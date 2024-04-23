Россия пытается просочиться на Восток сквозь санкции

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Усиление санкций со стороны Запада серьезно подпортило Кремлю торговую картину на Востоке. Преодолеть ограничительные барьеры Москва пытается с помощью ухищрений. Кроме того, Россия задумала построить новый торговый путь в Азию, тем самым ослабив эффект рестрикций. Однако все подобные усилия Россия реализует пока с переменным успехом. Китайские банки продолжают блокировать платежи от российских компаний, что уже выразилось в падении экспорта из КНР в РФ впервые почти за два года, а в Пекин отправляется госсекретарь США Энтони Блинкен с предупреждением к Поднебесной не помогать главе России Владимиру Путину обходить санкции. На политическом «фронте» у Кремле тоже не все гладко. В том же Китае в экспертной среде предрекли РФ поражение в развязанной против Украины войне, из Таиланда высылают пытавшегося коррумпировать местных чиновников консула, а его коллеге в Кыргызстане пришлось принять ноту протеста от МИД республики в связи с ксенофобским отношением российских силовиков к дипломатам из Бишкека.

Обходные пути

Россия, может, и объявила «разворот на Восток», однако западные санкции, введенные в ответ на агрессию Кремля против Украины, мешают ей как следует «вписаться в поворот». Поэтому Москве приходится постоянно идти на ухищрения. Как выяснило агентство Reuters, один из крупнейших производителей меди в РФ «Русская медная компания», против которой, а также против ее основателя Игоря Алтушкина, действуют блокирующие санкции США, продает свою продукцию в Китай под видом металлолома. Источники издания рассказали, что медную катанку от российского производителя измельчают в граничащем с РФ Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), международный доступ в который ограничен Пекином.

Впрочем, и в обычном виде покупать эту продукцию Китаю не запрещено, однако оплачивать ее, учитывая санкционный статус компании, китайцам, имеющим клиентов также на Западе, крайне опасно. Поэтому Москва и Пекин прогоняют товар через СУАР под видом металлолома, откуда он добирается до реальных клиентов, формально не имея отношения к России. Примечательно, что импорт медной катанки в КНР облагается налогом в 4%, тогда как за покупку лома из РФ платить пошлину не требуется. Как поведут себя китайские компании, когда схема с Синьцзяном вскрылась, непонятно, однако многие из них более двух лет с начала войны против Украины стараются не подрывать себе репутацию.

Тем временем Москва пытается найти решение проблемам, возникшим из-за американских санкций, с поставками нефти в Индию. По данным Bloomberg, экспортом «черного золота» в эту страну начали заниматься никому не известные и недавно созданные фирмы. Например, в первые два месяца 2024 года большие объемы для индийских нефтеперерабатывающих (НПЗ) заводов отправляли некие Blackford, Black Pearl и Vertex – компании, которые, по мнению представителей рынка, в любой момент могут исчезнуть столь же стремительно, как появились. Эксперты отмечают, что многие из таких фирм существуют меньше года, регистрируются в Дубае и Гонконге и легко заменяются. По словам специалистов, Нью-Дели не хочет открыто нарушать санкции против России, однако желание заполучить нефть по дешевке подталкивает к участию в подобных схемах. Как отмечает Reuters, в 2023/2024 финансовом году РФ сохранила за собой статус главного поставщика нефти в Индию, несмотря на санкции, заняв 35% местного рынка «черного золота».

Агентство Bloomberg также сообщило, что Кремль ради ослабления эффекта санкций даже озаботился строительством нового торгового пути в Азию, из-за чего у РФ, по мнению издания, есть шанс стать крупным центром международной торговли, несмотря на ограничения со стороны Запада. Помочь Москве в этом должны судоходная и железнодорожная сети через Иран и арктически морской путь. Москва намерена инвестировать более $25 млрд в модернизацию обоих маршрутов, а год назад предоставила Тегерану кредит на $1,4 млрд для строительства железнодорожного участка. Предполагается, что маршрут «Север – ЮГ» соединит РФ с Ираном, Южной Азией, Персидским заливом и Африкой.

