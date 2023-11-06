Россия: Путин объяснил, почему ходит на поклон к «восточным ханам»

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Исторические опусы президента России Владимира Путина рано или поздно до добра не доведут. Пустившись в размышления о преданьях старины глубокой, российский лидер обнаружил сплошные плюсы от монгольского ига над Древней Русью и то ли специально, то ли по недоразумению почти все объяснил в современной внешней политике Москвы. После его выступления не осталось никаких сомнений, отчего так в России расшаркиваются перед восточными партнерами. Впрочем, после сближения с Азией, вызванного развязанной против Украины войной, России не привыкать к заискиванию перед желанными союзниками. Они, правда, связывать себя крепкими узами дружбы с РФ не готовы, но это не мешает их желанию извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Умудряется зарабатывать на России даже Северная Корея, в принципе мало зарабатывающая.

Челом бьют

Вряд ли кто-то ожидал, что встреча Путина с новым составом Общественной палаты 3 ноября будет хоть как-то связана с «восточными» делами. Даже когда президент начал поздравлять граждан с наступающим Днем народного единства, ничего не предвещало удивительных открытий. Однако любовь Путина к прочтению «лекций» по истории сыграла с ним злую шутку. В какой-то момент глава государства рассказал, что русские князья в свое время ездили на поклон к ордынским ханам и получали ярлыки на княжение. Делали они это, оказывается, для эффективного противостояния Западу, а ярким примером тому был князь Александр Невский.

«Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели», – пояснил Путин мотивы одного из правителей раздробленной Руси 800-летней давности. – Вот почему мы почитаем Александра Невского как святого, именно за этот выбор».

Тут бы главе государства и остановиться, но проблемы с самоконтролем дали о себе знать. «Во многом то же самое происходит и сегодня, – неожиданно для президента «великой державы» признал Путин. – Мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий».

Его слова общественность интерпретировала однозначно. «Александр Невский унижался перед ханом Орды, чтобы Орда нас “прикрыла” и не дала завоевать Западу. В общем, вопросов по поводу отношений с Китаем у меня теперь просто никаких нет», – сказал журналист Антон Орехъ. «Спасибо товарищу Си за наше счастливое детство», – иронично написал и крупный Telegram-канал о КНР «Китайская угроза». «Президент пытается создать для себя комфортный исторический контекст, в рамках которого его курс на превращение России в китайского прокси выглядит оправданным», – пояснил среди прочих и политолог Аббас Галлямов.

С другой стороны, сколько раз «злые языки» критиковали Путина за различные обманы и фальсификации, а он взял и в кое-то веки чистосердечно во всем признался. Хотя историки бы наверняка поспорили о мотивах Александра Невского.

Ярлык просят

Например, министр обороны РФ Сергей Шойгу поехал в Китай на X Сяншаньский форум по безопасности и среди прочего заявил, что «военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее, возникают новые и обостряются старые очаги напряженности». Все это, по его мнению, результат «геополитических авантюр Запада». «На контрасте с общей тревожной ситуацией выстраиваются российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие», – рассказал Шойгу китайским товарищам.

И хотя желание Кремля, попавшего в изоляцию из-за развязанной войны, выпросить у КНР союзнический статус понятно, буквально неделю назад в схожей ситуации на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным премьер Госсовета Китая Ли Цян акцентировал внимание, что сотрудничество двух стран «не направлено против третьих сторон». И эту мантру китайские коллеги повторяют российским чуть ли не каждый раз, когда те начинают рассуждать о «контрастах» отношений Москвы с Западом и с Китаем.

Собеседник Шойгу, зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, правда, оказался более благосклонен и заверил, что «Китай готов вместе с Россией активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности». Тем не менее у российской пропаганды новый вызов – председатель КНР Си Цзиньпин до конца ноября, возможно, приедет с визитом в США, а потому уже сейчас через подконтрольные СМИ Кремль, видимо, приступил срочно объяснять гражданам, как же так вышло, что верный «союзник» вознамерился вести беседы с «врагом» да еще и на территории этого «врага».

Между тем экономическая зависимость России от Китая продолжает расти. Однако, несмотря на готовность московского «князя» удовлетворить все потребности китайского «хана», фактически устраивая распродажи российских ресурсов и загоняя РФ в технологическое и внешнеторговое рабство, в Пекине, как известно, не всегда готовы оперативно вознаграждать Москву за старания. Причем порой КНР ненароком действует даже во благо будущему России, нынешние правители которой, вероятно, не отдают себе в этом отчета.

Ни для кого не секрет, что одна из целей Кремля – выпросить у Китая согласие на строительство газопровода «Сила Сибири-2», который отчасти смог бы компенсировать гигантские потери РФ на европейском рынке. С этой задачей никому, включая Путина, посещавшего недавно Пекин, пока не удается справиться. Тем не менее, как выяснило агентство Reuters, даже у представителей российской стороны возникают сомнения в целесообразности прокладки такой трубы. По мнению экспертов, Китай до 2030 года не будет нуждаться в дополнительных поставках газа, а потому будет выбивать для себя максимально низкую цену. Кроме того, позиции Пекина укрепляет и тот факт, что Россия – не единственная, кто желает насытить китайский рынок «голубым топливом». «Трубопроводную» конкуренцию РФ составляет, например, Туркменистан, а среди поставщиков сжиженного газа есть США, Катар и Австралия.

Неизвестно и сколько будет стоит прокладка трубы, а также – как и кем она будет финансироваться. «Существует слишком много рисков, не в последнюю очередь политических. Слишком опасно зависеть от одного покупателя, который в любой момент может изменить свое решение о покупке продукта у нас», – пояснил Reuters источник в российской газовой отрасли, знакомый с ходом переговоров.

