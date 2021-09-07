Россия: разочарование в будущем подстегивает эмиграцию

В последние годы много говорится о новой волне или новом пике эмиграции «разочарованных». Эксперты берут разные точки отсчета: «болотные» протесты и третий президентский срок Путина в 2012 году; аннексия Крыма, война на Донбассе и последовавшие за ними санкции в 2014-м; четвертый срок Путина в 2018-м; или нынешний 2021 год, который, как пишет философ и публицист Кирилл Мартынов в «Новой газете», «войдет в российскую историю как эпоха новой политической эмиграции».

При этом внятной эмиграционной статистики не существует, а официальные структуры и оппозиционные СМИ склонны искажать картину, завышая или занижая цифры, по-разному интерпретируя настроения и возможные последствия процесса.

Несмотря на то, что число уезжающих растет, нельзя говорить о массовой миграции, количественно сравнимой с эмиграцией начала 1990-х.

Речь, скорее, идет о качественном изменении – отъезде из страны молодых, образованных, талантливых и активных.

Можно ли верить статистике?

По данным Росстата, начиная с 2012 года (то есть с начала третьего срока Путина), число уезжающих из страны растет каждый год: 122,7 тыс. человек в 2012-м, 310,4 тыс. - в 2014-м, 440,8 тыс. – в 2018-м.

Проблема в том, что в эту статистику попадают все, кто снялся с учета в МВД, то есть и трудовые мигранты, вернувшиеся домой – в основном, в страны Средней Азии и Закавказья.

Если посмотреть выборку по странам, можно обнаружить, что количество уехавших в страны дальнего зарубежья (что ближе к числу настоящих эмигрантов) тоже выросло: с 27,1 тыс. человек в 2012-м до 58,9 тыс. в 2018-м.

Но эти цифры тоже нельзя считать точными данными об эмиграции, потому что, к примеру, они не учитывают Украину, где около сотни россиян в год просят политического убежища. Зато они включают иностранцев, работавших в России и возвращающихся домой, а их число, на фоне санкций, новых законов об НКО и сворачивания международных проектов, сильно выросло.

Все это делает статистику запутанной и туманной. Российские власти пусть, возможно, и не занижают ее специально, но вряд ли заинтересованы в точных данных.

В частности, авторы большого исследования издания «Проект» в 2019 году подсчитали, что в страны дальнего зарубежья уезжает гораздо больше людей, чем учитывает Росстат, в поле зрение которого попадают только те, кто самостоятельно снимается с учета МВД. В частности, расхождение Росстата с американской статистикой въезда из России – в шесть раз (т.е. в США въехало в шесть раз больше россиян, чем официально выехало из РФ), с чешской – в 12, а с венгерской – в 14.

Если сравнить официальные российские данные и статистику 24 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то они разнятся в шесть раз.

Авторы более раннего доклада «Эмиграция из России в конце ХХ – начале XXI века», выпущенного Комитетом гражданских инициатив (КГИ) в 2016 году, тоже подсчитали, что в страны дальнего зарубежья уезжает гораздо больше людей, чем учитывает Росстат. Поэтому, по мнению авторов доклада, официальную статистику следует умножать на три или четыре.

В докладе КГИ также отмечается, что многие уезжают «незаметно»: не снимаются с учета МДВ (требования снять регистрацию есть только в Испании и Израиле), живут «на две страны», приобретают инвестиционную визу или недвижимость с правом на ВНЖ, поступают в зарубежный вуз или работают за рубежом нелегально, и поэтому остаются неучтенными официальной статистикой. По данным КГИ, в середине прошлого десятилетия из России в дальнее зарубежье ежегодно эмигрировало 120-150 тыс. человек.

«Колбасные» или «идейные»?

По данным опроса «Левада-центра», выпущенного в мае 2021 года, 22% россиян хотели бы уехать из страны навсегда.

Среди молодых людей 18-24 лет таких больше половины – 53%. При этом 10% уже предпринимают шаги для эмиграции и готовятся к отъезду, а не просто мечтают об этом.

