Россия: разворот на Восток идет зигзагом

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

С момента полномасштабного вторжения в Украину Россия, поссорившись с Западом, усиленно ищет друзей на Востоке. При этом политика Москвы на азиатском направлении зачастую не отличается дружелюбием. В этом за последнее время сполна смогли убедиться представители стран Центральной Азии, по отношению к которым в «великой державе» с каждым днем набирает обороты ксенофобия. Впрочем, в Кремле эту проблему, видимо, считают второстепенной и больше сосредоточены на поиске дыр в санкционном режиме, из-за которого торговать с Востоком оказалось не так просто. Периодически усилия РФ приводят к искомому результату, однако объем навалившихся трудностей в сотрудничестве с Азией не позволяет Кремлю расслабиться.

Люди Кремлю не нужны

Российские власти в очередной раз жирно расписываются в проблемах с логикой. После теракта в «Крокус Сити Холле» Кремль возложил ответственность за преступление в концертном зале в Подмосковье на Украину. Не смущал путинских чиновников даже тот факт, что исполнителями атаки (по версии самой же Москвы) были уроженцы Таджикистана, а организаторами (в чем ни у кого не было сомнений) – террористическая группировка «Исламское государство».

Несмотря на уверенность в «украинском следе», проблемы в России начались именно у граждан Таджикистана. Их просто перестали пускать в страну, вынуждая проводить долгие часы и даже дни на границе в нечеловеческих условиях. Дошло до того, что на прошлой неделе МИД республики вручил послу РФ ноту протеста в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также повсеместного нарушения их прав и свобод». После этого главе МИД РФ Сергею Лаврову пришлось звонить своему таджикистанскому коллеге Сироджиддину Мухриддину и объясняться.

Как сообщило российское ведомство, Лавров заверил Мухриддина, что «более тщательные проверки» иностранцев носят «временный характер» и не направлены «против конкретной нации или религии». Причиной проверок в МИД РФ назвали «трагические события в “Крокус Сити Холле”», хотя и не объяснили, при чем здесь таджики, если виноваты «украинцы». В Москве считают, что два министра «были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества».

Правда, в Душанбе запомнили этот разговор несколько иначе. В МИД республики заявили, что во время беседы обсуждалась «тяжелая ситуация, в которой оказались находящиеся на территории России граждане Таджикистана в результате предпринимаемых российскими властями жестких мер». В Душанбе отметили: «Мухриддин подчеркнул, что подобное негативное отношение к гражданам Таджикистана и повсеместное нарушение их прав и свобод не соответствуют принципам двусторонних отношений». Кроме того, таджикистанский министр напомнил коллеге о «необходимости соблюдения российской стороной положений базовых двусторонних и многосторонних нормативно-правовых актов, в частности Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

После этого пропагандистское информагентство «РИА Новости» выпустило заметку со ссылкой на «источник» в МИД РФ, который уверял, что «корректная версия разговора изложена в публикации МИД России». Таким образом уроки от Мухриддина Лавров не усвоил, а власти РФ не смогли отказаться от пренебрежительного отношения к «союзнику».

После того, как Лавров не справился, за дело пришлось взяться Путину и связаться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В Кремле заверили, что лидеры договорились «совместно пресекать», как выяснилось, «попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана». В Душанбе на этот раз не стали сильно расходиться с Москвой в пресс-релизах и сухо отметили, что стороны договорились активизировать обсуждение «вопросов взаимодействия в сфере трудовой миграции».

Между тем проблема стала выходить за рамки отношений Москвы и Душанбе. В последние дни во въезде в Россию начали массово отказывать также гражданам Узбекистана и Кыргызстана. По словам правозащитницы Валентины Чупик, РФ еще никогда столь массово не блокировала въезд гражданам других стран. Впрочем, в Кыргызстане решили не предъявлять России претензии и просто порекомендовали своим гражданам не ездить к «временно» недружелюбному союзнику. А в Ташкенте и вовсе не выявили проблем с въездом узбекистанцев в РФ.

