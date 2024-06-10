Россия: Путин признал сотни тысяч безвозвратных потерь

На войне в Украине погибли около 150 тыс. россиян, и еще сотни тысяч стали инвалидами, что теперь признал и российский лидер. (Фото: gov.ua)

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Жены мобилизованных, несмотря на давление Кремля и признание одной из лидеров движения «иноагентом», продолжают требовать от властей вернуть мужчин домой. Владимир Путин, правда, остается слеп к мольбам женщин и цинично заявляет о «заботе», которую он проявляет по отношению к брошенным в пекло войны против Украины россиянам. При этом солдат, отказывающихся воевать, вместо трибунала под дулом автомата ведут обратно в окопы. Другими словами, упорство родственников мобилизованных, с которым они безрезультатно взывают к системе, вполне объяснимо. Ведь как признал даже глава РФ, пусть и пытаясь похвастаться, счет безвозвратных потерь РФ в этой войне идет на сотни тысяч человек. Между тем не отпускает страну и социально-экономический кризис, хотя власти и персонально Путин продолжают выдавать провалы своей политики за «успехи» и рассказывать россиянам о том, как же им повезло проживать в столь преуспевающем государстве.

Заботливо отправил на смерть

Еще 31 мая Минюст РФ впервые объявил «иноагентом» проект, созданный родственниками мобилизованных. Под раздачу попало движение «Путь домой». Также власти внесли в список «иноагентов» одну из наиболее активных жен мобилизованных – Марию Андрееву. Таким образом, на фронте в составе оккупационных войск у Андреевой находятся муж и двоюродный брат, а сама она оказалась фактически в статусе «врага государства».

Тем не менее давление властей не останавливает родственников угнанных Путиным на войну в Украину мужчин от попыток добиться возвращения родных домой. У здания Минобороны в Москве 3 июня прошла акция жен мобилизованных, на которую они вышли вместе с детьми, в буквальном смысле на коленях умоляя о встрече с новым главой ведомства Андреем Белоусовым. Спустя час после начала митинга к женщинам вышел упитанный высокопоставленный военный – некто Борисенко А.А. Как отмечают СМИ, речь, вероятно, идет о полковнике Александре Борисенко, который пообещал пустить пикетчиц в здание Минобороны на разговор, если те прекратят акцию. Но Минобороны РФ обмануло россиянок. В здание их не пустили, вместо этого переписав паспортные данные и заявив женщинам, что их мужчины останутся в окопах до конца войны.

Несмотря на все опасности, которые таит в себе сопротивление властям в современной России, родственники мобилизованных заявляют о намерении продолжить протесты. Это, впрочем, неудивительно. Ведь терять им уже особо нечего. Как выяснило издание «Верстка», мобилизованные теперь не могут покинуть фронт даже ценой тюрьмы. Если раньше военный мог отказаться воевать в Украине, оказаться под следствием, а затем за решеткой, но не в окопе, то теперь отказников под дулами автоматов, предварительно избив и связав, грузят в самолеты и отправляют в окопы. Даже следователи, которые должны были бы вести дела отказавшихся воевать мобилизованных, разводят руками и сообщают их женам: «Это не мы придумали, это приказ из Москвы».

В Москве такое отношение к мобилизованным считают «заботой». В частности, Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что мог бы «повысить скорость решения стоящих задач» по завоеванию Украины, однако ему, оказывается, очень дороги российские военные. «Скорость – это важно, но еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте», – сказал глава РФ.

В целом Путин за последние дни много рассуждал о ходе «специальной военной операции» и, пытаясь рассказать об очередных «успехах», кажется, наговорил лишнего. На встрече с представителями зарубежных СМИ он, например, заявил, что в украинском плену находятся 1348 российских военных, тогда как РФ захватила 6465 украинских солдат. Такая статистика, вероятно, должна была демонстрировать мощь России, однако в итоге она лишь подтвердила, что Путин – манипулятор. «Агентство» отметило: из слов Путина следовало, что за последние месяцы военных РФ стали в два раза чаще брать в плен, ведь в январе хозяин Кремля уверял о соотношении военнопленных «ну, один к десяти». Другими словами, либо «русские сдаются» все чаще, либо Путин в одном из двух случаев соврал. А, может, и в обоих, поскольку даже озвученным им цифрам можно верить только на слово.

Во время разговора с зарубежными журналистами Путин умудрился признаться и в огромных потерях российской армии на войне против Украины. Хвастаясь, что безвозвратные потери России и Украины соотносятся примерно один к пяти, глава РФ заверил, что Украина в месяц теряет 50 тыс. человек убитыми и раненными в соотношении примерно 50 на 50. Как отметило издание The Moscow Times, из слов Путина выходило, что теперь официальные потери РФ составляют 10 тыс. военных в месяц, 270 тыс. за 27 месяцев войны, из которых 135 тыс. погибших. Это в целом даже похоже на оценки западных стран. В мае глава МИД Франции Стефан Сежурне подчеркивал, что военные потери России составляют 500 тыс. человек, из которых 150 тыс. убитыми. Хотя, конечно, приведенные Путиным цифры по украинским потерям не выдерживают никакой критики. За 27 месяцев, согласно главе РФ, Украина должна была потерять 1 млн 350 тыс. военных – то есть примерно пять численных составов Вооруженных сил Украины на момент полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, по признанию не только Путина, но и других источников в российском правительстве, война породила сотни тысяч новых инвалидов.

Власти также с трудом справляются с наплывом новых раненых. Недавно сообщалось о том, как власти в Омске решили обманным путем переделать роддом под военный госпиталь, теперь же стало известно, что под госпиталь для раненых на путинской войне решили отдать городскую клиническую больницу имени Д.Д. Плетнева в Москве, в котором есть отделение – единственное на все страну – по лечению муковисцидоза.