Тем не менее пока выводы Bloomberg звучат больше как преувеличение, поскольку помимо путей доставки грузов Россия из-за санкций испытывает и другие проблемы в торговле с партнерами, а самому маршруту еще только предстоит заработать.

Китайцам предупреждение

В любом случае, как показывает практика, тот же Китай – основной торговый партнер России с начала полномасштабной войны Путина против Украины, всякий раз, как только возникает реальная угроза подставиться, предпочитает не рисковать. Например, в прошлом году западная разведка сообщила о поставках в Россию из КНР дронов и прочих технологий, которые Кремль затем использовал на украинском фронте. После этого Пекин ограничил продажи беспилотников в РФ.

Сейчас американские чиновники анонимно через СМИ заявили, что Пекин помогает Москве в ведении боевых действий против Украины, оказывая поддержку в самом крупном наращивании военной мощи со времен СССР посредством поставки технологий для производства ракет и беспилотников, а также спутниковых снимков и оборудования. При этом официальные лица из США признают, что КНР избегает прямых поставок оружия РФ, однако закрывает критические пробелы в российском цикле оборонного производства.

Китай в ответ на подобные обвинения заверил, что «не является производителем или стороной, вовлеченной в украинский кризис». Тем не менее с 24 по 26 апреля в КНР собирается заехать госсекретарь США Энтони Блинкен, который, по данным источников газеты The Financial Times, намерен предупредить Пекин о возможных «карательных мерах» из-за поставок военных технологий в Россию. По оценкам Вашингтона, в 2023 году 90% все закупленных РФ чипов были получены из КНР и были использованы для производства ракет, танков и самолетов. Также около 70% импорта станков в последнем квартале прошлого года пришлось на Поднебесную. Есть подозрение, что и они использовались в военных целях – для производства баллистических ракет. Собеседники издания утверждают, что глава Госдепартамента сделает во время визита «самое четкое предупреждение, которое США когда-либо лично передавали китайским чиновникам». Китай, конечно, будет все отрицать. Но по опыту предыдущих окриков из Вашингтона Пекин вполне может ограничить взаимодействие с Москвой в конкретных отраслях.

В конце концов, «безграничное партнерство» не мешает же китайским банкам последние месяцы постепенно отрезать Россию от своей финансовой системы, из-за отсутствия желания подставляться под вторичные санкции ради Кремля. На прошедшей неделе российский бизнес снова пожаловался, что крупнейший банк Китай ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, перестали принимать платежи в юанях из РФ, сообщила прокремлевская газета «Известия». Кроме того, новые ограничения ввел и Bank of China. Предприниматели бьют тревогу: около 80% транзакций, отправляемых в Китай, возвращаются.

Такая тенденция уже серьезно сказалась на российской внешней торговле, тем более что помимо китайских банков ограничения начали вводить турецкие, эмиратские, казахстанские, кыргызстанские и кредитные организации в других «дружественных» юрисдикциях. Как отметило Bloomberg, совокупный импорт в Россию обрушился в марте 2024 года на 18%. Китайский же импорт в РФ упал впервые почти за два последних года и сразу на 15,7% по сравнению с мартом 2023-го. Агентство подчеркивает, что данная проблема должна стать одной из основных на планирующихся в мае переговорах Путина с Си Цзиньпином. Правда, непонятно, каким образом мольбы хозяина Кремля, обращенные к товарищу Си, помогут Китаю менее тревожно относиться к угрозе вторичных санкций. Разве что лидеры придумают очередную серую схему по обходу западных ограничений.

Пораженческий настрой

Впрочем, если верить канцлеру Германии Олафу Шольцу, недавно побывавшему в Китае, в политическом плане у Москвы с «союзниками» тоже не все в порядке. Вернувшись из КНР, глава кабмина ФРГ заявил: «В мире нет практически ни одного главы правительства, который верил бы, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России». Шольц также заверил, что Поднебесная положительно отнеслась к запланированной на середину июня мирной конференции по Украине в Швейцарии, куда решили не приглашать РФ. «Это результат, который нельзя недооценивать… И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад», – сказал канцлер.