Так или иначе, массовых проблем нет у представителей только двух центральноазиатских республик – Казахстана и Туркменистана. Впрочем, граждане этих стран и не задействованы столь же активно, как их соседи по региону, на российском рынке труда.

Другое дело, что Астана тоже недавно могла расстроить Москву. Как сообщили СМИ, есть вероятность, что США через офшорные компании закупили у Казахстана 81 боевой самолет советского производства – бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики МиГ-27 и истребители Миг-29, а также истребители-бомбардировщики МиГ-27 – с целью последующей передачи Украине. В Казахстане подобную сделку отрицают. Впрочем, наиболее одиозная часть российской пропаганды на прошедшей неделе все равно решила пройтись по Казахстану, назвав его «продажным соседом».

Головокружение от временных успехов

Подобные эпитеты вряд ли вызовут симпатии в Астане. Тем не менее, как заявил посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, президент республики Касым-Жомарт Токаев 8-9 мая собирается посетить Москву. Анонсируя визит казахстанского лидера прямиком на День Победы, дипломат также призвал не верить «фейкам» о сотрудничестве Астаны и Киева по военным вопросам и заверил, что «Казахстан и Россия – это союзники».

Помимо Токаева в российской столице на 9 мая окажется президент Лаоса Тхонглун Сисулит. К ним присоединится и Умару Сисоку Эмбало, лидер Гвинеи-Бисау – страны, где 70% населения проживают за чертой бедности, а 31% – в абсолютной бедности, зарабатывая менее доллара в день. Кроме того, источник «РИА Новости» сообщил о планах приехать в Москву и Эмомали Рахмона, которого на парад Победы пригласил лично Путин. Должно быть, глава РФ пообещал коллеге, что тот сможет беспрепятственно протий российскую границу. Источник же госагентства ТАСС рассказал и о планах президента Кубы Мигеля Диас-Канеля «принять участие в параде Победы 9 мая».

Нет никаких сомнений, что присутствие иностранных гостей на Красной площади Кремль и пропаганда представят, как доказательство отсутствия изоляции Путина и успешного разворота России, в данном случае, на юго-восток.

Помимо церемониальных политических «успехов», прошедшая неделя принесла Кремлю и экономические радости. Как сообщило агентство Reuters, Россия пытается прорвать китайскую банковскую блокаду с помощью небольших сельских банков, расположенных на северо-востоке КНР вдоль границы с РФ. Такие кредитные организации по-прежнему готовы проводить платежи из России, однако в силу своих размеров и возможностей не справляются с наплывом внезапных клиентов. Бизнесмены жалуются, что им приходится месяцами стоять в очереди, чтобы открыть счета в китайских деревенских банках. Кроме того, страны начали использовать «подпольные каналы» для транзакций и, видимо, будут прибегать к такому способу расчетов «все чаще», считают участники рынка. Правда, как признал неназванный китайский бизнесмен, торгующий с РФ, подпольные финансовые операции тоже таят в себе «значительные риски».

Таким образом предприниматели пытаются найти выход из санкционного лабиринта, однако как минимум китайская сторона пристально следит за возможными рисками и готова в любой момент поставить на паузу «безграничное партнерство». Тем более что на днях США объявили о новых санкциях из-за вторжения Путина в Украину и занесли в «черный список» почти 300 компаний и физлиц, в том числе из Китая, ОАЭ, Турции, Словакии и Бельгии за помощь российскому военно-промышленному комплексу и обход мер экспортного контроля.

Другими словами, в Кремле, конечно, могут порадоваться готовности сельских банков Китая обслуживать потребности «великой державы», но, судя по динамике, пока все выглядит крайне ненадежно. И, как продолжают отмечать СМИ, Путин намерен лично обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином проблемы банковских платежей и даже предложить китайскому товарищу заняться введением аналога системы SWIFT для стран БРИКС.

