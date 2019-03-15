Россия: растущий дефицит лекарств ставит под угрозу тысячы жизней

Миллиарды, выделяемые правительством на приобретение лекарств, крайне неравномерно распределяются по регионам, а закупка нередко проводится с коррупционными нарушениями или халатностью. Некоторые лекарства просто отсутствуют на рынке.

Пациенты с деньгами закупают лекарства самостоятельно, а если их ввоз в Россию не осуществляется, то — через знакомых или у контрабандистов. Специалисты говорят, что ситуацию мог бы исправить закон об обеспечении лекарственными средствами.

Кто ощущает нехватку лекарств

«Ситуация очень тревожная, — считает президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский. — По официальной статистике, за последние полгода количество неотоваренных рецептов выросло в три раза! Динамика очень плохая, и во многом из-за стремления выполнить предвыборные обещания президента. Сейчас повышаются зарплаты врачей, идут вливания в поликлиники и больницы, но при этом расходы на здравоохранение в бюджете остались прежними. Соответственно, денег на лекарства стало меньше».

Уточним, что нехваткой финансирования объясняется отсутствие только бесплатных для потребителя лекарств, которые закупает государство. Многие льготники не могут получить то, что им положено по закону. Причем это касается даже больных раком.

Наилучшее обеспечение в России достигается по программе «7 высокозатратных нозологий», по которой Минздрав закупает самые дорогие лекарства. По этой программе практически все нуждающиеся получают современные дорогостоящие препараты, утверждает член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин.

«Ситуация с программой по обеспечению отдельных категорий граждан значительно хуже. Перечень данных препаратов по числу существенно уступает перечню ЖНВЛС [жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты], но даже он в реалиях обеспечивается менее чем в половине случаев», — отмечает он.

Льготным категориям граждан получить лекарства еще сложнее. «По нашей статистике, приблизительно 85% льготников имеют трудности при получении бесплатных лекарств. И это при том, что процент отказов от соцпакета [который получают льготники и в который входит медицинское обслуживание] составляет уже 81%, — рассказал Александр Саверский. — Люди выбирают деньги именно потому, что у них нет возможности реализовать свое право на бесплатные лекарства».

Куда уходят миллиарды из бюджета

Вместе с тем в масштабах страны с финансированием закупок бесплатных препаратов вроде бы все не так уж плохо. На посвященном этой проблеме совещании в Петербурге в конце 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что на обеспечение льготников лекарствами государство выделяет 380 млрд рублей в год, писала «Российская газета».

При этом, как отметила на том же совещании министр здравоохранения Вероника Скворцова, из 15,6 млн федеральных льготников от лекарств ради денежной выплаты отказались 12,4 млн, сообщал «Московский комсомолец». Таким образом, 380 млрд рублей в год, о которых сказал Путин, приходятся на 3,2 млн оставшихся льготников — это в среднем более ста тысяч на человека. Не так уж мало, даже с учетом того, что многим нужны дорогие препараты.

Однако выделяемые средства идут через региональные бюджеты, что приводит к дисбалансу. Как заявил на том же ноябрьском совещании президент, затраты на одного пациента в богатых и бедных регионах отличаются в семь раз, огромные различия наблюдаются и в списке доступных льготных лекарств.

Добавим сюда неизбежные в России злоупотребления и халатность. В Башкирии, например, республиканское управление Следственного комитета, по данным РИА «Новости», возбудил уголовное дело, после того как дети получали инъекции просроченного инсулина. А в Петербурге на складе Центральной фармацевтической базы городская прокуратура нашла 156 тыс. единиц просроченных лекарств на 333 млн рублей.

Как раз после этого вопиющего случая в Петербурге и прошло то самое совещание с участием Путина. Президент страны заявил о многочисленных махинациях, закупках лекарств у единственного поставщика, при которых задействованы аффилированные с местными властями структуры, в результате чего происходит искусственное завышение цен. Правда, видимых изменений к лучшему после этого совещания пациенты пока не заметили. Возможно — потому, что жесткие слова Путина не были подкреплены чем-то более существенным — например увольнениями и громкими уголовными делами.