Можно, конечно, предположить, что германский политик выдает желаемое за действительное, учитывая сообщения американских чиновников о помощи КНР в развитии российского ВПК. Однако дискуссии в китайской экспертной среде по поводу войны Путина против Украины говорят о том, что в Поднебесной как минимум есть сомнения в адекватности оккупационных аппетитов Кремля. Так, профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России и Центральной Азии при Фуданьском университете Фэн Юйцзюнь рассказал СМИ, что, по его мнению, РФ потерпит поражение в войне с Украиной.

Бывший участник кремлевского международного дискуссионного клуба «Валдай» уверен, что Путину ждет фиаско из-за четырех факторов. Первый – высокий уровень сопротивления и национальное единство украинцев. Второй – международная поддержка Киева, которая остается существенной, несмотря на временный спад. Третий – характер современной войны, завязанный на сочетание промышленной мощи, системы командования, контроля, связи и разведки. По его мнению, Россия испытывает сложности из-за до конца не пережитой деиндустриализации после распада СССР. Четвертый – информационный пузырь, в который попал Путин, увлекшись диктатурой. Товарищ Фэн уверен, что Москве не хватает достоверных разведданных, а система, в которой работает руководство страны, лишена эффективного механизма исправления ошибок. Профессор подчеркнул: поражение России – вопрос времени, и в конце концов ей придется вывести войска со всех оккупированных территорий.

Не горят желанием в Китае терпеть и российскую пропаганду. Местный сервис микроблогов Weibo в рамках последних усилий по регулированию распространения дезинформации еще в августе прошлого года запустил функцию «сноска», позволяющую квалифицированным пользователям отправлять сообщения о проверке фактов в публикациях других пользователей. Как обратил внимание Telegram-канал «Китайская угроза», после публикации кремлевским издание Russia Today (RT) материала о якобы покупке президентом Украины Владимиром Зеленским в Великобритании поместья Хайгроув-Хаус за 20 млн фунтов-стерлингов под публикацией RT в Weibo появилось примечание: «В британских СМИ нет такого сообщений. Так называемое «британское СМИ» The London Crier – это сайт, зарегистрированный менее двух недель назад. Это сайт без информации о владельце».

Борются на Востоке не только с российской дезинформацией, но и с коррумпированными дипломатами. Консул РФ на Пхукете, пытавшийся, вероятно, подкупить таиландских властей и добиться депортации музыкальной группы «Би-2», Владимир Соснов, кажется, заканчивает свою миссию в Таиланде. Бангкок мягко сообщил, что дипломат нанес прощальный визит губернатору Пхукета, обратило внимание издание SOTA. При этом ни МИД РФ, ни другие официальные органы не сообщали об освобождении консула от должности. В общем, Россия и торгует по-тихому, и убирает провалившихся дипломатов без лишнего шума.

Кстати, на неделю назад политическая напряженность у Кремля возникла не только с Таджикистаном, который отчитал РФ за пытки со стороны силовиков в отношении подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» таджиков, но и с Кыргызстаном. В Москве сотрудники полиции вломились в квартиру советника посольства Кыргызстана Манаса Жолдошбекова, взломав замок и повредив дверь, и потребовали от него документ о постановке на миграционный учет. Дипломат попытался втолковать российским силовикам, что вообще-то обладает дипиммунитетом, а те нарушают положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях». Но полицейских было не остановить. В итоге МИД республики вручил ноту протеста консулу посольства РФ в Бишкеке Андрею Бурьеву. Депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев подметил: «Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю, что вытворяют с гражданами, не имеющими иммунитета. Российская милиция, видимо, озверела».

Ранее, в конце декабря 2023 года, российского посла в первые в истории вызывали на ковер в МИД Узбекистана.