Российские военные также остаются угрозой жизни и здоровью своих сограждан. Мало того, что войска РФ периодически бомбят российские приграничные регионы, так они еще умудряются танками давить мирное население. Так, в Белгородской области российский танк, управляемый пьяными «героями», выехал на дорогу, раздавил гражданскую машину и попытался скрыться с места преступления. По данным СМИ, в результате «покатушек» танкистов погиб мужчина – Андрей Алексеев – водитель большегрузов, который ехал домой в село Пороз, чтобы выйти в последний рейс, а затем переехать с женой и детьми в Тверскую область – подальше от развязанной Путиным войны.

Вряд ли граждане запомнят имя погибшего от рук российских военных соотечественника, поскольку власти наверняка постараются замять «оплошность» танкистов. Зато государство точно продолжит обрушивать на головы населения военную пропаганду. Как подсчитало «Агентство», с начала полномасштабного вторжения в Украину госрасходы на фильмы о войне и борьбе с Западом выросли в 3,5 раза. Только в 2022–2023 годах Фонд кино и Минкультуры выделили на создание пропагандистских фильмов о войнах, в которых участвовала РФ, и о конфликте с Западом 4,1 млрд рублей. В 2021 году аналогичные траты составили лишь 640 млн рублей.

Элита на выгуле

Между тем пока российские солдаты погибали на полях соседнего государства, Путин вместе с политической и бизнес-элитой страны в окружении полуобнаженных женщин развлекался на ПМЭФ, проходившем в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Как отчитались организаторы форума, в 2024 году на площадке было заключено «более 980 соглашений» на общую сумму 6,4 трлн рублей, а участие в мероприятии приняли 21,3 тыс. человек из 139 стран. Правда, как видно по открытым данным, львиная доля соглашений – это «сделки» между российскими регионами и компаниями, которые, со сути, представляют собой перекладывание денег из одного кармана в другой ради создания иллюзии огромных сумм. К тому же подобные соглашения во многом похожи на «заявления о намерениях» и далеко не всегда трансформируются в реальные проекты.

Тем временем российские власти, несмотря на громкие заявления о развороте на Востоке, особенно радовались присутствию на ПМЭФ неких участников из США, Канады и стран Европы. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, делегаты из этих стран «видят перспективы этой площадки, свой интерес и причисляют себя к нормальным людям».

Не вполне понятно, кто такие в понимании Захаровой «нормальные люди», но с представителями Запада ей точно стоило быть поаккуратнее. Ведь оттуда, по словам замминистра юстиции Олега Свириденко, отвечающего за списки «иноагентов», надвигается страшная угроза – «гей-национализм» и «гендерная война». Понять, что это такое, непросто, но рассказал об этом Свириденко на международном экономическом форуме…

Кроме того, из слов Путина следует, что Запад крайне коварен и «водил за нос» Россию. До этого с начала года, по подсчетам The Moscow Times, хозяин Кремля пять раз жаловался на то, как РФ «надули» и «кинули». В прошлом году Путин пожаловался на «надувательство» Запада семь раз. Так что в 2024-м глава государства идет с опережением графика.

В целом Путин успел много о чем наговорить во время ПМЭФ, но забыл рассказать о самом главном социально-экономическом изменении в стране – крупнейшем повышении налогов в истории России, отметила The Moscow Times. Хотя до выступления на пленарном заседании пресс-служба Кремля уверяла, что глава РФ собирался поведать о достижениях экономики и не утаить проблемы, о которых он в итоге умолчал.

Правда, не совсем ясно, чего испугался Путин, ведь, если верить ВЦИОМу, россияне испытали массовую радость после известия о том, что государство собирается поглубже залезть в карманы граждан: 76% населения поддержали предложение Минфина повысить НДФЛ и налог на прибыль для бизнеса. К тому же замглавы администрации президента Максим Орешкин объяснял на ПМЭФ-2024, что от повышения налогов страна только выиграет, хотя ровно год назад на том же форуме чиновник отмечал: «Мое убеждение, что повышение налогов – просто контрпродуктивно, оно не даст эффекта, мы доходов от замедления экономики потеряем больше, чем гипотетический выигрыш от повышения налогов на бизнес».

Возможно, Путина смутил миллиардер и владелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов, который внезапно усомнился в обещании властей дать стране «стабильность налоговой системы» и заявил, что «что-то там не совсем то». «Каждый год мы говорим о том, что вот нужна стабильность налоговой системы, прежде всего, стабильность собственности… Нельзя одновременно и налоги повышать, и рассуждать об их стабильности», – сказал бизнесмен, обвинив власти в постоянном изменении правил игры.

Тем временем значительную часть выступления на пленарное сессии Путин посвятил экономическим «успехам» РФ. Но, как отметила «Медуза», разобрав речь главы государства, «во многом слукавил». Обманул хозяин Кремля россиян, например, заявив, что темпы роста экономики страны опережают общемировые, поскольку опирался в этом тезисе на размер ВВП по паритету покупательной способности – крайне сомнительном показателе для определения экономической мощи государства. Не плюсом, а минусом стоит считать и рост доли рубля во внешнеторговых операциях России, ведь это значит, что в страну поступает меньше волюты, и, следовательно, происходит девальвация рубля, подорожание импорта и ускорение инфляции. Наконец, рекордно низкая безработица – 2,6% в апреле – тоже сомнительный повод для гордости, ведь этот показатель связан не с успехами экономики, а с приходом на рынок труда немногочисленного поколения молодых людей и демографической ситуацией, усугубленной войной против Украины. И это лишь малая часть того, где Путин нарисовал для россиян альтернативную реальность.