Бюрократия и правовые сложности

Но если бы лекарственный дефицит исчерпывался только льготниками, это было бы еще полбеды. Жизненно важные препараты нередко просто пропадают из продажи, причем по всей стране. «Совсем недавно в Саратове больной диабетом умер именно из-за того, что не получил необходимый препарат, — рассказал Александр Саверский. — Вообще, в этом году перебоев именно с инсулинами по всей стране было очень много».

«У моей дочери диагноз — джексоновская эпилепсия, ей давно подобрали немецкий препарат суксилеп, — рассказала петербурженка Тамара Романовская (имя и фамилия изменены). — Она получала его по федеральной льготе, но в середине 2015 года препарат пропал из аптек не только по льготе, но и за деньги. Легально в России его было не купить, не поставлялись даже дженерики. Врачи пробовали выписывать аналогичный препарат депакин, однако он не сочетался с другими лекарствами, которые принимает моя дочь, и реакция на него было кошмарная — начались тяжелые приступы».

Причины таких перебоев с лекарствами уже не в деньгах, а в бюрократических и законодательных проблемах. В основном все упирается в две препоны — ограничение цен на жизненно важные лекарств (ЖНВЛП) и обязательную сертификацию по стандарту GMP.

Казалось бы, ограничение властями цен на жизненно важные препараты призвано сделать препараты доступными. Однако на практике это приводит к противоположному результату. Бизнес невозможно заставить работать в убыток, согласовать цены с поставщиком порой не удается, и препарат просто исчезает с рынка.

В 2019-2020 годах проблема может стать еще более острой: в России меняются правила мониторинга цен для препаратов ЖНВЛП, что, по мнению директора компании «Биокад» Дмитрия Морозова, может привести к уменьшению цен (ниже тех, которые выставляют поставщики) и таким образом — к еще большим проблемам с поставками.

С обязательной сертификацией препаратов по стандарту GMP ситуация схожая. Заявленной целью инициативы было обеспечение выхода на рынок только качественных, проверенных препаратов. Однако на деле получение российского сертификата обернулось для производителей лекарств лишними расходами и нервотрепкой. Когда речь идет о редких препаратах, то игра не стоит свеч.

С 2016 года, когда в России стала обязательной сертификация по стандарту GMP, по 2018 год инспекторы Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик провели 1376 инспекций зарубежных производителей в 14 странах мира, и выяснили, что 386 производителей сертификаты получить не смогли, говорится в статистике портала Pharmapharm.ru.

«Лидирующие» позиции по отказам в Китае и Индии, но только в 2018 году было также 30 отказов по немецким препаратам, что вызвало некоторое недоумение, т.к., согласно общему мнению, лекарства в Германии делают и проверяют качественно.

Еще 149 производителей из разных стран в конце 2018 года ждали результатов инспекции, и пациенты, соответственно, оставались без лекарств.

Как решается проблема

Специфика российского общества позволяет решать некоторые проблемы в обход государства. «Когда суксилеп пропал, мы начали искать возможность его достать, — рассказала Тамара Романовская. — Нашли несколько сайтов, где можно было его купить, пусть и по весьма высокой цене, на него уходила почти половина пенсии дочери. Как я понимаю, эти фирмы ввозили лекарства незаконно, фактически контрабандой, причем не только суксилеп, у них были сотни наименований. Мы все равно им благодарны — фактически они спасли дочери жизнь. А потом мы уже сами нашли знакомых, которые регулярно ездят в Германию — мы передавали им рецепты, а они привозили нам лекарства».

Точно так же ведут себя и многие другие российские пациенты — те, у кого есть возможность. Но ясно, что система в целом не работает.

Впрочем, представители общественных организаций не только бьют тревогу, но видят и проблески возможных изменений в лучшую сторону.

«Онкологи и пациенты возлагают надежду на онкологическую программу, стартующую с 2019 года. В соответствии с ней, до 2024 года на лекарственное обеспечение планируется выделить 750 млрд рублей», — рассказал член правления RUSSO Алексей Трякин.

В Лиге защитников пациентов смотрят на ситуацию более глобально. «Проблему нужно решать в том числе на законодательном уровне, — считает Александр Саверский. — В России есть закон об обращении лекарственных средств, но нет закона об обеспечении лекарственными средствами. Как раз сейчас наша организация инициирует принятие такого закона».

Возможно, эти признаки улучшений повлияют на ситуацию, однако российские пациенты со стажем отмечают, что с каждым новым законом или реформой проблем с лекарствами только прибавляется.