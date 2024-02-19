Россия разворачивается к санкциям на Восток

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Кремль сколько угодно может ругаться на Зап ад за санкции, введенные из-за полномасштабной агрессии против Украины, и храбриться тем, что найдет себе новых партнеров на Востоке, однако азиатские «друзья» Москвы то и дело преподносят ей сюрпризы. На этот раз отличился Узбекистан, который, похоже, решил присоединиться к ограничительным мерам против РФ. Напрямую Ташкент не стал указывать объект рестрикций, но сомнений в том, против кого они направлены, особо не возникает. Между тем продолжает создавать проблемы России и поведение «дружественных» Турции и Китая, которые без раздумий жертвуют «союзником», когда речь заходит о собственном благополучии. В конце концов, все сильнее на отношениях РФ с восточными партнерами отражаются и полноценные западные санкции. И получается, что кроме как с Северной Кореей России и «безграничное партнерство» построить не с кем. Но завязавшаяся дружба с Пхеньяном, и правда, поражает воображение.

О санкциях не говорят, их вводят

Президенту Владимиру Путину часто не дают покоя санкции Запада. Буквально 16 февраля, когда в колонии «Полярный волк» на Ямале был убит оппозиционер Алексей Навальный, глава РФ рассказывал рабочим на заводе «Конар» в Челябинске о позитивном влиянии наложенных на страну экономических ограничений. Это было, конечно, не впервые. Заевшая пластинка о положительных эффектах рестрикций против России повторялась неоднократно и, видимо, еще долго будет держаться в «хит-парадах» госпропаганды. Однако гложет Путина и обида. Недаром нацлидер признавался недавно в желании «показать известный жест» Западу или открыто матерился, рассказывая о «кознях» Запада американскому журналисту Такеру Карлсону.

Впрочем, помимо «чувств» обуревает президента и желание доказать, что РФ может обойтись и без Запада, «развернувшего беспрецедентную санкционную агрессию», и найти себе «более перспективных партнеров», в первую очередь, в Азии, где заполучить для страны новых «друзей» публично и обещал Путин. Однако возникает вопрос: что же делать, если и на Востоке не брезгуют санкциями, тем более, когда такой «агрессией» начинают заниматься даже «старые» партнеры?

В частности, на нелестное место Москвы в списке своих приоритетов указала Анкара. Кремлю так и не удалось решить возникшую в самом в конце прошлого года проблему с турецкими банками, которые перестали принимать платежи из России и заблокировали таким образом поставки товаров из Турции, которая до этого активно помогала РФ наладить «параллельный импорт».

Как объяснил в эфире телеканала «Россия-24» российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, турецкие банки действую таким образом «вследствие ужесточения антироссийских санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США», и «делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance (англ. "чрезмерное соблюдение требований")». То есть турецкие «друзья» не желают ради России брать на себя ни минимальные, ни даже просто воображаемые риски.

Кроме того, 13 февраля законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана в первом чтении приняла закон, призванный ограничить деятельность лиц «под экономическими санкциями или санкционными рисками». Речь идет о работе над документом о соблюдении санкций, который – по замыслу или просто по факту – в основном коснется России.

Закон даст право «кредитным и платежным организациям ... отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями». Сейчас в Узбекистане «в действующем законодательстве отсутствует правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с экономическими санкциями в деятельности кредитно-платежных организаций», что «позволяет лицам, находящимся под экономическими санкциями или санкционными рисками, беспрепятственно открывать счета и осуществлять операции в местных банках», пояснили в пресс-службе законодательного органа.

Закон также «позволит Центральному банку своевременно выявлять уязвимости в системах управления рисками кредитно-платежных организаций, сформировать эффективный механизм правильной оценки и минимизации рисков», уточнили в палате.

Хотя Россия в сообщении не упоминается, а представители парламента даже отдельно заявили, что «законопроект не направлен против какого-либо государства», на деле наибольший эффект в случае его вступления в силу ощутит именно РФ. Узбекистанский парламент, похоже, сам косвенно указал на это, отметив в качестве причины принятия закона «усиление рисков применения экономических санкций в условиях текущей геополитической ситуации».

И у Ташкента есть основания для подобных опасений и принятия дополнительных шагов по «повышению эффективности системы санкционного комплаенса». После начала Кремлем полномасштабной войны против Украины в 2022 году и введения многими странами ограничений в отношении России, неоднократно появлялись сообщения о том, что Узбекистан и другие государства Центральной Азии используются в качестве посредников для доставки в РФ товаров, подпадающих под санкции или способных оказать содействие военной машине Москвы. Один из последних детальных докладов по этому поводу, где непосредственно упоминается Узбекистан, появился буквально несколько недель назад.

Также председатель ЦБ республики упоминал, что «в связи с геополитической ситуацией» только в 2022 году в Узбекистане открыли счета «более 60 тысяч нерезидентов». По данным Госкомстата, в первый год полномасштабной войны против Украины российский бизнес создал 967 компаний в Узбекистане, а в 2023-м – еще 745 фирм.

Закон пока не принят, но между Москвой и Ташкентом в вялотекущем режиме уже зреет дипломатическая напряженность, пусть и по иному поводу. В конце декабря в МИД Узбекистана впервые в истории был вызван посол РФ из-за заявлений политика Захара Прилепина, призвавшего оккупировать республику. Теперь в МИД России был вызван узбекистанский посол. Поводом для этого стало интервью ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхона Кудратходжаева, который назвал не говорящих по-узбекски жителей республики «оккупантами или идиотами». Правда, говорил он о русскоязычных гражданах Узбекистана, которые не учат госязык и не хотят интегрироваться в общество. К гражданам РФ, проживающим в стране, его слова не относились. Однако в России, где правительство даже трудовых мигрантов заставляет предъявлять знания русского языка, истории и основ российского законодательства, не смогли удержаться от искушения, чтобы «поставить на место» Ташкент.

