришла вечером 12 мая, когда Путин объявил кандидатов на посты в силовом блоке. С поста министра обороны был уволен Сергей Шойгу, а на его место предложен бывший вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме того, с поста секретаря Совбеза РФ был снят Николай Патрушев, а на его место назначен как раз Шойгу. Как отметил Telegram-канал Faridaily, «министром обороны России в условиях войны будет экономист». Однако экономист не простой, а «верящий в кольцо врагов», «жесткий государственник», единственный представитель экономического блока, поддержавший в 2014 году аннексию Крыма, и сторонник повышения госрасходов, а также изъятия сверхприбылей у бизнеса в интересах государства, сообщило издание The Bell.

Политолог Татьяна Становая отметила: «Белоусов в Минобороны – это, конечно, не про военное руководство. Это про “госплан” (да, с оговорками) в ВПК». Как пояснил «Важным историям» действующий федеральный чиновник, Белоусов вместе с Денисом Мантуровым, которому достанется пост первого вице-премьера, «накренит экономику еще ближе к СВО, значит, это надолго». Комментарии пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова также подтверждают, что назначение Белоусова министром обороны говорит о намерении Кремля максимально перестроить экономику на военные рельсы.

А значит, война против Украины будет продолжаться, социально-экономическая ситуация в стране деградировать, а жизнь россиян изменится только к худшему вопреки всем обещаниям главы РФ. Впрочем, чего ждать простым гражданам, если на фоне рекордных убытков распродажу имущества был вынужден начать даже «Газпром» - одно из главных детищ Путина. На этом фоне тот факт, что россияне начали массово закладывать имущество в надежде разжиться деньгами в долг, из-за чего кредитование в стране под залог имущества выросло на 30% в первом квартале 2024 года по сравнению с четвертым кварталом 2023-го, уже вряд ли кого-то удивит.