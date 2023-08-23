Россия: разбился самолет Евгения Пригожина, он числился в списке пассажиров

В Тверской области разбился частный самолет Embraer, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Согласно данным МЧС, на борту находились 10 человек, по предварительной информации все они погибли. В Росавиации уточнили, что Пригожин числился в списке пассажиров.

Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Gray Zone заявил, что самолет «был сбит огнём из ПВО подведомственной МО РФ в Бологовском районе Тверской области». Между тем Следственный комитет РФ как-то очень оперативно возбудил дело «по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)».

Согласно информации телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, в джете также находился Дмитрий Уткин, приближенный Пригожина, с которым тот и основал «Вагнер». По данным Flightradar, которые приводит Moscow Times, за разбившимся самолетом летел еще один принаджежащий Пригожину борт – Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, который не пострадал и вернулся в Москву.