По мнению специалиста по региону и автора фонда Карнеги Темура Умарова, выглядит все это так, будто Москва «ждала повода, чтобы ответить зеркально и дождалась». «Конечно, обзываться плохо… Но то, что у министерства страны, ведущего агрессивную войну, хватает времени на просмотры многочасовых интервью и выяснение отношений с теми редкими странами, которые до сих пор от них не отвернулись и продолжают поддерживать связи, многое говорит о приоритетах этого ведомства и вовлеченности его в принимаемые руководством страны решения», – подметил эксперт.

Китаю поклон

Удивительная способность Москвы создавать проблемы там, где их можно избежать, конечно, поражает. Но все-таки есть одна страна, перед которой Россия готова бесконечно склонять голову, не обращая внимания на «агрессию». Так, на прошлой неделе в очередной раз подтвердилось, что и Китай, с которым РФ все надеется построить «безграничное партнерство», нет-нет, да и введет против России ограничения. Речь, конечно, не идет о полноценных санкциях, подобных западным, но желания подставляться из-за «союзника» у КНР особо никогда не наблюдалось, а сейчас его и вовсе поубавилось. Тем более в Евросоюзе – ко второй годовщине полномасштабной агрессии РФ против Украины – впервые всерьез предложили ввести санкции в отношении порядка 20 компаний, включая китайские и гонконгские, за поддержку российских военных.

Сейчас же выяснилось, что отказ ряда китайских банков работать с партнерами из России ударил по запасам юаней у кредитных организаций РФ, что привело к их резкому сокращению. Так, на 1 января 2024 года на корреспондентских счетах за рубежом российских банков числилась сумма эквивалентная $6,8 млрд – на 25,7% меньше, чем в ноябре 2023-го. Это оказалось минимальным показателем с июня 2022-го ($5,9 млрд). Если же говорить о пиковом уровне в феврале 2023-го ($14,1 млрд), то падение за год составило около 50%. По мнению участников рынка, одна из причин неблагоприятной для РФ тенденции – угроза вторичных санкций для КНР. Эксперты уверены, что среди последствий происходящего будет сокращение объемов внешней торговли определенными видами товаров и снижение транзакционной активности.

Примечательно, что внутри РФ наблюдается стремительный рост объема юаневых депозитов граждан, что вывело вклады в юане на второе место по популярности, потеснив евро среди иностранных валют. О каких-то краткосрочных рисках для простых вкладчиков пока не сообщается, но, учитывая тенденции, может так произойти, что россияне в какой-то момент в очередной раз смогут убедиться, до чего доводит безальтернативность, на которую Путин продолжает обрекать страну.

При этом Москва упорно не замечает нотки «недружественного» поведения Пекина, пусть и вызванного, скорее, не моральными факторами, а финансово-экономической безопасностью. Зато путинские подручные изо всех сил соревнуются в умасливании Китая. Например, глава Читы Евгений Ярилов на днях предложил назвать улицы в новых микрорайонах города в честь китайских городов-побратимов. Чиновник уверен, что в Чите должны появиться улицы Пекинская, Хайларская и Маньчжурская. Инициатива, возможно, безобидная – мало ли в разных государствах мира улиц с названиями, связанными с другими странами, но прорывающееся в Пекине желание прирасти российским Дальним Востоком наделяет ее дополнительным смыслом. В конце концов дискурс об «исторических территория», активно продвигаемый Путиным в отношении Украины, находит отклик и у китайцев, но уже в отношении России.

Будто бы готовятся к приходу Китая не только в Чите. Мастер-класс по тому, как надо ублажать восточного соседа, на неделе преподнесли также губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Невинномысска в Ставропольском крае Михаил Миненков, которые заговорили по-китайски в своих поздравлениях с Восточным Новым годом. Кто знает, может, в чиновниках проснулось стратегическое мышление – ведь в случае чего вряд ли китайские «хозяева» будут разговаривать с ними по-русски. Хотя, конечно, в мечтах о расположенном в европейской части РФ Невинномысске в Китае пока никто замечен не был.

Между тем из-за угрозы вторичных санкций продолжает «тонуть», пусть и не в прямом смысле, теневой флот Путина, почти два года перевозивший «токсичную» российскую нефть на Восток. По данным СМИ, рестрикции США против танкеров, уличенных в нарушении ценового потолка в $60 за баррель на «черное золото» из РФ, кажется, заработали по полной программе: около половины кораблей из теневого флота РФ уже прекратили перевозки. И тут бы самое время Москве задать вопросы партнерам, почему они отказываются принимать танкеры, поддаваясь на «агрессию» западных стран. Но Кремль молчит.

Пожалуй, в отношениях лишь с одной страной на Востоке у России не появляются преграды для сотрудничества, а наоборот устраняются. Так, стало известно, что в Северной Корее началось строительство новой туристической зоны – специально для россиян. Госпропаганда в лице «Первого канала» даже успела пригласить граждан РФ «позагорать на белом кварцевом песке» в КНДР и восхититься гигантскими статуями династии Кимов.

И это, пожалуй, и есть настоящее «безграничное партнерство», в котором присутствует все – от военного сотрудничества до культурной программы. Что, впрочем, неудивительно, ведь по духу Россия и КНДР становятся невероятно близки. Не зря же на днях диктатор Кин Чен Ын выразил готовность «оккупировать территорию» Южной Кореи «в случае чрезвычайной ситуации». Товарищ Ким свою решительность даже объяснил в схожих с Путиным выражениях, когда тот оправдывался за агрессию против Украины. «Это является мерой, необходимой для безопасности нашей страны и будущего мира», – сказал северокорейский вождь.