В числе главных причин отъезда собеседники «Левады» (в другом опросе 2019 года) назвали: желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом (45%), экономическую обстановку в России (40%), высокое качество медицинских услуг за рубежом (35%), политическую обстановку в России (33%), больше возможностей для карьерного роста за рубежом (28%).

В исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС за 2017 год приводятся данные по эмигрантам с высшим образованием. Среди главных «выталкивающих» факторов названы: изменение экономической ситуации после 2014 года, которое привело к снижению зарплат и карьерных возможностей, а также политическая ситуация, разочарование итогами выборов 2012 года и, особенно, событиями 2014-го (политическую ситуацию назвали главной причиной четверть опрошенных).

В докладе КГИ также назывались социально-экономические и социально-политические причины: экономический кризис, коррупция, высокий риск для предпринимателей, низкие зарплаты у специалистов, оборванные тросы «социальных лифтов», а также оппозиционные взгляды, невозможность участия в протестных акциях, угроза преследования, слабость институтов гражданского общества.

При этом Росстат называет главными причинами отъезда исключительно семейные обстоятельства: брак с гражданином другой страны, переезд к детям или родителям. Впрочем, эти данные берутся из бланков, которые заполняются добровольно во время снятия с учета и, видимо, не всегда отражают реальные мотивы эмиграции.

Более того, семейные обстоятельства могут быть на деле не причиной, а инструментом отъезда – намного проще уехать, если у вас есть родственники за рубежом. Часто вслед за первым уехавшим подтягиваются и остальные члены семьи.

«Иной русский мир», как некоторые его называют, или «внешняя Россия» на самом деле довольно многочисленная диаспора: за пределами страны живет 10,8 млн российских эмигрантов, это 7% населения страны.

По данным ООН, Россия входит в пятерку лидеров по количеству граждан, проживающих за рубежом – наряду с Индией, Сирией, Мексикой и Китаем.

Кто уезжает?

По данным «Проекта», большинство уезжающих – молодые люди от 20 до 34 лет. Это не означает, что старшее поколение полностью устраивает политическая и экономическая ситуация в России. Но 69% работающих россиян до сих пор не имеют загранпаспорта, а 35% никогда не выезжали даже за пределы региона или федерального округа. Больше всего никуда не выезжавших среди возрастной группы 45+.

Эмиграция после 40 – вообще решение непростое: трудно выучить новый язык, освоить профессию или подтвердить диплом, найти работу и круг общения. Но и в принципе невозможно представить, чтобы о переезде в другую страну задумывались люди, которые никогда никуда не выезжали из своей области.

Что касается условного разделения по сферам деятельности, то в докладе КГИ перечислены ученые, высококвалифицированные специалисты (в том числе из экономической и творческой сферы), предприниматели, представители «среднего класса» и политические беженцы.

Главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин несколько месяцев назад заявил, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уехавших из России, с 2012 года увеличилось в пять раз. «Не последнюю роль в сокращении численности исследователей играет неуменьшающийся отток ученых и высококвалифицированных специалистов за рубеж. Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 тыс. увеличилось до почти 70 тыс. человек в настоящее время», сказал он.

В 2016 году назывались исключительно экономические причины «утечки мозгов»: ничтожные бюджеты на науку, устаревшее оборудование, низкие зарплаты и социальный статус.

«Такая мотивация не имеет ничего общего с претензиями политического характера, а, скорее, лежит в русле поиска более быстрой, чем в России, научной самореализации и материальной состоятельности», – считали авторы доклада КГИ.

В 2021-м к экономическим добавились и политические причины. Например, «закон о просветительской деятельности», подписанный президентом 5 апреля, несмотря на протесты научного сообщества (в том числе академиков РАН, требовавших отзыва документа). Доктор биологических наук и просветитель Михаил Гельфанд заявил по этому поводу: «Я знаю лично молодых людей, для которых это стало последней каплей. Они собираются искать место в зарубежной лаборатории, потому что им надоело».

Вторым «выталкивающим» фактором стал рост числа уголовных дел против ученых, которые инициирует ФСБ по таким статьям как «государственная измена» (275 УК РФ), «разглашение гостайны» (283 УК РФ) и «получение незаконного доступа к гостайне» (283.1 УК РФ).