Согласится ли Си на предложение Путина, пока неизвестно, но глава РФ, видимо, полон оптимизма и загадывает на будущее. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр Михаил Мишустин «по поручению президента» подписал распоряжение о запуске третьего этапа по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, через которые экспортируемые товары доставляются на Дальний Восток, откуда затем отправляются к азиатским «друзьям» Кремля. Заявляется, что к 2030 году благодаря этой «стройке десятилетия» пропускная способность магистралей вырастет с 180 млн тонн (по предполагаемым итогам 2024 года) до 210 млн тонн, а к 2032 году по БАМу и Транссибу смогут доставлять до 270 млн тонн грузов.

В Кабмине рассчитывают, что затея обойдется в 3,7 трлн рублей. Как отметило издание The Moscow Times, «Путин поручил построить железную дорогу за в $40 млрд, чтобы вывозить сырье в Китай». Другими словами, Кремлю не хватает нынешних мощностей, и он хочет иметь больше возможностей для распродажи России.

Помочь РФ и подзаработать на транзите задумали и в террористической организации «Талибан», управляющей Афганистаном. На днях выяснилось, что талибы договорились с Казахстаном и Туркменистаном о строительстве логистического центра в Афганистане, через которой, как надеются в Кабуле, в Южную Азию потечет в том числе российская нефть.

Кстати, появляется все больше подтверждений, что Кремлю удалось восстановить поставки нефти в Индию. СМИ сообщили, что спустя год с лишним после введения Западом потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель эта ограничительная мера практически перестала действовать. В «теневой флот Путина» к настоящему моменту перешло около 800 танкеров, а у западных страховщиков нет возможности проверить, по какой реальной цене продается перевозимая этими судами нефть. К тому же в апреле лишь 16%, по подсчетам журналистов, российских грузов были застрахованы западными компаниями, что еще сильнее осложняет отслеживание потолка цен. Именно из-за этого США несколько месяцев назад начали вводить санкции против конкретных танкеров. Однако, учитывая разросшуюся «флотилию» Путина, этих мер явно недостаточно.

К тому же, как утверждает Bloomberg, Индия снова начала принимать танкеры «Совкомфлота», который ранее попал под американские санкции. В частности, на днях танкер «Владимир Тихонов» выгрузил около 1 млн баррелей сорта Urals в порту города Парадип.

В итоге, как рассказало издание The Indian Express, в апреле объем импорта российской нефти в Индию взлетел на 19% по сравнению с мартом и составил 1,96 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с июля 2023 года. Последние четыре месяца доля РФ в структуре нефтяного импорта Индии снижалась до 33%, однако в апреле выросла до 40%. Определенную роль в этом сыграли, конечно, и скидки на российское «черное золото».

Впрочем, наличие бурной торговли – вовсе не гарантия хороших прибылей. Нью-Дели до сих пор не решил проблему с зависшими в индийских банках рупиями (на сумму до 40 миллиардов долларов), которые были выплачены России за нефть, но которые Россия практически никак не может использовать.

Не особо радует и оценка торговых отношений с Ираном (который, как и РФ, находится под жесткими санкциями Запада), показавшая, что российский бизнес несет большие убытки, взаимодействуя с исламской республикой. Из-за перехода на расчеты в национальных валютах в среднем при каждой транзакции компании из РФ теряют около 20-25% из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному. Решить проблему страны думают с помощью перехода на цифровые финансовые активы и цифровые валюты центральных банков, однако для этого пока отсутствует необходимая инфраструктура и законодательство.

Другими словами, России, развязавшей кровопролитную войну против Украины, все время приходится в чем-то терять и постоянно изворачиваться для обхода наложенных на нее ограничений. Хотя можно было бы просто вернуть войска домой с оккупированных территорий. Тогда бы, может, и Путину не пришлось бы кланяться в ноги тому же товарищу Си.