При этом РФ уже сделала огромную скидку для КНР в рамках функционирующих проектов: цена на газ для Китая ($271,60 за кубометр) в 2024 году будет почти в два раза ниже, чем для оставшихся европейских потребителей. Однако и такая стоимость в контексте «Силы Сибири-2» вряд ли устроит Китай, ведь, по словам экспертов, Россия сможет доставить «голубое топливо» до северо-восточной провинции Хэйлунцзян, а дальше распределять по стране его придется уже Китаю и, соответственно, строить разветвленную систему трубопроводов. Эксперты признают: без еще большего дисконта перспективы у кремлевского проекта слабые. Приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко предупреждает, что проект может «оставить “Газпром” в минусе после транспортных расходов», не говоря уже о том, что компания окажется в опасной зависимости от одного покупателя, способного «не только диктовать условия контракта, но и требовать внесения изменений в эти условия в будущем».

Но других вариантов, кроме как выпрашивать «ярлык» или в данном случае – контракт, у Путина особо не осталось, а потому эпопея с «Силой Сибири-2» продолжится, пусть и с сомнительными шансами на выгоду.

Ханское поведение

И ладно бы дело было только в Китае. Так ведь и другие азиатские партнеры позволяют вести себя с Москвой порой отнюдь не по-союзнически. Неделю назад сообщалось, что, возможно, наконец-то найдено применение застрявшим в индийских банках миллиардам «нефтяных» рупий ($40 млрд) – на них индийцы построят России два с половиной десятка гражданских кораблей, что, по словам представителей РФ, со всех сторон выгодно. Однако очередные вести с индийского «фронта» говорят о том, что, если какое решение и найдено, то вряд ли оно полноценное.

Во всяком случае в Москве по-прежнему ищут варианты использования зависших в этой стране денег. В частности, предлагалось закупать на рупии у Индии медикаменты. Однако в Минпромторге от затеи отказались, поскольку пришли к выводу, что это «может негативно отразиться на качестве и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья» граждан. Выяснилось, что в 2022 году индийские производители поставили 13% всех импортных лекарств в РФ, однако почти половина из них оказались недоброкачественными. Таблетки пришлось изымать с рынка, хотя на них в общей сложности потратили $567 млн. Другими словами, поиск решения продолжается, а индийские партнеры не особо стараются подсобить России. В конце концов рупии же лежат в их банках.

Между тем нежелание некоторых формальных союзников Москвы по различным структурам – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и так далее – солидаризироваться с Кремлем в последнее время становится совсем очевидным. Так, приехавший в Казахстан президент Франции Эммануэль Макрон публично поблагодарил лидера республики Касыма-Жомарта Токаева за то, что Астана «отказалась быть вассалом нескольких держав». По мнению Макрона, позиция Казахстана по российскому вторжению в Украину достойна уважения. Токаев не стал акцентировать внимание на словах Макрона, но назвал Францию «ключевым и надежным партнером» Казахстана. И это наверняка не обрадовало Кремль, где вряд ли хотели бы от столь близких партнеров молчаливого согласия с «вражеским» президентом. По словам казахстанских экспертов, с начала войны в Украине российское влияние в Центральной Азии неумолимо ослабевает, и хотя местные правительства не всегда говорят об этом публично, факт происходящего это не отменяет.

Пришло из Казахстана и другое неприятное известие для Москвы. Россияне Айхал Аммосов и Наталья Нарская, находящиеся в СИЗО Алматы «в связи с экстрадиционным вопросом» по запросу РФ, которая обвиняет их в «дискредитации» армии, «терроризме» и «экстремизме», получили в республике свидетельства лиц, ищущих убежища. По словам их адвоката Мурата Адама, наделение Астаной активистов подобным статусом приостанавливает решение об их экстрадиции в Россию. И это снова, пожалуй, не те шаги, которых Москва ждет от «союзников».

Кстати, в Узбекистане на днях впервые приговорили своего гражданина к реальному сроку – пяти годам лишения свободы – за участие в войне против Украины на стороне России. Дело, конечно, суверенное, но тем ярче оно показывает отношение Ташкента к политике Москвы в адрес соседей. Ранее Узбекистан заявлял, что не признает «ДНР» и «ЛНР», а также выступает за территориальную целостность Украины.

Впрочем, было бы несправедливо утверждать, что у России нет союзников в Азии. Как минимум одного товарища она за полтора года войны все-таки нашла – одну из беднейших и самых изолированных стран мира – Северную Корею. Как выяснило агентство Bloomberg, не зря Путин, Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров последние месяцы ублажали вождя КНДР Ким Чен Ына – Пхеньян отправил Москве более 1 млн артиллерийских снарядов. По оценкам экспертов, этого количества хватит РФ на два месяца активных боевых действий в Украине. Агентство Associated Press добавило, что российская армия получила от КНДР также баллистические и противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы, пусковые установки и минометы.

При этом на современность вооружений надеяться не приходится. Как подметил военный обозреватель немецкого таблоида BILD Юлиан Репке, среди поставленной северокорейцами техники обнаружились советские гаубицы 1960-х годов производства. И, конечно, за все это добро Кремлю пришлось хорошенько заплатить – по оценкам журналистов, до $3 млрд, что составляет более 10% всей экономики КНДР. Хотя вряд ли вооружения из прошлого века от страны-изгоя действительно столько бы стоили, не окажись Россия в изоляции. Но раз уж Путин решил ходить на поклон к «ханам», то чего же еще стоило ожидать.