В целом уровень образования переехавших в западные страны выше, чем в среднем по стране: от 30 до 70% эмигрантов имеет высшее образование (в зависимости от страны переезда).

Больше половины из них готовы вернуться обратно при определенных обстоятельствах, но не в ближайшем будущем; 15% готовы вернуться в ближайшем будущем, если появится хорошее предложение по работе. Исследователи обращают внимание, что последняя цифра могла бы быть больше за счет тех, кто уезжал временно, в магистратуру или аспирантуру, но из-за политической и экономической обстановки изменил планы по возращению. Оставшиеся, а их примерно треть, вообще не собираются возвращаться.

Кроме образованных из России уезжают обеспеченные и богатые. В 2019 году Россия вошла в ТОП-3 стран по количеству эмигрировавших долларовых миллионеров: 5,5 тыс. миллионеров уехало из страны, в основном, в США, Португалию и Мальту. Больше половины богатых россиян (UHNWI, ultra-high-net-worth individuals, с состоянием минимум $30 млн) уже имеют второе гражданство, а 45% собираются эмигрировать.

Сюда же можно приплюсовать группу «рантье», имеющих накопления и недвижимость, а также семьи чиновников, силовиков, деятелей культуры и ведущих государственных СМИ.

Третья группа уезжающих – просители убежища по политическим мотивам или из-за сексуальной ориентации. О росте таких беженцев из России заявляют европейские правозащитные организации, например, шведская Östgruppen или Migrants & Refugees Section Ватикана.

Тем не менее далеко не все смогут остаться в Европе. Например, в Швеции в 2020 году политическое убежище получили только 20% из подавших прошение россиян.

То, что из страны уезжают активные люди с гражданской позицией, подтверждает и «Левада-центр». Согласно опросу 2019 года, среди тех, кто обдумывает и планирует отъезд, больше недовольных властью и готовых участвовать в протестах, а также больше тех, кто хотел бы участвовать в общественной и политической жизни страны, чем среди тех, кто хочет остаться.

2021

По статистике поисковых запросов Яндекса, больше всего искали «как эмигрировать из России» и «как уехать из России» в феврале этого года, во время протестных акций, а также в июле, на пике «летних репрессий», когда проходили громкие обыски, аресты, суды, внесения в реестры «нежелательных организаций» и «иностранных агентов».

С начала года из России уже уехали экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков; бывший лидер «Открытой России» и помощник Гудкова Александр Соловьев; политик Владимир Милов; политолог Федор Крашенинников; участники Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина; главный редактор «Проекта» Роман Баданин; журналист «Проекта» Михаил Рубин; блогеры Майкл Наки и Руслан Усачев; члены Либертарианской партии Ярослав Конвей и Александр Гуд; фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин; липецкий депутат Олег Хомутинников; несколько лидеров штабов Навального: Сергей Беспалов, Мария Петухова, Артем Яумбаев, Анастасия Панченко и Алексей Гресько, а также сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, объявленного в России экстремистской организацией.

По данным SOTA.Vision, в мае из России в Грузию уехали 40 ключевых сотрудников ФБК, а грузинское подразделение Free Russia Foundation сообщило, что с начала года в стране оказалось более 80 российских политактивистов, правозащитников и «иностранных агентов».

В Грузии россиянам не нужно иметь визу или просить политического убежища, поэтому все переехавшие туда, опять же, останутся невидимыми для официальной статистики.

2021-й вообще оказался богатым на эмиграционные скандалы. Например, в Испании политическое убежище попросила ЛГБТ-семья из России, участвовавшая в скандальной рекламе сети магазинов «Вкусвилл» «Рецепты семейного счастья» и получившая многочисленные угрозы от гомофобов.

В общей статистике одна такая история кажется ничтожной, но за счет широкого внимания СМИ и общественности становится символичной и показательной.

О масштабе эмиграции в 2021 году говорить пока рано, но даже если она не будет массовой (из-за закрытых в пандемию границ или потому, что многие бегут в страны постсоветского пространства, надеясь там переждать трудные времена), то станет заметным явлением в медиа-пространстве России, а также повлияет на настроения в стране, увеличив число тех, кто захочет уехать.